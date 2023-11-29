اختبارات مع الحل في جميع المواد للسنة الاولى متوسط الفصل الاول

ع

عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
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العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
السلام عليكم


يسعدنا ان نقدم لتلاميذ السنة الاولى متوسط مجموعة اختبارات في كل المواد مع الحل المفصل خاصة بالفصل الاول
منقول من مدرسة الرجاء و التفوق الخاصة جزاهم الله خيرا


يرجى الابلاغ عن اي رابط لا يعمل قصد اصلاحه ،لأي طلبات لا تتردوا فإن كان
بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم


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