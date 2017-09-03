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مذكراتي للانشطة العددية السنة الأولى متوسط [الجيل الثاني]

الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة السحاب العابر, ‏3 سبتمبر 2017.

  1. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    وحي القلم, إعصار, إلياس و 3 آخرون معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏3 سبتمبر 2017
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    السلآم عليكم

    بارك الله فيك استاذ
    جزاك الله كل خير
    لما تقدمه من مجهود
    لتلامذتنا

    في امان الله
     
    زهرة البليدة و السحاب العابر معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏3 سبتمبر 2017
    #2
  3. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام
    وفيك بارك الله
    اللهم أمين
    شكرا لك
    في أمان الله
     
    yaso ياسمين و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏4 سبتمبر 2017
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    وفقك الله استاذ ودخول موفق
     
    السحاب العابر و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏4 سبتمبر 2017
    #4
  5. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    اللهم أمين
    شكرا لك أخت العزيزة : @Malika Tlm
    رب يحفظك
     
    إلياس و Malika Tlm معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏5 سبتمبر 2017
    #5
  6. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    بارك الله فيك استاذ
     
    السحاب العابر و إعصار معجبون بهذا.
    إلياس, ‏16 نوفمبر 2017
    #6
  7. إعصار

    إعصار :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    إعصار, ‏26 نوفمبر 2017
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    بُورِك فيك
    فِي ميزان الحسنات ان شاء اﷲ
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017
    #8
  9. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أستاذ
    ربي يحفظك
    موفق بإذن الله
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    وحي القلم, ‏2 جانفي 2018 على 17:15
    #9

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