عضو جديد في ظيافتكم

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة NOOR EL Huda, 4 سبتمبر 2017.
عضو جديد في ضيافتكم
اهلا و سهلا
مع لعيد فور نحطولك المشوي.
مرحبا بالاخت
انا شويا قرعاجة ، كم عمرك من اين انت ، ماالذي تقومين به في حياتك
اهلا وسهلا
نورتي.. ‘
أهلا وسهلا بك بيننا نورت المنتدى
أتمنى لك إفادة مع إستفادة
انا نور من حاسي مسعود عمري 14
أهلا بك نور وبناس حاسي مسعود أتمنى لك قضاء أوقات رائعة في اللمة الجزائرية
أهلين وسهلين
نورت المنتدي حبيبتي
أهلا ومرحبا
شرفت المنتدى
أشعلت شمعة فيه
السلام عليكم
نورتي اللمة
اقامة ممتعة
ههه علاه كآن طآفي آلضو ؟؟؟
ههه آوتيل 5 نجوم عندنآ خخخخ
هللت اهلا و نزلت سهلا
اهلا وسهلا
هههه زيدي 6 لاكان حبيتي خخخ
اهلا وسهلا
نورت اللمة
اهلا وسهلا ثم مرحبا
واش راكي نووووووووووور...... نورتيييييينا
اطلقي العنان لافكارك فانت بين اخوانك واخواتك
تحياتي
أهلين وسهلين
نورت
اهلا وسهلا بيك معنا
نورت اللمه بقدومك
-*
اهلا و سهلا بك معنا
نورتي اللمة بقدومك
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