مايحبوش الزوالي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة بنت سطيف, ‏20 أوت 2017.

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  1. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    ذهب لخطبة فتاة فرفضته... ثم أخرى فرفضته... وأخرى فرفضته...لايعلم سببا لرفضهن سوى أنه مظلوم وأن فسادا عريضا سوف يحل بالمجتمع بسبب أولئك الفتيات الماديات...

    عاد يجر أذيال الخيبة ويردد في نفسه:"رفضنني ببساطة لأنني زوالي "

    تجد أغلبهم بالملاعب ...بالمقاهي ...لا عمل لهم سوى قراءة جريدة الهداف... ومتابعة أخبار اللاعبين...هم لايبحثون عن عمل أصلا وعندما تتحصل النساء على وظائف يشتمون الدين والدولة والأيادي الخارجية.. ويعزون الأمر لمخططات الماسونية!!

    عادة يوصف الزوالي على أنه فقير ماديا...حسنا سنتجاوز فكرة فقره المادي... لكن ماذا عن مستواه الثقافي والديني المنحط ؟

    فالمشكلة أن من يسمي نفسه زوالي فقير ماديا وأخلاقيا ...

    فالكثير منا يعرف هؤلاء الزواولة حق المعرفة...نعرفهم يدخنون السجائر...يفوتون الصلوات...يسبون الدين...يتكاسلون عن العمل...مستواهم الدراسي متدن جدا...وغير ذلك من الأمور

    فهل معنى كون الانسان فقيرا مع أن أفقر الزوالية ببلادنا يملكون هاتفا ذكيا ومع ذلك يسمون أنفسهم زواولة يؤهلهم لفعل مايريدون لفرض أنفسهم على الناس وإن رفضوا فهم ماديون ظالمون..لنقل بطاقة تسمح للزوالي بفعل ما يريد ...على سبيل المثال يقوم بخطبة فتاة ما فترفضه فيعلل لأنني "زوالي" ..

    والأنكى أن يبررالزوالي كل فشل له تحت شماعة " يكرهونني لأنني زوالي.. لم تتزوجني لأني زوالي!!

    هنا نطرح السؤال: هل من يسمي نفسه "زوالي" بمجتمعنا معصوم عن الخطأ؟!

    هل هو من السلف الصالح.. ولي صالح مثلا ؟

    أعتذر عن قولي هذا ولكن أغلب الشباب من هذا الصنف...يبررون أخطائهم وفشلهم بكلمة "مايحبوش الزوالي... مايحبوش الرجال"

    فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رفضت معاوية نفسه !!

    طبعا أنا لااشجع على رفض الخطاب.. لكن لا يحق لأي شخص فرض نفسه على أي انسان آخر فالرجل يخطب عشر مرات ويتزوج بواحدة ...يبحث عن عمل ولن يوفق من أول يوم ؟

    لذا لا أفهم كلام هذا الجيل ومبرراته , فكيف يسمي نفسه "زوالي" ويدعي أنه محسود وهو الذي قد يفوت الصلوات.. وقد يشتم الله والدين... ويأتي يقول عن الناس أنهم يكرهونه لأنه "زوالي"

    قد يرفضونه لسوء خلقه ...لنقص ثقافته...لنقص تدينه..وحتى لو رفض بسبب فقره فهم أحرار..

    عقدة الزوالي قد غسلت دماغ شبابنا ...أيها الزوالي " ﻻبأس في أن تكون فقير ذا دخل محدود!

    المهم أن ﻻ تكون فقيرا ذا فكر محدود! "...

    منقوووول
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏20 أوت 2017
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    بنت سطيف, ‏20 أوت 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    الكلام هذا فيه جانب من الصواب لكن الواقع والعوائق اليوم تختلف عن مضمون هذا الموضوع
     
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    يزيد 05, ‏20 أوت 2017
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    كي شغل الحاجة اللي فهمتها انو هذا قصف للشباب ياختي الكريمة الشباب الجزائري زوالي شئت ام ابيت من ناحية الرفاهية نتاع المجتمع ومتطلباتو نسائه
    اذا كنت تقيسي الزوالي بالهاتف النقال معناتها الجزائر كامل من المرفهين النبي وهو افقر الناس كانت عندو ناقة والناقة روحي ساوميها في الاسوااق
    واش نقول لختي مبلغ الزواج وتكاليفه تخلي الشباب يقول انو مايقدرش بيسك الطفلة تحوس على المهر الغالي البيت كاقل حاججة لازمة في الزواج بذاك لحساب
    وما نعرف الله اعلم يعني
     
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    hakim story, ‏20 أوت 2017
    #3
  4. Ma$Ter

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    السلام عليكم ورحمة الله
    الزوالي هذا ينقسم الي اقسام
    كاين لي قدم الاسباب وخدم علي روحو وما وصلش
    وكاين لي ما يخدمش خلاص علي روحو وهذا ما لازمش يزوجوه اصلا
    وذرك نحكي علي البنات
    كاين لي ما توافقش الزواج بالزوالي ممكن لانها هي عايشة حياة رفاهية ومدللة او اهلها ما يوافقوش ويتدخلو في امرها
    وكاين اخري تنتضر فارس احلام يجيب المليارات ويجي

    وكاين لي تتكبر علي الزوالي
     
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    Ma$Ter, ‏20 أوت 2017
    #4
  5. sad_pb

    sad_pb :: عضو مُتميز ::

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    سلام الله على أهل اللمه
    موضوعك هذا أثار انتباهي ... كتبت شوية كلام و من بعد محيتو .. حبيت نقلك في مجمل القول فقط أنو الطيبون للطيبات و الخبيثون للخبيثات ... ما ينطبق على الشاب ينطبق على الفتاة و ما كانش واحد معصوم ... بنات هاذ الوقت يموتو على الفوخ و الزوخ و ماذابيهم واحد يخدم في دبي حتى لو ما عندوش أخلاق ... زعما زعما الطفلة كي يخطبوها تسقسي عليه يصلي ولا لا .. اول سؤال في راسها واش يخدم ... إلا من رحم ربي ... التوقيع زوالي و فحل
     
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    sad_pb, ‏21 أوت 2017
    #5
  6. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    اختي أنا ضدك في واش راكي تحكي كاين لي مسكين يخدم زوج خدمات باش يلم ويتزوج ويبني حياتي و يصرف علي اهلو بعرق جبينو وكاين صح كيما راكي تحكي ني خدمة ني دار وحاب يتزوج
     
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    صمت المشاعر, ‏21 أوت 2017
    #6
  7. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
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    إلياس, ‏21 أوت 2017
    #7
  8. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    ياريت هذا الموضوع كان في قسم واش راك تهدر
     
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    فيتامين سي, ‏21 أوت 2017
    #8
  9. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    صراحة ما قستيهاش ولا ما قاسهاش لي نقلتي الموضوع من عندو .. اعذريني على الكلام لي راح نقولو لأنو موجه ليك و لصاحب الموضوع الأصلي .. أظن انكم عندكم مشكل او قصة مع الشباب الذي يجلس في المقاهي و هذا ما جعلكم تعممون الصفات على الشباب الزوالي جميعا .. ومرة اخرى انت تضلمين الشباب الزوالي لأنه محقور صح مادام انه يعيش في الجزائر
    و كيما يقولوها ما يحس بالجمرة غير لي كواتو .. و الموضوع هادا من الأفضل انو يحكي فيه واحد من الشباب و ستقتنعين انه حقيقة
     
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    prince of love, ‏21 أوت 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    طال غيابك يا اخيتي ^^ اتمنى ان تكوني بخير
    موضعك جذبني لانني دائما اقول : ياك يقولو زوالي و افحل امالا اللي زوالي يخدم و يتعب و يجري و يشقى ماشي يجي يخطب بنت ناس و يمرمدها معاه بالتفنيين تاعو و العوج ما يخدموا ما يزدمو الا ما رحم ربي و يقولك محقورين اواااه شوفو للواقع متهدروش برك من رواسكم كاين بزاف بنات تزوجوا برجال معندهم لا دار لا والو زواولة بزااف بصح قعدو زواولة للابد بلا هدمة و التفنيين وحصلوا نياهم وولادهم معاهم اسمع اللي راه يقول البنات يشرطوا و الزوالي محقور اولد الناس قبل ما تدير روحك عندك الحق شوف روحك كيفاه راجل و خلقك ربي قوي على المرا و ما تخدمما تدير مستقبل اااواااه المرا تصبر معاك على فقرك بويسك الفقر ماهوش عيب بصح تصبر على التفنيين و العوج تاعك انساها كيفاه متتعبش وتستنى طفلة تقبل بيك انسى او النسا اللي حقرتوهم بالتطياح و الهدرة الزايدة تظلو تقولو يشرطو ووو بزاف نشوفهم زواولة وتزوجو ببنات ما شرطو عليهم ةالو بصح اسنحلي يا راجل الى على خاتم و لا عشر ملاين مهر مقدرتش عليهم بفففف كيفاه غدوا ان شاء الله الكرا التريسيتي المرا و الدراري ديرو حسابكم اللي زوالي وفحل باين قادر على شقاه بصح لكان كما رانا نشوفو دوك التحواس و اللهو و خلي خلي و الرقاد للعصر ما نظن تقول عليه زوالي فحل
    كما اللي قالك بنات اليوووم لا شطارة لا عقلية حتى رجال اليوم لا خدمة لا فحولية
     
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    الصحافية الساخرة, ‏21 أوت 2017
    #10
  11. salah.f

    salah.f :: عضو فعّال ::

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    Londres
    انت انتقدت فئة من المجتمع ذو عادات سيئة وأطلقت عليهم أو أسميتهم بالزاوالي و هذا تشويه لمصطلح الزاوالي الراجل الي نيفو زجاج رغم الحقرة والتهميش يجيب خبزتو بدراعو و هادو كاين بزاف و بزاف فبلادنا ختيتو ...
    سلام
     
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    salah.f, ‏21 أوت 2017
    #11
  12. sad_pb

    sad_pb :: عضو مُتميز ::

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    الحمد لله زوالي و فحل و خدام و نسعى دايما و إذا كتبلي ربي راح نجيبها زوالية و فحلة تقنع بالشي اللي عطاهولها ربي ماشي كيما شي بنات خايفين لا يقعدو زواولة للأبد ماعلابالهمش باللي كلشي بتقدير ربي سبحانو و حكمتو ... قادر تكون زوالي بالصح هاني و قادر يكون واصل و عندو المال و هو حتى القعدة مع عيلتو ما يقعدش كيما الناس ... فعلا هذا وين تأكدت أنو فتيات هاذ الجيل غير صالحات للزواج ... عقلية مادية بحتة و ضعف إيمان بربي ... نساو كيفاش عاشو والديهم ... ربي يهدينا
     
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    sad_pb, ‏21 أوت 2017
    #12
  13. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم
    موضوع مش يحكي عالزوالي لي نعرفوه خاطر تعريف الزوالي في بلادنا هو اللي ميسرقش هذامكان ..يهمبر و يجيبها حلالية هذاك الزوالي
    اما بالنسب للزواج فالواحد لي يخدم و يشقى دايما يقول الحمدلله على اللقمة لي يوكل بيها مرتو و ولادو ..و لي قاعد متصدر و يستناه تجي لفمو هذا راه عالة مش زوالي
    و كل واحد و ظروفو جامي نقدرو نحكمو و إنما "تحركوا ترزقوا"..
    و بالاك لي قال "ميحبوش الزوالي" يحكي على لي يطلبوا واش يقسم الظهر و شروط تعجيزية في حين ربي يقول "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏21 أوت 2017
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    "viola", ‏21 أوت 2017
    #13
  14. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    أشكر مشاركاتكم وأثمنها وأحيي كل عضو شارك برأيه معنا.
    أنا تكلمت على فئة معينة من الشباب ذات معايير محددة وتصنف بأنها الفئة الغالبة في مجتمعاتنا العربية بشكل عام ومجتمعنا الجزائري بشكل خاص ...أشكر كل شاب ناقش بموضوعية واعترف بوجود هكذا نماذج وأعتب على كل شاب دافع بدون موضوعية على تلك الفئة وأستغرب من الشباب الذين برروا وهاجموا ودافعو عن أنفسهم رغم أن لا أحد اتهمهم...
    لن نتقدم خطوة واحدة الى الأمام مادمنا ندافع عن أخطائنا ونمارس دور الضحية في كل أمورنا ونعلق شماعة أخطائنا على غيرنا...
    الاعتراف بالخطأ والإقرار به هو المفتاح الأول للنجاح والتقدم...فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر ...نفوسنا هي الميدان الأول...اذا قدرنا عليها كنا على غيرها أقدر...
    أما بالنسبة لمن يتهمني بقصف الشباب فأنصحه بأن يطلع على مواضيعي الأخرى أو بالأحرى موضوع"من يظلم المرأة سوى المرأة"

    من يظلم المرأة سوى المرأة!!

    اخواني بارك الله فيكم ...لاينبغي تغطية الشمس بالغربال وكما أنه لايجب التعميم على الرجال كذلك لاينبغي التعميم على أن كل النساء سواء....لكن نظرة واحدة الى الواقع تشي بالكثير....والمرأة التي تتكلمون عنها هي أختك قبل أن تكون بنت الناس ....أسألك سؤالا واحدا أخي الرجل هل لديك أخت؟وكم تقدم لها من الشباب لخطبتها؟ولماذا رفضت جميع الخطاب؟ولماذا تبحث لأختك عن شخص يناسبها تدينا وخلقاوفكرا ومستوى تعليميا؟
    أستغرب كثيرا تهجمات الشباب على المرأة في كل حديث أو نقاش لهم سواء في المقاهي أو وسائل التقاطع الاجتماعي!!
    أليست تلك المرأة أختك التي رفضت أكثر من شاب لأنه غير مؤهل...أليست تلك ربما أخت صديقك الذي يتكلم عن عن جميع النساء على أنه يجب حرقهم!!!
    أين تعيشون ولماذا أنتم مزدوجون هكذا؟
    لماذا تعلقون كل مشاكلكم بالمرأة؟هل أنتم معصومون عن الخطأ مثلا؟
    النسا راهم يقبلو بأي كان وهوما اللي راهم يجرو وراء الشباب ويجي واحد يقولك مالقيتش اللي تقبل بيا!!
    لخاطرش كيما أنت راك تروح لقلب الحبة... وتخير مرا تقرب للكمال... لازم تكون شابة وهو صادبون... ولازم تكون قارية وهو ربي يعلم وين واصل.... ولازم يكونو عينيها خضرين وشعرها صفر وطويلةووووو...وووو
    كيما أنت راك تخير.... الفتاة كي تكون صغيرة تجيها عدة عروض باينة غادي تخير الأحسن....ولا انتا يحقلك تخير وهي لالا....
     
    التعديل الأخير: ‏21 أوت 2017
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    بنت سطيف, ‏21 أوت 2017
    #14
  15. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    الحمد لله على كل حال حبيبتي....مشكورة على الاستفقادة الجميلة كجمال قلبك
    ومشكورة على الاضافة المميزة والطرح القيم
    تحياتي العطرة أيتها المتميزة الراقية
     
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    بنت سطيف, ‏21 أوت 2017
    #15
  16. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    كلُّنا مظلوم بريء ..
    سحقا لـ (هم) من ظالمين !
    كلُّنا للإصلاح نسعى ..
    ويل لـ(كم) يا مفسدين !
    نحن عنوان الوفاء ..
    و(هم) مثال الخائنين !
    كلُّنا يوسفُ ، و (هم) الذئبُ ...
    خسئ في الخاسئين !
    كلُّنا جبريلُ ...
    فأين إبليس اللعين ؟!
     
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    بنت سطيف, ‏21 أوت 2017
    #16
  17. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    يا اخي ماشي كامل لبنات كيما راك تقول كاين بنات نعرفهم كانو عايشين في العز وراحو انسان زوالي وراضين بالوضع وعايشين لباس وحامدين ربي
    مام الرجال كاين وكاين ماشي كامل كيف كيف
    كاين لي يحب يصرف علي مرتو من عرق جبينو وكاين لي يحبها تخدم عليه هي وتصرف عليه
     
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    صمت المشاعر, ‏21 أوت 2017
    #17
  18. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    لماذا تتحدثون فقط عن المرأة وكأنها أس المشاكل والقائد الأعظم وقائدة القوات المسلحة

    هل المرأة هي التي جعلتك تفقد غيرتك على أختك وابنتك؟
    هل المرأة هي التي قالت لك افقد قوامتك؟
    هل المرأة هي التي تسهر الى ماقبل الفجر ؟
    هل المرأة هي التي تسكر وتعربد في الليل؟
    هل المرأة هي التي أجبرتك على تشتيت أموالك حتى أصبحنا نرى الشاب الأعزب ينفق على نفسه قبل الزواج ما يكفي عددا ويضيقُ بواحدة ....ينفق ما جمع في سنوات حياته ، ويتوسَّع فيها ضروبا وألوانا ليكونَ وهو فرد كأنه وهو في إنفاقه جماعة ، كل منهم في موضع رذيلة أو مكان لهو ، وكأن منه رجالا هو كاسبُهم وعائلهم ، ينفق على هذا في القهوة ، وعلى هذا في الحانة ، وعلى ذلك في الملاهي ، وعلى الرابع في البحر ، وعلى الخامس في المستشفى …؟
    هل ياترى المرأة من حثك للسفر الى تونس وأوربا ورحلات التخييم المكلفة في شهور الصيف على البحر؟
    وهل وهل وكم من هل؟؟؟؟
     
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    بنت سطيف, ‏21 أوت 2017
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم
    صراحة موضوع ملفت للانتباه
    و نظن انو ما يدي ما يجيب
    واقع المجتمع واقع
    و كل شي باين
    و كل الاحتمالات واردة
    كاين زوالي و يخدمو و يسعى
    و كاين الراقد والفنيان
    و في البنات كاين الفحلة بنت الاصل الي تقبل بالزوالي رغم فقرو
    و كاين الي تجري ورا المادة و الدراهم
    ...
    و ربي يجيب الخير
    لكن صراحة يا اختي
    ارى ان موضوعك له غرض واحد ...هو اثارة البلبلة فقط
    ;)



     
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    habchisalaheddin, ‏21 أوت 2017
    #19
  20. hakim story

    hakim story
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    السلام عليكم عندي مدة ما ناقشت موضوع بشكل جدي يااختي الكريمة
    اول رد ليك عجبني بصراحة لكن آخر رد ليك ما عجبنيش بكل صراحة لانو فيه نوع من الذم
    لما قلت قصف للشباب العبارة هذي استعملتها لاضفاء جو من المزاح للموضوع لاغير
    اما لما تحكي على الشباب الجزائري وعلاش ما خدمش يااختي الكريمة الاحصائيات والاحوال الاقتصادية تكون ضدك
    وانت علابالك شحال نسبة الشباب في المجتمع الجزائري توصل حتى 70في المئة يعني ومع ازمة العمل
    يعني اذا كان يعمل 20في المئة معناتها نص الشعب الجزائري بطال 20مليون بطال ولا يعمل اعمال حرة
    ونشيرلك بحاجة مهمة احمدي ربي انو الجزائرر راها بخير مع هذي النسبة اللي راهي مكتفية بالمقاهي وما طلعوش للجبل
    كيما شباب الثمانينات لانو صراحة الامر فوق الطاقة وبالموازاة مع هذي الاحصائيات نعرفو كيفاه راهي الضغوطات نتاع العالم الغربي
    على الدول العربية باش تعطي حقوق المراة ومن ضمنها العمل لكن دولتنا بالغت بهذا الشي وكان ضد الشباب نتاعنا يعني في معمل او في مصلحة لما تصيب
    نسبة النساء االعاملات اكثر من الرجال هنا تطرح تسائل علاه هذا الشي؟ وما تقوليليش النساء خير من الرجال في العمل بيسك رايح نفتح معاك مجلد عظيم ما نكملوهش ابدا
    اظافة الى كل ذالك تعامل الفتيات بصفة غالبة مع وضعية شبابنا ونجيك من اللسان نتاع ردك لما قلتي انو الطفلة هذي اختك وبنتك انا ثاني نقلك الشاب هذا
    كذالك خوك وباباك وعمك لما تصيبي انو رجال طول وعرض بشهادات دولية علم وادب حاكم الحيط وانت في نفسك اذا كنت اخت طبعا ماترضايش بهذا الشيء
    ولو تكوني عاملة تصيبي تعطي لخوك لبوست نتاعك وتخرجي {طبعا اذا كنت تخمي من ناحية الاخت العاقلة} لانو ايضا تعرفي انو خوك بحاجة لهذا العمل اكثر منك لانو بكل
    بساطة راجل وطبع الراجل خدمتو ونتحداك شخصيا لو انو كل اخت وكل ام وكل زوجة تخمم بهذا المنطلق لشبابنا اليوم كامل راهم خدامة ومهر الطفلة راهو في العلالي وما تحتاجش
    اصلا الطفلة هذا الشيء حتى الانحراف الاخلاقي لشباب اليوم نحبو ولانكرهو نسبة كبيرة تتحملها البطالة وفي الاخير باذن الله راكي تعرفي سكان اللمة الجزائرية وتعرفي كذالك
    انو لما نتحاور ديما ديما حوارنا يكون ضمن الادب ماناش نحوسو على ابليس لانو ابليس يختبئ في سوء الضن نحن ردينا ونورمالمون تعرفي انو كشباب نحكيو من منطلق او تحت وضعية
    شباب مقنوط بالعامية نتاعنا ما تروحيش تقولي انو رانا نحملوكم الاخطااء او نسبوكم او مانحبولكمش الخير ماذا بيا لكل اخت مسلمة يكون زوجها عامل وبشهادته وتكون هي كي السلطانة
    في دارها وراجلها يخلص مليح ولما نجيو للآيات الكونية ربي سبحانو اذا عطالك حاجة ينحيلك حاجة باش ترجعي ليه والسلام عليكم
     
    Ma$Ter, ربي اغفرلي, "viola" و 5 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏21 أوت 2017
    #20
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