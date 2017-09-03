الموضوع في 'منتدى سنة أولى متوسط' نشر بواسطة السحاب العابر, 3 سبتمبر 2017.
رابط الموضوع:
مذكراتي للانشطة العددية السنة الأولى متوسط [الجيل الثاني].rar
السلآم عليكم
بارك الله فيك استاذ
جزاك الله كل خير
لما تقدمه من مجهود
لتلامذتنا
في امان الله
وعليكم السلام
وفيك بارك الله
اللهم أمين
شكرا لك
في أمان الله
وفقك الله استاذ ودخول موفق
اللهم أمين
شكرا لك أخت العزيزة : @Malika Tlm
رب يحفظك
بارك الله فيك استاذ
بارك الله فيك
بُورِك فيك
فِي ميزان الحسنات ان شاء اﷲ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أستاذ
ربي يحفظك
موفق بإذن الله
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