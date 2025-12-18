عضو جديد في اللمة

أ

أبو يوسف الحسني

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم ورحمة الله .

عضو جديد أنضم لهذه اللمة المباركة إن شاء الله .في ذكرى تأسيسه الثامنة عشر .

وكما قال الإمام الشافعي – رحمه الله - :

أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم ******* لَعَلّي أَن أَنالَ بِهِم شَفاعَة

وَأَكرَهُ مَن تِجارَتُهُ المَعاصي ******* وَلَو كُنّا سَواءً في البِضاعَة



وأدام الله فضلكم .

 
