مايحبوش الزوالي

السلام عليكم عندي مدة ما ناقشت موضوع بشكل جدي يااختي الكريمة

اول رد ليك عجبني بصراحة لكن آخر رد ليك ما عجبنيش بكل صراحة لانو فيه نوع من الذم

لما قلت قصف للشباب العبارة هذي استعملتها لاضفاء جو من المزاح للموضوع لاغير

اما لما تحكي على الشباب الجزائري وعلاش ما خدمش يااختي الكريمة الاحصائيات والاحوال الاقتصادية تكون ضدك

وانت علابالك شحال نسبة الشباب في المجتمع الجزائري توصل حتى 70في المئة يعني ومع ازمة العمل

يعني اذا كان يعمل 20في المئة معناتها نص الشعب الجزائري بطال 20مليون بطال ولا يعمل اعمال حرة

ونشيرلك بحاجة مهمة احمدي ربي انو الجزائرر راها بخير مع هذي النسبة اللي راهي مكتفية بالمقاهي وما طلعوش للجبل

كيما شباب الثمانينات لانو صراحة الامر فوق الطاقة وبالموازاة مع هذي الاحصائيات نعرفو كيفاه راهي الضغوطات نتاع العالم الغربي

على الدول العربية باش تعطي حقوق المراة ومن ضمنها العمل لكن دولتنا بالغت بهذا الشي وكان ضد الشباب نتاعنا يعني في معمل او في مصلحة لما تصيب

نسبة النساء االعاملات اكثر من الرجال هنا تطرح تسائل علاه هذا الشي؟ وما تقوليليش النساء خير من الرجال في العمل بيسك رايح نفتح معاك مجلد عظيم ما نكملوهش ابدا

اظافة الى كل ذالك تعامل الفتيات بصفة غالبة مع وضعية شبابنا ونجيك من اللسان نتاع ردك لما قلتي انو الطفلة هذي اختك وبنتك انا ثاني نقلك الشاب هذا

كذالك خوك وباباك وعمك لما تصيبي انو رجال طول وعرض بشهادات دولية علم وادب حاكم الحيط وانت في نفسك اذا كنت اخت طبعا ماترضايش بهذا الشيء

ولو تكوني عاملة تصيبي تعطي لخوك لبوست نتاعك وتخرجي {طبعا اذا كنت تخمي من ناحية الاخت العاقلة} لانو ايضا تعرفي انو خوك بحاجة لهذا العمل اكثر منك لانو بكل

بساطة راجل وطبع الراجل خدمتو ونتحداك شخصيا لو انو كل اخت وكل ام وكل زوجة تخمم بهذا المنطلق لشبابنا اليوم كامل راهم خدامة ومهر الطفلة راهو في العلالي وما تحتاجش

اصلا الطفلة هذا الشيء حتى الانحراف الاخلاقي لشباب اليوم نحبو ولانكرهو نسبة كبيرة تتحملها البطالة وفي الاخير باذن الله راكي تعرفي سكان اللمة الجزائرية وتعرفي كذالك

انو لما نتحاور ديما ديما حوارنا يكون ضمن الادب ماناش نحوسو على ابليس لانو ابليس يختبئ في سوء الضن نحن ردينا ونورمالمون تعرفي انو كشباب نحكيو من منطلق او تحت وضعية

شباب مقنوط بالعامية نتاعنا ما تروحيش تقولي انو رانا نحملوكم الاخطااء او نسبوكم او مانحبولكمش الخير ماذا بيا لكل اخت مسلمة يكون زوجها عامل وبشهادته وتكون هي كي السلطانة

في دارها وراجلها يخلص مليح ولما نجيو للآيات الكونية ربي سبحانو اذا عطالك حاجة ينحيلك حاجة باش ترجعي ليه والسلام عليكم ​