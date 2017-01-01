دعوة إلى الكتابة _ تجربتي (حظي السيء)

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    كما ترون تأخرت عن الموعد وفاتني الوقت واظن ان مشاركتي لن تحتسب (للاسف:cry:)

    هذا هو الحظ السيء ... و أي نجاح قد اكتب لكم عنه

    فتحتم سجلا صفحاته سوداء , فاشلة هذه "الأنا" تجارب ومقاومات كلها تنتهي بالفشل

    لا تعرفون اسمي وتنادونني ب "الصحافية الساخرة" , يبدو جيدا ليس سيئا :giggle: ولكن اسمي الحقيقي أجمل "فاطمة"

    يقال لي أنه اسم عجوز :LOL: لكنه اسم فتاة صغيرة البيت ومدللة والديها :)



    أيتها الصغيرة المدللة عليك أن تأكلني جيدا لتكبري وتكوني بصحة جيدة , وعليك أن تدرسي بجد فالدراسة هي كل شيء في هذه

    الحياة وهي من ستدوم لك بالأخير... وصية الوالدين و الأخت و المعلم كانت هذه هي

    فعلنا بها , كبرنا وكبرت همومنا يا ليتنا لم نكبر وبقينا أطفالا صغارا

    درسنا جيدا ووصلنا لمرحلة فيها توقفنا عاجزين ...


    حقا يؤسفني القول : أنني فشلت بعد 21 سنة

    5 سنين الاولى كانت لعب و مرح , مغامرات وطيران في الهواء :LOL: وركض طويل للوصول إلى المتجر وشراء "الكابريس"

    :ROFLMAO:

    بعد ال 5 سنين يبدأ النهوض المبكر و ترتيب الادوات في المحفظة الفضائية:LOL: والاقلام والالوان المختلفة والعجينة

    شكلنا كل ما نحبه ورسمنا الورود والزهور وكان اللون دائما أخضر وأحمر و أزرق

    كتبنا وكانت البداية تعلم كتابة الإسم و اللقب :)

    هذه بدايتنا الاولى ككل... لم يكن فيها اختلاف كبير..

    الاختلاف في الحياة التي نعيشها و كيف ستكون حياتنا

    الاختلاف في الأحلام ومن هم مشجعونا وهل يوجد من قد يدفعك يوما ان تعثرت؟

    الاختلاف في ذاخل البيت مع من نعيش و كيف هي حياتنا معهم؟



    نذخل المنزل لنرتاح ونجلس مع أهالينا لنضحك ونجتمع على مائدة الطعام ونتحدث وأمام المدفأة نقلب عن قصص خرافية

    ورعب وتتعالى أصواتنا بين ضحك ولعب وركض و...

    ماذا عن منزلي و أهلي أستيقض كل صباح على شجار الوالدين أو على شجار أخي بالحي أو على التنقل إلى بيت اخر للعيش

    لا أحد سيسصدق إن أخبرته أنني كنت بعمر ال 9 سنين و أحمل هموما كبيرة علي

    فقلبي نضج على جمر الألم :cry: كان علي تحمل حقد الأخ الأكبر علي ب 14 سنة لأنني صغيرة العائلة والمدللة , وأن أتحمل

    الكلام القاسي من 9 أخوة ذكورا و اناثا .. وما إن خرجت لهذه الحياة كنت كالمسكينة فيها محرومة من كل ما يحبه الاطفال

    ألوان لباسي كانت بشعة وحذائي كان يمتلأ بالمياه في فصل الشتاء.. كان علي كذلك أن أتحمل سخرية الزملاء و ضحكاتهم

    كل مرة أذهب فيها إلى هذا المكان "المدرسة"


    الفقر ليس عيبا ولكن الافتقار إلى الحنان و دفئ العائلة وحبهم ودعمهم هذا ما يشكل عقدا نفسية في المستقبل

    طفلة كان عليها التحمل لأجل ماذا؟ لا أعلم كيف كانت تبدو لي الحياة وقتها ؟

    هذه الفتاة الصغيرة تكبر وتكبر و هي لا تعلم كيف هي الان هنا بينكم

    حقا ما إن أتذكر أكره أنني لازلت أعيش في هذا العالم بين بشر لا يرحم وأهل لا يربطهم بك سوى الدم و اسم العائلة وهذا البيت

    الذي لم يعد بيتا بل جحيما أسود , يرون أن هذا السقف جمعنا معا الى ان ننضج ونفترق في الأخير :(


    لا أعلم حقا ما الشيء الذي جعلني قوية في المراحل التي مرت من حياتي

    مراحل صعبة جدا .. و أسوأ شيء كنت لا أحتمله و أبكي كثيرا بسببه "نظري الضعيف" :cry:

    لن يصدق أحد ربما أن عائلتي لليوم لا تعلم بهذا الامر وربما يعرفون عن هذا القليل ولعدم مبالاتهم هم لم يسألوا ولم يستفسروا

    عن الأمر..

    إنني بعمر ال 9 سنين يا ناس وطبيب العيون الخاص بالمدرسة اعطاني الظرف لاعطيه للوالد لكنني لم أفعل و رميته لأنني أعلم

    ما هي حالة والدي البائسة , يكفي هنا لن أضيف شيئا من هذا الامر اكثر لن اقص لكم عنه فكم عانيت في دراستي لاجله

    صادفت كل الصعوبات ومنها تعليقات الزملاء وكلامهم الذي كنت اسمعه من ورائي كرسيي وضحكاتهم ومحاولاتهم احراجي

    دائما .. تحملت وفي دراستي لم افرط ابدا والمرحلة الثانوية كانت صعبة اكثر , لأنني أصبحت أكبر قليلا من قبل لم أعد طفلة

    صرت أفهم الكثير من الأشياء وصار الاحتمال ليس ممكنا .. هذا النظر يشكل عائقا أكبر من قبل وهو السبب في اهمالي بعض

    المواد كاللغة الفرنسية والانجليزية والتغيب عن الحصص كان علي فعل هذا فسخرية الزملاء لا تحتمل كانوا يتعمدون إحراجي

    بطرق بشعة , و قاسية :cry:

    وكان التهرب منهم هو الحل


    تراجعت نقاطي قليلا لكن حققت معدلات تبقى حسنة , وهذا ما كان يتحير فيه الاساتذة والزملاء رغم تغيبي عن المدرسة لاسابيع

    كان ردا عليهم فقط...


    المؤسف حقا أنه بسبب نظري الضعيف وسخريات الزملاء مني أبعدني عن أجواء القسم الجميلة وأبعدني عن تجمعات الطلاب

    والذكريات الجميلة , لم يسمح لي بالتقرب من احد ولم اشكل صداقات , كنت دائما وحيدة و أبتسم ويتعجبون من أمري لانني

    كنت أضحك رغم ظروفي الصعبة...

    كان يساعدني البكاء في الحمام وقتها والمرآة تشهد على صورتي البائسة و دموعي التي ذرفت منها كثيرا..

    فالعودة إلى المنزل كان جحيما اخر .. مشاجرات ومشاكل لا تدع أحدا منا ينام حتى

    إن الوضع صعب وعلى كل واحد من العائلة أن يعتمد على نفسه في جلب مصروف يكفيه لشراء ما يحتاجه

    وكان علي أنا كذلك أن أبحث عن عمل و أدرس في نفس الوقت

    وبما أنني كنت أتقن شيئا قليلا من الطرز تيسرت علي الامور قليلا ولكن العمل فيه يجعل نظري يضعف اكثر خاصة في الليل وهذا

    كان الوقت المناسب لاشتغل فيه والاستيقاض باكرا كذلك (اتذكر في ذلك العام اصبحت انام ثلاث ساعات فقط)


    كان صعبا خاصة ايام البكالوريا , اصابني ارهاق جعلني طريحة الفراش لا اقوى على فعل اي شيء وأمي كانت تصرخ علي

    لكي أدرس لكن طريقتها لم تكن تساعدني على الاستيقاض بل عقدتني وهي تقارنني ببنات خالاتي وبنات عمي حتى أصبحت

    حالتي جد سيئة و أصبحت أمرض كثيرا

    ورسبت لاول مرة في مشواري الدراسي ومتى كان هذا ؟ في شهادة البكالوريا :(حقا لم اهضم هذه الكلمة "راسبة"

    وما صعب علي أكثر والدتي التي لم تتوقف عن لومي ومقارناتها لي بغيري واصبحت في ندم خاصة أن أن الأقارب شمتوا

    في والداي وفي أنا , وهذا جعلهما يغضبان علي كثييرا :cry: وصرت أنا في ندم أكبر


    لم أعد أملك طاقة كافية لأقف مجددا والعام الرابع في تلك الثانوية كان صعبا , تلك النظرات المحتقرة لكل من رسب

    وشماتة الناس فيك تلتقيهم ويفتحوا لك ملفات من الماضي "كيف كنت وكيف أصبحت"

    إنه نفس الطريق سأعبره مجددا وأنا ضعيفة أكثر , تتبقى ثلاثة شهور و أنا لم أفتح كتبي حتى على درس واحد

    أستفيق .. لابد لي أن أنجح لأجلهما "والداي" .. ونجحت رغم أنف الشامتين و الحاقدين , هذه أنا لكن لم تعد كما كانت ,

    فذخول الجامعة بمعدل متوسط لا يسعد من هم مثلي , لست ممن يقتنعون بالبسيط الذي ينهي أحلامي ويمحو شخصيتي


    لا أبدا,,, تركت الجامعة ولم يرضى والداي بهذا ولكن يجب أن أعيد التخطيط من جديد هذا هو الوقت , لكن كيف سيفهمك

    من لا يعيش ما تعيشه لن يفهم..

    لكن ماذا قد تفعله إذا وجدت كل العائلة تقف في طريقك , بعد أن تجد شيئا تقاوم لاجله تجدهم في الاتجاه المعاكس لك

    مازالوا يصدقون :"اذا لم تدرس في الجامعة لن تصنع الأفضل لك"

    وهذا هو العائق في حياتي الان .. علي أن افعل ما يريدونه هم وليس ما اريده أنا

    حظي السيء والنحس يطاردني دائما , وإن كل شيء بنيته صغيرا كان ام كبيرا يتهدم الان

    كانوا يريدون شهادة جامعية لا تستحق أن يُفخر بها ولا تخرجنا من جهلنا حتى , تفكير محدود شهادة وعمل والزواج وانتهى

    كيف يُطلب منا أن نفكر هكذا؟ , هذا هو التفكير الذي صنع بلادا متخلفة وتحت الصفر

    هذا هو التفكير الذي يقنعنا بأن هناك ما يسمى "المستحيل"

    تفكير ظلم منا الكثير , سرقوا أحلامنا وجعلوا منا شخصية ضعيفة جدا تخشى المواجهة

    إنني لازلت أجلس على نفس المقعد وحدي لأكتب و أكتب و فقط أعيش فقط لأنهم أرادوا رؤيتي هكذا وهذا هو

    عقابهم

    أن يروا كيف صار جسدي ضعيفا من المرض ومن تفكيرهم المحدود , هذه الصورة التي أردتم رؤيتها "فتاة

    الواحد والعشرين الكئيبة

    ذات الحظ السيء"


    وهذا اليوم يشهد على حظي السيء .. تقطع الانثرنيت و ذخول أخي للمستشفى يجعلني أغيب حتى هذا الوقت لأجد

    مدة الكتابة حول هذا الموضوع انتهت ..

    انتهت الصلاحية :LOL: أريد اسئناف الحكم والحصول على تعويض على تعبي لاكتب كل هذه السطور وانا مريضة :ROFLMAO:

    أطلب من الادارة ان تنظر في الامر وتتقبل مشاركتي

    اتمنى ان تحتسب مشاركتي ,, والا اصعق بالاقصاء:confused:



    بقلم الصحافية الساخرة
    صاحبة الحظ السيء(y);)
















     
    التعديل الأخير: ‏7 فيفري 2017
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    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههه ما زال عندك الوقت و موضوع يحتسب ضمن الفعاليات
    أولا ندعي لخوك بعاجل الشفاء
    و اتمنى تصبري علي و نرجع للرد على موضوعك اختي
     
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    الامين محمد, ‏7 فيفري 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    لا حولى ولاقوة إلا بالله، والله تأثرت كثيرا بهذه القصة المؤلمة خاصة إذا كانت العائلة لاتشعر بك المهم أن الله معك ولن يتركك /فرج الله كربك..
     
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    دعاء الجنات, ‏7 فيفري 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    اللهم امين
    شكرا اخي
    والله تنفست الصعداء الان بعد ان كنت قبل قليل اتنفس الصداع والقلق من ان يكون قد فاتني الوقت :LOL:
    انتظرك فصبري جمييل
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
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    اللهم امين
    مشكورة لمرورك اختي الكريمة
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    قصتك مليئة بالمآسي أتمنى من الله أن ينور دربك ويعطيك صحتك أختي...

    اختي الفاضلة @الصحافية الساخرة قصتك قصتك واحدة من القصص التي يتمنى الكثير لو يجرؤ على الخوض فيها وحكايتها ،لأن قصتك في الواقع تحكي أمورا نفسية منذ الصغر وتأثيرها على الشخصية في الكبر .

    أضن أختي تأثرت كثيرا بطفولتك وعدم اهتمام والديك بالقدر الكافي ،لكن اسمحي لي أن انبهك أن والديك تربو في بيئة غير بيئتك وينضرون الى الموضوع من زاوية غير التي تنظري بها أنت للامور ،وتذكري أنكم عشرة ما شاء الله وكل منكم له همومه والوالدين يفكران بكل تلك الهموم وهما مفطوران على حب الافضل لأولادهم وبالنسبة لهما أن تتخرجي وتعملي وتتزوجي وتنجبي هو نجاح لك ولهما .
    ،هما لم يتعلما التنمية البشرية وتطوير الذات والسعي نحو الهدف بأي وسيلة وكيف اكون ناجحا بمهاراتي لا بحفضي لاشياء وتطبيقها ،عندما تفكري الان دقيقة مع نفسك تقولي نعم والداي للاسف لم يتعلما كفاية ليفهماني .
    وهما يفرضان عليك الحصار فقط في نظرهما لأنك غير ناضجة كفاية ،لكن انا من خلال كتابتك اراك أقرب للنضوج لأنك ذكية وخاصة ما قلتيه في نهاية قصتك .
    إذا كوني أذكى وافعلي لوالديك ما يريدانه لان طاعة الوالدين واجبة ،ثم...... ثم عندما تصبحي في الجامعة ستكوني اكثر حرية ،اسعي الى حلمك مع دراستك بالتوازي واكتبي في اوقات فراغك واهتمي بصحتك لأنها تاج العقل وستري انك اصبحت اكثر استيعاب للحياة ومفرداتها واكثر تفهما لوالديك مع الوقت ،اعط لنفسك فرصة لتفهمهما.
    كلي لا تعاقبي أحدا إن كان ولابد عاقبي الافكار السوداء بتركها واطرحي مكانها افكار مثل:انا استحق الافضل انا مميزة انا استطيع انا محبوبة...

    اختي انا أقول لك كلماتي هذه بكل حب وعن تجربة لأن والداي بيني وبينهم سنوات ضوئية ،مهما حاولت الذهاب اليهما زادا ابتعادا فوجدت أن الحل هو أن أتقبلهما واعطيهما على قد العقلية أتنازل اليهما في التفكير وعندما ينصحاني ويؤنباني أقول معكما حق حتى وان رأيت ضلما في ذلك فوجدت أنني اتحسن نفسيا واتحسن في التعامل معهما . واحيانا عندما افكر اقول معهما حق في بعض الامور.

    وين حبيت نوصل؟
    سايريهم قليلا وستري انهما فيما بعد سيسمعانك لأنك انت من جيل رأى العالم بكبسة زر فصرت اكثر اتساعا فكريا، أما هما فلم يرو من العالم سوى ابناء الاخ والاخت والجيران والاصدقاء......

    أختي أقول لك من مواضيعك لك اسلوب مميز في الإقناع وروح فكاهية طيبة وعندك عنصر المفاجأة ،استغليها في حياتك للوصول.
    اعرف اناسا كأنو معي في الجامعة يدرسون معي ويقومون بإعادة الباكالوريا في نفس الوقت ،عندما قلت لهم لماذا قالو لي نريد دخول كليات نريدها نحن واستغربت في حضورهم المحاضرات وكتابة الدروس واحيانا يكونو من الاوائل ،اتعلمين ماذا قالو ؟ماذا لو لم نتحصل على معدل عالي في الباك ؟على الاقل نكون نجحنا في عامنا هذا (أولادي يشتتون بنات أفكاري ).............@@@##.......... ولم يضع ونحن لنا منحة على الاقل (اي نعم منحة :p)كل ثلاث اشهر نشتري منها ما لا يستطيع اولياؤنا على شرائه حتى وان كانت قليلة (في ذلك الوقت كانت المنحة 270 الف كل ثلاث اشهر ونفرحو بيها ونعملولها الف حساب) , وكان عندهم ايجابية التأمين في الجامعة فيذهبو الى الطبيب ويملؤو الاستمارات وينتظرو التعويض مقابل الدواء بالاشهر وليس مثل اليوم كل شيء اوتوماتيكي.المهم وهناك من كان يعمل في اوقات الفراغ في الجامعة كانو كالنحل في الخلايا .

    لا تعتقدي أن دراستك في فرع لا توديه كله سلبيات هناك إيجابيات عديدة ...ومنها أن لا تجلسي في البيت أسيرة أفكار وتسمعي كلاما لا يعجبك، على الاقل اكتشفي عالما آخر لمدة عام وانت مرتاحة لأنك تعلمين انك ستغيرين الفرع وستعيدي الباك وتذهبي الى مكان اخر.

    أختي أتمنى أن لا أكون قد اثقلت عليكي وهذا الذي كتبته كله من أعماقي ،واعتذر منك مسبقا إن وجدت كلمة قد جرحتك لم أقصد بها جرحك والله كل المقصود سعادتك ووصولك الى هدفك....
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    التعديل الأخير: ‏8 فيفري 2017
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    حلم كبير, ‏8 فيفري 2017
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    أحببت رغبتك في الفوز ياأختي فاطمة
    ولكني حقا تمنيت لو وجدت محادثات لأتمكن من دعمك معنويا
    فحسب قراءتي لسطورك
    تعجبت بالرغم من قساوة الحياة و ظروفك العائلية تمكنت من النجاح في أولى مراحلك
    هذا يعني أنك لست صاحبة حظ سيء وإنما الظروف تقهرك
    ولكن كوني قوية فقط بالله
    تقربي لله
    هو وحده
    يعلم وجعك
    و ألمك
    و ضعفك
    وتذكري أن ربنا قال في عليائه:
    ( أدعوني أستجب لكم )
    والله لايخلف وعده أبدا
    لذلك تضرعي إلى الله
    و حافظي على الهمة الموجودة بقلبك
     
    الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    sanaya, ‏8 فيفري 2017
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى و بركاته

    يا أخي كيف قد أشكرك لأن كتبت كل هذه السطور من اعماقك احسست بكل حرف كيف كتبته لتواسيني وتحفزني وتحاول ان تدفعني لانطلق من جديد احسست بهذا وانا اقرأ كلماتك
    مشكور فانت حقا صاحب خير وتفاؤلك الجميل سيجعل من هم بقربك يتشجعوا ويحبوا هذه الحياة
    جزاك الله كل خير أخي :)

    ربما يوما ستضحك لي هذه الحياة واتغلب عليها ولا تستطيع قهري بعدها لربما
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017
    #8
  9. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    أهدي لك هذه المحاضرة من أروع ماسمعت
    النابلسي عندما تغلق أبواب السماء
    أتمنى تسمعيها رووووعة
    وتستحقينها لأنك عن جد صبوررة ربي وفقك
    سلام
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏8 فيفري 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
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    السلام عليكم ورحمة الله :)
    مشكورة اختي لاهتمامك حقا , نعلم جيدا اننا لا نحتاج الى الدعم المادي فالدعم المعنوي وحده من سيساعدنا لنعيش بهذه الحياة القاسية معنا
    ان شاء الله سيكون كل شيء بخير يوما ما
    بارك الله فيك اخت سنايا
    سرني مرورك:)
     
    sanaya معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    إن شاء الله اختي وادعو لك بالنجاح والتقدم قدما نحو الامام.
    بإذن الله ستنجحين لأنك فتاة قوية .
    اشجعك(y)(y)(y)(y)
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏8 فيفري 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
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    Jijel
    مشكوووووووووووورة اختي حقا ما قصرت
    اشكرك على اهتمامك الجميل
    جزاك الله كل خير وربي يهنيك
     
    sanaya معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
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    Jijel
    ان شاء الله
    الله يكثر من امثالك
    ربي يحفظك لك اولادك ويهنيك في حياتك
    ويحقق لك امانيك
    :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017
    #13
  14. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    سلام عليكم
    احذفي كلمة الحظ من قاموس أفكارك
    وبعدها مباشرة كلمة الظروف
    الظروف الصعبة الأصل أنها تغذيك و تمنحك قوة زائدة
    أختي عليك أن تجعلي من التثبيط حافزا
    ولازلت صغيرة في سن الواحد و العشرين العمر امامك
    حققي ماتريدين
    ولوني حياتك بما شئت
    فأنت وحدك من تقررين
    أسأل الله أن يوفقك
     
    طموحة, ‏20 فيفري 2017 على 22:15
    #14