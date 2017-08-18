هلو هلو سد شهية وانحفي بطريقة صحية نصائح رجيم هامة وجديدة

سلام بنات اتنمنى انكم بخير ... حابين تنحفوا ومالقيتوش طريقة راني هنا نقلكماولا باش تنحفي يكذب عليك لي يقلك كاين رجيم بدون رياضة هذا كله خرطي على أقل لازم تمشي 30 دقيقة في يوم و المشي يفضل يكون في صباح لكن دائما قبل الأكل فكرة الرياضة بعد الأكل خطأ في خطأثانيا اشربي شاي مايهمش اخضر او احمر او برتقالي لكان مكانش شاي غلي الماء واشربه سخون بعد الأكل بساعتينماتقدريش تبعي نظام صحي وتحبي تكي ؟ مايهمش قبل الغداء كولي سلاطة بنصف ساعة وقت غداء كولي لي انت تحبه بصح بكمية اصغر واستغني عن خبزعاصير جيد لرجيم ؟ خطأ في الرجيم المشروب الوحيدة الذي تستطيعن شربه الماء وعصير طماطم و مشروب تنحيف (ديتوكس) راح نحطهولكم في اسفل موضوعالاكل لازم يحبس ساعة 7مساء ؟ خطأ لازم أكل يحبس قبل 3 ساعة من نومك يعني اذا اكلتي ساعة 9 ساعة 12 باش تقدري تكوليوحاجة لي ماكونتيش تتوقعيها ..... ايس كريم الليمون في الليل ايه انعم ايس كريم الليمون يساعد على التنحيفالاستحمام بالماء البارد ايضا يساعد على تنحيفعصير طماطم يشرب بعد كل اكل استحمليه والله مفيداتمنى النصائح تعجبكم و بالنسبة لديتوكس انا استعمل هذاالذي في الفيديو صراحة ساعدني وقفلي شهية لكن نصيحة لضغطها ليس معتدل لا تشربه