عضو قديم

عاشق اللمة الجزائرية

عاشق اللمة الجزائرية

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
17 سبتمبر 2006
المشاركات
3,873
الإعجابات
159
النقاط
159
محل الإقامة
saida
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
يحكى ان الحب الاول لا ينسى ولا يمحى
هكذا حالي مع منتدى اللمة الجزائرية
عشنا فيها احلى الأيام بحياتي
صدقوني حين اقول اجمل ايام حياتي كانت هنا بين جدران اللمة الجزائرية
عشنا ايام كنا فيها يدا واحدة مع كل الاخوة والاخوات الذين ما زلت احبهم ومازالوا في اذهاننا ساكنين حتى لو نسونا مع اني متاكذ انهم لم ينسونا
اطلب منكم وبكل الحاح ان تحافظوا على هذا الارث الجزائري
احبكم كلكم زملائي الاعزاء
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,870
الإعجابات
38,541
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
اهلا و سهلا اخي نورت اللمة
صح اللمة حاجة ثمينة ملازمش تروح خصارة
نفرح بزاف كل ما نشوف اعضاء قدم رجعو من جديد
نورت
 
عاشق اللمة الجزائرية

عاشق اللمة الجزائرية

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
17 سبتمبر 2006
المشاركات
3,873
الإعجابات
159
النقاط
159
محل الإقامة
saida
الجنس
ذكر
#10
عاشق اللمة الجزائرية

عاشق اللمة الجزائرية

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
17 سبتمبر 2006
المشاركات
3,873
الإعجابات
159
النقاط
159
محل الإقامة
saida
الجنس
ذكر
#13
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
اهلا و سهلا اخي نورت اللمة
صح اللمة حاجة ثمينة ملازمش تروح خصارة
نفرح بزاف كل ما نشوف اعضاء قدم رجعو من جديد
نورت
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شكرا اخت عاشقة الجنة
 
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