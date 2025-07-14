حكايتي مع لمة

يحكى ان الحب الاول لا ينسى ولا يمحى

هكذا حالي مع منتدى اللمة الجزائرية

عشنا فيها احلى الأيام بحياتي

صدقوني حين اقول اجمل ايام حياتي كانت هنا بين جدران اللمة الجزائرية

عشنا ايام كنا فيها يدا واحدة مع كل الاخوة والاخوات الذين ما زلت احبهم ومازالوا في اذهاننا ساكنين حتى لو نسونا مع اني متاكذ انهم لم ينسونا

اطلب منكم وبكل الحاح ان تحافظوا على هذا الارث الجزائري

احبكم كلكم زملائي الاعزاء