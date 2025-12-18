عضو جديد في اللمة

أبو يوسف الحسني
السلام عليكم ورحمة الله .
عضو جديد أنضم لهذه اللمة المباركة إن شاء الله .في ذكرى تأسيسه الثامنة عشر .
وكما قال الإمام الشافعي – رحمه الله - :
أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم ******* لَعَلّي أَن أَنالَ بِهِم شَفاعَة
وَأَكرَهُ مَن تِجارَتُهُ المَعاصي ******* وَلَو كُنّا سَواءً في البِضاعَة
وأدام الله فضلكم .
