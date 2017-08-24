سلسلة الحج وتهذيب النفوس 1 (المقدمة، الحجُّ والإصلاح)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} أما بعد:
فالحج ركن من اركان الاسلام العظام، شرعه الله لمن إستطع إليه سبيلا، باذلا فيه جهد النفس و غالي المال، ليلقى خيري العاجلة و المأل، و ليكون حج المرء كفيلا أن يُغفر له به ذَنبه، إنبغى أن يكون على التوحيد و السنة، مما يخول الحج أن يصير مدرسة يتخرج منها المثابرون في تحصيل عدة من الأخلاق السَنِية، مما دعت إليه الملة السُنِية، و لذلك جائت هذه السلسلة البَهية، منقولة كعادة سابقتيها من السلاسل (سلسلة فوائد مختصرة، و سلسلة أثر و تعليق)، من موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ساردة دروسا في تهذيب النفوس، أحسبها من خير الدروس، لمن أراد العلم النافع و العمل الصالح، و أن يتزود من زاد الدنيا للأخرة، و هذه أول حلقاتها على بركة الله.
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