ذهب لخطبة فتاة فرفضته... ثم أخرى فرفضته... وأخرى فرفضته...لايعلم سببا لرفضهن سوى أنه مظلوم وأن فسادا عريضا سوف يحل بالمجتمع بسبب أولئك الفتيات الماديات... عاد يجر أذيال الخيبة ويردد في نفسه:"رفضنني ببساطة لأنني زوالي " تجد أغلبهم بالملاعب ...بالمقاهي ...لا عمل لهم سوى قراءة جريدة الهداف... ومتابعة أخبار اللاعبين...هم لايبحثون عن عمل أصلا وعندما تتحصل النساء على وظائف يشتمون الدين والدولة والأيادي الخارجية.. ويعزون الأمر لمخططات الماسونية!! عادة يوصف الزوالي على أنه فقير ماديا...حسنا سنتجاوز فكرة فقره المادي... لكن ماذا عن مستواه الثقافي والديني المنحط ؟ فالمشكلة أن من يسمي نفسه زوالي فقير ماديا وأخلاقيا ... فالكثير منا يعرف هؤلاء الزواولة حق المعرفة...نعرفهم يدخنون السجائر...يفوتون الصلوات...يسبون الدين...يتكاسلون عن العمل...مستواهم الدراسي متدن جدا...وغير ذلك من الأمور فهل معنى كون الانسان فقيرا مع أن أفقر الزوالية ببلادنا يملكون هاتفا ذكيا ومع ذلك يسمون أنفسهم زواولة يؤهلهم لفعل مايريدون لفرض أنفسهم على الناس وإن رفضوا فهم ماديون ظالمون..لنقل بطاقة تسمح للزوالي بفعل ما يريد ...على سبيل المثال يقوم بخطبة فتاة ما فترفضه فيعلل لأنني "زوالي" .. والأنكى أن يبررالزوالي كل فشل له تحت شماعة " يكرهونني لأنني زوالي.. لم تتزوجني لأني زوالي!! هنا نطرح السؤال: هل من يسمي نفسه "زوالي" بمجتمعنا معصوم عن الخطأ؟! هل هو من السلف الصالح.. ولي صالح مثلا ؟ أعتذر عن قولي هذا ولكن أغلب الشباب من هذا الصنف...يبررون أخطائهم وفشلهم بكلمة "مايحبوش الزوالي... مايحبوش الرجال" فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رفضت معاوية نفسه !! طبعا أنا لااشجع على رفض الخطاب.. لكن لا يحق لأي شخص فرض نفسه على أي انسان آخر فالرجل يخطب عشر مرات ويتزوج بواحدة ...يبحث عن عمل ولن يوفق من أول يوم ؟ لذا لا أفهم كلام هذا الجيل ومبرراته , فكيف يسمي نفسه "زوالي" ويدعي أنه محسود وهو الذي قد يفوت الصلوات.. وقد يشتم الله والدين... ويأتي يقول عن الناس أنهم يكرهونه لأنه "زوالي" قد يرفضونه لسوء خلقه ...لنقص ثقافته...لنقص تدينه..وحتى لو رفض بسبب فقره فهم أحرار.. عقدة الزوالي قد غسلت دماغ شبابنا ...أيها الزوالي " ﻻبأس في أن تكون فقير ذا دخل محدود! المهم أن ﻻ تكون فقيرا ذا فكر محدود! "... منقوووول