الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, 5 سبتمبر 2017.
عبآءآت من تجميعي
آكثر عبآءة عجبتنــــــــي
السلام عليكم سومي
وش راكي ان شاء الله بخير
عجبتني هذي
وريتها لماما باش تخيطلي كيفها
بصح غاضتني عمري قاتلي شافتها منين كنا في عنابة اخ اخ اخ
يا ريتني شفتها.
شكرا سمية التشكيلة جميلة جدا واخدت 2
منهم بلاك نخيط كيفهم.
وعليكم السلام
ماشاء الله ..صراحة كلهم رائعين للغاية
متقدريش تخيري بيناتهم
بوركت على الطرح الجميل
روووعة عجبوني
السلام عليكم
فكرتيني في الستيل لي كنت نلبسه يا حسرااااااه هههه شحال يعجبني هاد الستيل ♥ بزاف أنيق ♥
يسلموو
TROP BELLES
هايلين ما شاء الله
آهلآلآ لبنآت
نورتو
نآ عجبتنى آلاولى
لى تصآدف وحده مقلهآ تقلى
عجبونيييي هذوووو يهبلووووو
نموت على هذا ستايل
يعطيك الصحة ختي
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