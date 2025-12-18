عضو جديد في اللمة

السلام عليكم ورحمة الله .



عضو جديد أنضم لهذه اللمة المباركة إن شاء الله .في ذكرى تأسيسه الثامنة عشر .



وكما قال الإمام الشافعي – رحمه الله - :



أُحِبُّ الصالِحينَ وَلَستُ مِنهُم ******* لَعَلّي أَن أَنالَ بِهِم شَفاعَة



وَأَكرَهُ مَن تِجارَتُهُ المَعاصي ******* وَلَو كُنّا سَواءً في البِضاعَة







وأدام الله فضلكم .​