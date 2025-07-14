حكايتي مع لمة

habib2

habib2

:: عضو مُشارك ::
يحكى ان الحب الاول لا ينسى ولا يمحى
هكذا حالي مع منتدى اللمة الجزائرية
عشنا فيها احلى الأيام بحياتي
صدقوني حين اقول اجمل ايام حياتي كانت هنا بين جدران اللمة الجزائرية
عشنا ايام كنا فيها يدا واحدة مع كل الاخوة والاخوات الذين ما زلت احبهم ومازالوا في اذهاننا ساكنين حتى لو نسونا مع اني متاكذ انهم لم ينسونا
اطلب منكم وبكل الحاح ان تحافظوا على هذا الارث الجزائري
احبكم كلكم زملائي الاعزاء
 
توقيع habib2
اللمة هي عائلتنا الثانية علينا صونها فعلينا نحافظ كي تكون الصرح الاول في العالم العربي و تكون احسن لاحسن
 
منتدى اللمة هي عايلتنا الثانية لي مراحش نتخلاو عليها حتى لو شاب الشعر
 
توقيع حاتم خليفة

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