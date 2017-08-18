هلو هلو سد شهية وانحفي بطريقة صحية نصائح رجيم هامة وجديدة

الموضوع في 'ركن الصحة النسائية' نشر بواسطة anniaannabia, ‏18 أوت 2017.

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  1. anniaannabia

    anniaannabia :: عضو منتسِب ::

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    سلام بنات اتنمنى انكم بخير ... حابين تنحفوا ومالقيتوش طريقة راني هنا نقلكم
    اولا باش تنحفي يكذب عليك لي يقلك كاين رجيم بدون رياضة هذا كله خرطي على أقل لازم تمشي 30 دقيقة في يوم و المشي يفضل يكون في صباح لكن دائما قبل الأكل فكرة الرياضة بعد الأكل خطأ في خطأ
    ثانيا اشربي شاي مايهمش اخضر او احمر او برتقالي لكان مكانش شاي غلي الماء واشربه سخون بعد الأكل بساعتين
    ماتقدريش تبعي نظام صحي وتحبي تكي ؟ مايهمش قبل الغداء كولي سلاطة بنصف ساعة وقت غداء كولي لي انت تحبه بصح بكمية اصغر واستغني عن خبز
    عاصير جيد لرجيم ؟ خطأ في الرجيم المشروب الوحيدة الذي تستطيعن شربه الماء وعصير طماطم و مشروب تنحيف (ديتوكس) راح نحطهولكم في اسفل موضوع
    الاكل لازم يحبس ساعة 7مساء ؟ خطأ لازم أكل يحبس قبل 3 ساعة من نومك يعني اذا اكلتي ساعة 9 ساعة 12 باش تقدري تكولي
    وحاجة لي ماكونتيش تتوقعيها ..... ايس كريم الليمون في الليل ايه انعم ايس كريم الليمون يساعد على التنحيف
    الاستحمام بالماء البارد ايضا يساعد على تنحيف
    عصير طماطم يشرب بعد كل اكل استحمليه والله مفيد
    اتمنى النصائح تعجبكم و بالنسبة لديتوكس انا استعمل هذاالذي في الفيديو صراحة ساعدني وقفلي شهية لكن نصيحة لضغطها ليس معتدل لا تشربه
    adYoume : ‫ديتوكس الليمون والخيار المنعش/للتخسيس الجسم/ وزيادة نسبة معدل الحرق‬‎ - YouTube


     
    hadjoura jiji معجب بهذا.
    anniaannabia, ‏18 أوت 2017
    #1
  2. saho souhila

    saho souhila :: عضو متألق ::

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    مع دآرنآآ ^^
    صحيتي حبيبتي
    انآ ننصحهم بعشبة الحلفا تنقص
     
    saho souhila, ‏19 أوت 2017
    #2
  3. hadjoura jiji

    hadjoura jiji :: عضو منتسِب ::

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    مشكووورة حبيبتي على النصائح ونزيد حاجة مشروب الزنجبيل والليموون رووعة جربوه راح يفيد سرتو لمنطقة البطن مع التقليل من النشويات بصفة عامة و منع المشروبات الغازية راح تشوفي النتيجة بنفسك
     
    hadjoura jiji, ‏9 أكتوبر 2017 على 13:30
    #3

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