موسوعة السياحة الجزائرية ..... حصريا على منتدى اللمة الجزائرية

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

موسوعة السياحة في الجزائر ...... حصريا على منتدى اللمة الجزائرية


موضوع من تجميعي و من تنسيقي


تمثل الجزائر وجهة سياحية رائعة تجمع بين الطبيعة الخلابة و التاريخ العريق و الثقافة الغنية بفضل موقعها الجغرافي الممتد من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى أعماق الصحراء الكبرى

توفر الجزائر تنوعًا سياحيًا يناسب مختلف الاهتمامات كما تضم الجزائر عددًا هائلًا من المعالم التاريخية التي تعكس حضارات متعددة مثل الآثار الرومانية و الجسور المعلقة و القصبة العتيقة في

بالإضافة إلى ذلك توفر البلاد تجارب سياحية فريدة لمحبي الطبيعة مثل الجبال ذات المناظر الخلابة و الصحراء المذهلة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجمال الكثبان الرملية و تجربة حياة البدو

إلى جانب التنوع الطبيعي و التاريخي

تتميز الجزائر بثقافتها الفريدة التي تمزج بين التأثيرات الأمازيغية و العربية و الإفريقية مما يجعلها وجهة مثالية لاستكشاف العادات و التقاليد المحلية

كما أن كرم الضيافة الذي يشتهر به الجزائريون يجعل تجربة السياحة أكثر دفئًا و ترحابًا


في هذه الموسوعة هذا ما ستُطالعونه :

السياحة الثقافية و التاريخية
السياحة الجبلية و الطبيعية
السياحة الساحلية و الإستجمام
السياحة العلاجية و الإسترخاء
السياحة الصحراوية
السياحة الثقافية و المهرجانات

يتبع ....

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أولا: ا
لسياحة الثقافية و التاريخية

تزخر الجزائر بتراث ثقافي و تاريخي غني
يعكس تعاقب الحضارات المختلفة على أرضها

مما يجعلها وِجهة مميزة لعشاق السياحة الثقافية و التاريخية

فهي تحتضن آثارًا رومانية و مُدنًا عتيقة و معالم إسلامية و عثمانية إلى جانب مواقع ثقافية صحراوية

{ المدن و المواقع الأثرية }

القصبة الجزائرية :

مدينة تاريخية عريقة في قلب العاصمة
تعود للعهد العثماني و تتميز بمنازلها المميزة و أزقتها الضيقة و مساجدها العتيقة مثل : مسجد كتشاوة

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مدينة تيمڨاد :

هي مدينة أثرية رومانية تقع في ولاية باتنة
تضم مسرحًا و ساحة عامة
تعكس التخطيط العمراني المتقّدم في ذلك الوقت
تأسست سنة ( 100 م ) في عهد الإمبراطور ( تراجان )

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موقع جميلة الأثري :

هي مدينة أثرية رومانية تقع في ولاية سطيف معروفة أيضا باسم ( كويكول )
تضم مسارح و معابد و أسواق قديمة
تُبرز الحياة الإجتماعية و الدينية للرومان في شمال إفريقيا

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موقع هيبون :

مركز ديني و ثقافي روماني قديم
يقع في ولاية عنابة
يضم بيت ( القديس أوغسطيس ) و أطلال رومانية

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{ القِلاع و الحُصون }
قلعة بني حمّاد :

هي أول عاصمة للدولة الحّمادية
تقع في ولاية المسيلة
تحتوي على آثار رائعة تعكس الفّن الإسلامي القديم
و تتميز بأسوارها الضخمة و قُصورها الإسلامية

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قلعة سنتاكروز:

هي حِصن إسباني يعود للقرن السادس عشر
يقع في ولاية وهران
يوّفر إطلالات رائعة على مدينة وهران و على البحر الأبيض المتوسط

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{ المعالم الإسلامية و العثمانية }
جامع كتشاوة :

يقع في العاصمة و هو شاهد على التحولات التاريخية
إذ كان مسجدًا في العهد العثماني ثم كنيسة خلال الإحتلال الفرنسي و عاد مسجدًا بعد الإستقلال

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قصور غرداية :

تتميز بهندسة معمارية فريدة و خاصة بالميزابيين
تقع في ولاية غرداية
و هي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو

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{ مواقع تاريخية و صحراوية }
الضريح الملكي الموريتاني :

يقع في ولاية تيبازة و يعود للعصر النوميدي
و يُعرف محليًا باسم ( قبر الرومية ) و يتميز بتصميم هندسي مُبهر

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موقع تيبازة الأثري :

تأسس على يد الفينيقيين و تطّور خلال الحقبة الرومانية
يضم مدرجات و كنائس و ضريح ملكي

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نقوش الطاسيلي :

هي رسوم صخرية تعكس حياة الإنسان القديم و تطوره في البيىة الصحراوية
تقع في الجنوب الجزائري بالضبط ولاية إيليزي

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تاغــــيت :

هي مدينة صحراوية تقع في ولاية بشار
تحتوي على نقوش صخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ

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{ المتاحف }
المتحف الوطني باردو :

يقع في الجزائر العاصمة
و يعرض آثارًا تعود إلى مختلف الحضارات التي مرت على الجزائر من الفينيقيين إلى الرومان

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المتحف الوطني للفنون الجميلة :

يقع في العاصمة
يجمع أعمالًا فنية رائعة من مختلف العصور و يحتوي على لوحات و منحوتات لفنانين عالميين و جزائريين مما يجعله وجهة ثقافية مميزة لمحبي الفنون


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المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية :

يقع في ولاية تلمسان
هو واحد من أبرز المعالم الثقافية في الجزائر
حيث يعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ الفن الإسلامي في المنطقة

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المتحف المركزي للجيش :

هو واحد من أهم المعالم التاريخية في الجزائر
حيث يعكس تاريخ الجيش الوطني الشعبي و تطور القوات المسلحة عبر مرور الزمن

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يتبع ....
 
ثانيا : السياحة الطبيعية و الجبلية

الجزائر وِجهة مثالية لعُشاق الطبيعة و المغامرات الجبلية

حيث تتميز بتنوعها الطبيعي الذي يشمل الجبال الشاهقة و الغابات الكثيفة و الشلالات الساحرة

توّفر المناطق الجبلية أماكن رائعة للتنزه و التخييم و المغامرات في هواء الطلق إلى جانب محميات طبيعية غنيّة بالحياة البرية

{ جبال الجزائر : موطن الطبيعة و المغامرات }
جبال الأوراس :

تقع في الشرق الجزائري
تُعرف بتاريخها العريق و طبيعتها الوعرة الخلابة و هي مِثالية لعُشاق المشي و التسلّق

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جبال جرجرة :

تمتد بين ولايتي تيزي وزو و بجاية
تظم مناظر خلابة و غابات كثيفة و هي مكان مِثالي لعُشاق التنزه و الإستمتاع بالطبيعة

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جبال الهڨار :

تقع في الجنوب الجزائري
و تتميز بتكويناتها الصخرية الفريدة
بالإضافة إلى أجوائها الساحرة التي تجذب مُحبِي التصوير الفوتوغرافي و المغامرات


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جبال الشنوة :

تطل على الساحل الجزائري و تجمع بين المناظر الجبلية و البحرية
مما يجعلها وِجهة مميزة للإسترخاء و الإستكشاف

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جبال الشريعة :

تقع في ولاية البليدة و تُعتبر من أبرز الوِجهات السياحية في الجزائر
توّفر مناظر رائعة خاصة في فصل الشتاء عندما تكسوها الثلوج تصبح مكان مِثالي للتزلج

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{ الغابات و المحميات الطبيعية : تنّوع بيئي مُذهل }
غابة تيكجدة :

تقع في ولاية البويرة و تُعتبر من أجمل المناطق الجبلية التي توّفر نشاطات مثل : المشي في الغابات و التزلج في فصل الشتاء

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محمية القالة :

تقع في ولاية الطارف تضم هذه الأخيرة تنوعا بيئيا فريدا بين البحيرات و الغابات و هي موطِن لأنواع نادرة من الطيور و الحيوانات

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الغابات الساحلية في جيجل و بجاية :

تمتزج فيها الطبيعة الجبلية مع الساحل مما يوّفر مكان رائع للتخييم و الإستجمام

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غابة بني صالح

واحدة من أكبر الغابات في الجزائر
تقع في ولاية سوق أهراس غنية بالأشجار الكثيفة و تُعد ملاذا لمحبي الطبيعة الهادئة

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محمية ثنية الحد :

تقع في ولاية تيسمسيلت و هي من أهم المحميات الطبيعية في الجزائر
تضم غابات كثيفة مما جعلها وِجهة سياحية مميزة لمُحبي الطبيعة و المغامرات

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محمية جرجرة :

تقع بين تيزي وزو و بجاية تتميز بتضاريس جبلية رائعة و تضم أنواعًا مختلفة من الحيوانات و النباتات النادرة

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محمية تلمسان :

تحتوي على غابات كثيفة و شلالات طبيعية مما يجعلها وِجهة مميزة للسياحة

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يتبع .....
 
ثالثا : السياحة الساحلية و الإستجمام : وِجهة مثاليةلعشاق البحر

بفضل موقع الجزائر على البحر الأبيض المتوسط تملك الجزائر مناظر خلابة تمتد على أكثر من 1200 كلم

تضم شواطئ متنوعة تجمع بين الطبيعة الخلابة و الأنشطة البحرية و الأجواء الهادئة

{ أجمل الشواطئ في الجزائر }
شاطئ بني كسيلة :
يقع في ولاية بجاية و هو أحد أكثر الشواطئ هدوءًا و مُناسب للعائلات و الباحثين عن الراحة
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شاطئ بن بلعيد :
يقع في ولاية جيجل يمتظ على طول الكورنيش الجيجلي و يتميز بمياه نقية و مناظره الطبيعية الخلابة
كما يضم شاطى العوانة و الكهوف العجيبة التي أضافت لمسة فريدة للمكان
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شاطئ المرجان :
يقع بين الطارف و القالة
يتميز بمياهه الصافية و رِماله الذهبية و يُعتبر وِجهة مِثالية لمُحبي الغوص و إستكشاف البحرية
كنا تُحيط به غابات طبيعية تضيف لمسة ساحرة للمكان
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شاطئ النخيل :
يقع في العاصمة و يُعتبر أكبر شواطئها
يتميز بأشجار النخيل التي تُضفي عليه طابعا خاصًا و هو مثالي لممارسة الأنشطة الترفيهية مثل كرة الطائرة و ركوب الأمواج
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شاطئ جنان الباي :
يقع في ولاية عنابة
يتميز بطبيعته البحرية و الممرات الجميلة و يُعتبر وِجهة رائعة لمُحبي الغطس و إستكشاف الحياة البحرية تحت المياه الصافية
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شاطئ القصر :
يقع في ولاية وهران و يُعد من أجمل شواطئ ولاية وهران
حيث يتميز برماله الناعمة و مياهه الصافية و يوفر فرصة رائعة لممارسة الرياضات البحرية مثل : السباحة و ركوب الأمواج
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شاطئ الصغيرات :
يقع في ولاية بومرداس يتميز بتنوعه البيئي حيث يجمع بين البحر و الغابات المحيطة به
مما يوفر بيئة رائعة التخييم و الإستمتاع بالطبيعة
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شاطئ كَروبي :
يقع في المدخل الشرقي لمدينة أزفون و يُعرف بهدوءه و جماله الطبيعي
مما يجعله خيار ممتاز و رائع للعائلات الباحثة عن الراحة و الإستجمام
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شاطئ بوليماط أو بوليمات :
يقع في ولاية بجاية و هو من أفضل شواطئها
يتميز بمياهه الصافية و مناظره الجبلية المحيطة به
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يتبع ......
 
آخر تعديل:
رابعا : السياحة العلاجية و الإسترخاء

تزخر الجزائر بإمكانيات كبيرة في مجال السياحة العلاجية و الإسترخاء بفضل مواردها الطبيعية المتنوعة

من ابرز الوجهات التي يقصدها الزّوار للعلاج و الإستجمام
حمام ملوان :

حمام ملوان هي إحدى بلديات ولاية البليدة التابعة لـ دائرة بوقرة و اليوم عند زيارتك لبلدية حمام ملوان تجد الواد الذي يعتبر مقصد الكثير من الجزائريين خاصة في فصل الصيف عند المدخل و بعدها يقابلك المنتجع الذي أصبح يشكل اليوم قطبا سياحيا هاما لتوفره على قرية سياحية و فندق و على شقق للكراء بالاضافة الى محطة استشفائية كما يحتوي على بركة مائية التي يصب فيها ماء حار يتدفق من بين صخور الواد و يعالج العديد من الامراض و هو مقصد المسنين بكثرة

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حمام بوحجر :

يقع حمام بوحجر في منطقة استراتيجية بين ثلاث ولايات يقع على بعد 20 كلم من عين تموشنت و على بعد 60 كلم من وهران و على بعد 40 كلم من مدينة سيدي بلعباس كما يقع على بعد 20 كلم من البحر.
بحيث تشمل عدة مناطق سياحية منها المحطة المعدنية،حمام الحامظة حمام سيدي عايد والجرف الصغير و غابة كوروليس

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مركز المعالجة بمياه البحر الجزائر:

يقع في سيدي فرج في الجزائر العاصمة يحتوي المركز على جناح علاجي خاص الرجال و آخر للنساء مزودة بمرافق استجمام على غرار “حمام صونا” مسبح و عيادة متخصصة في العلاج بالاستلقاء تحت أشعة الشمس و أخرى للتدليك و التدليك بالمياه و حمامات للأقدام
فضلا عن قاعات للتمريض و قاعة لتمارين القلب و غرف لتغيير الملابس و صالونات و قاعات الشاي

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حمام قرقور :

يقع شمال غرب ولاية سطيف و هذا الموقع يعرف أكثر بحمام "سيدي الجودي" و المركب المعدني
في حين أن كلمة قرقور يقصد بها اسم القرية التي أصبحت بلدية ثم دائرة
يستقبل هذا المركب يومياً المئات من الزوار خاصة في العطل و الفائدة التي يجلنيها المرضى هو الاستفادة من مياه المركب لاحتوائها على الإشعاعات النووية

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حمام بوحنيفية :

يقع في ولاية معسكر و هو مقصد للسياح من كل مكان راحة استجمام و علاج طبيعي لآلام الظهر و آلام المفاصل

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حمام ريغة :

يقع حمام ريغة في ولاية عين الدفلى و يعد من بين أهم الحمامات المعدنية في الجزائر و تعتبر مياه منبع حمام ريغة من أجود المنابع العلاجية بدرجة حرارة تصل إلى 68 درجة مئوية من المنبع و 55 درجة مئوية عند وصولها المسبح كما أن مياهه تتميز بخصوصيات جمة إذ أنها تحتوي على عدة معادن منها الحديد و الكبريت و كبريتات الكالسيوم التي لها فائدة كبيرة لجسم الإنسان و تساعد في علاج أمراض العضام و الجلد خاصة لكبار السن و المرضى المصابين بإلتهابات العضام كما ان الرياضيين يجدون هذا الحمام المكان المناسب للعلاج الطبيعي

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حمام بوغرارة :

يقع حمام بوغرارة في دائرة مغنية في ولاية تلمسان و توجد بها محطتين معدنيتين: المحطة المعدنية حمام بوغرارة: تقع بمركز حمام بوغرارة و المحطة المعدنية حمام الشيقر: التي تتميز بمياه حموية علاجية للأمراض الجلدية و أمراض الكلى

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حمام الصالحين :

هو حمام روماني يعود إنشاءه إلى ماقبل عشرين قرن و يقع حمام الصالحين على بعد 6 كم من مدينة خنشلة
حمام الصـالحين عبارة عن صرح مائي لإستغلال المياه الجوفية الحارة و الباردة استعملت الحجارة في بناء هـذه التحـــــفة المعمارية
يمـــثل حمـــام الصـــالحين اهمية عاليــــة في الاســتشفاء من العـــديد من الامـــراض لما تمثله نوعية المياه الحارة المعدنية الخارجة من باطن الأرض

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و رغم توّفر هذه الموارد فإن تطوير هذه الخدمات السياحية يمكن أن يعزز جاذبية هذه المواقع مما يجعلها وجهات مميزة للعلاج و الإستجمام

يتبع ......
 
خامسا : السياحة الصحراوية

السياحة الصحراوية في الجزائر تُعد من ابرز الأنماط السياحية التي تعكس جمال الطبيعة و تنوع التضاريس في البلاد

تمتد الصحراء الجزائرية على مساحة شاسعة حيث تضم جبال و واحات و كثبان رملية ساحرة

مما يجعلها وِجهة مِثالية لعُشاق المغامرة و الإستكشاف
جبال الطاسيلي ناجر :

تقع في ولاية إيليزي و هي موقع أثري عالمي
يضم نقوشًا صخرية تعود لآلاف السنين و خو مصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو

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جبال الهڨار :

تقع في ولاية تامنراست
تتميز بتضاريسها الفريدة و بيئتها الصحراوية الجبلية و هي موطن العديد من المناظر الطبيعية الخلابة

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واحة تيميمون :

معروفة بإسم اللؤلؤة الحمراء تتميز بمبانيها الطينية الحمراء و بُحيراتها الماكلة مما يجعلها وِجهة رائعة للإسترخاء و الإستمتاع بجمال الصحراء

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وادي مزاب :

يقع في ولاية غرداية و يُعتبر منطقة تاريخية
تضم مدن صحراوية تقليدية و هي منطقة مصنفة ضمن التراث العالمي لليونيسكو و تتميز أيضا بهندستها المعمارية الفريدة من نوعها

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بلدة تاغيت :

تقع في ولاية بشار معروفة بجمال كثبانها الرملية و واحاتها الخضراء
و هي وِجهة مثالية لمُحبي رحلات السفاري و التخييم

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السياحة الصحراوية في الجزائر ليست مجرد تجربة طبيعية بل أيضا فرصة لإكتشاف التراث الثقافي و التاريخي العريق للمنطقة

يتبع .....
 
سادسا : السياحة الثقافية و المهرجانات

السياحة الثقافية في الجزائر تُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي
حيث تعكس التنوع التاريخي و التراثي للبلاد

الجزائر تحتضن العديد من المهرجانات و التظاهرات الثقافية التي تُبرز الفنون و الموسيقى و التقاليد الشعبية

أهم المهرجانات الثقافية في الجزائر
مهرجان تيمڨاد الدولي : (باتنة)
يُقام سنويا في فصل الصيف يجمع بين العروض الموسيقية العالمية و الفنون الناريخية
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مهرجان جميلة الدولي (سطيف)
يُقام في موقع أثري مصنف ضمن التراث العالمي لليونيسكو
يستضيف فرقا موسيقية من مختلف أنحاء العالم
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المهرجان الدولي للمالوف : (قسنطينة)
يسلط الضوء على الموسيقى الأندلسية التقليدية و على المالوف القسنطيني
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المهرجان المغاربي للموسيقى الأندلسية : (العاصمة)
يُقام سنويا يجمع بين فرق موسيقية من دول المغرب العربي
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المهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي (سيدي بلعباس)
يعرض رقصات فلوكلورية من مختلف الثقافات
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المهرجان الثقافي المحلي لسبيبا : (جانت)
يُعتبر من أقدم التقاليد التارڨية حيث يجمع بين الرقص و الموسيقى التقليدية
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المهرجان الثقافي الدولي للشريط المرسوم (العاصمة)
يركز على فّن القصص المصورة و الكوميك
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المهرجان الدولي للسنيما (العاصمة)
يعرض فيه أفلامًا من مختلف أنحاء العالم
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يتبع.......
 
الجزائر أرض تجمع بين سحر الطبيعة و أصالة التاريخ تمتد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى الصحاري الشاسعة لتمنح زوارها تجربة فريدة مليئة بالتنوع الثقافي و المعالم الأثرية كما أن كرم أهلها يضفي طابعًا دافئًا على كل زيارة مما يجعل الجزائر وجهة سياحية تستحق الاكتشاف في قلب شمال إفريقيا

إنتهى بفضل الله

أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الموسوعة
و بهذا نكون سافرت بيكم تقريبا إلى كل مناطق الوطن

في أمان الله
تحياتي للجميع
 
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@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام @أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99 @A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
اذا قلنا الفسحة و الراحة فهي هذا الموضوع الجميل الجامع لكل جميل في بلادنا الغالية
الجزاير ارض المعجزات و ارض الجمال و الفن و البحر و الصحراء و الغابات و الجبال و الاثار
و الحضارات و المغارات و الجسور و النقوش و الغرائب
الجزائر معجزة الله في ارضه ربي يحفظها و ربي يحميها
عندنا من الجمال ما يجعلنا قطب سياحي عالمي بامتياز ينقصنا بعض التنظيم و الاشهار الكافي
و هته الصفحة و هذا الموضوع كفيل ان يكون دفتر او مجلة سياحية شاملة

احسنت احسن الله اليك اخيتي
 
توقيع الامين محمد
بارك الله فيكِ على هذا الموضوع المتميز
أماكن جميلة فعلا وتستحق الزيارة
 
توقيع حاتم خليفة
رااائع جداا اختي ام أمينة فعلا موضوع يستاهل التثبيت الله يبارك جولة في ربع ساعة عرفتينا فيها على كل ركن في الجزائر كلها من ثقافة سياحة تاريخ و...
جزاك الله مل خير اختي على المجهود والتعب من أجل تعريف وطننا الجميل
تحية وتقدير
 
توقيع Oktavio_hinda

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