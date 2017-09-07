أنت تسأل وأساتذة اللمة تجيب

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :يشتكي بعض أولياء أمور الطلاب أن أبناءهم لا يحبون الدراسة وأنهم كثيرا ما ينشغلون:باللعب، ومشاهدة التلفاز، ودخول مقاهي الإنترنت، وتمضية الوقت الكثير في ممارسة الألعاب الإلكترونيةوغيرها من الأمور....ويشتكي بعض التلاميذ أيضا في دراستهم من الملل، نقص التركيز والإستعاب، الخوف، النسيانوضعف في الكتابة وغيرها من المشاكل التي تعيقه داخل القسم وفي البيت عندما يقوم بالمراجعة...نظرا لكل هذه المشاكل والمعيقات فتحت هذا الموضوع تحت عنوان :وجعلته مساحة لجميع الأولياء وطلابنا الكرام لطرح تساءلاتهم ومشاكلهم التي تعيقهم لكي نجيب عنها بإذن الله تعالى والهدف من الموضوع هو تقديم يد المساعدة للأولياء الكرام وللتلاميذ للإجابة عن تساؤلاتهم وتقديم التوصيات والنصائح لهم جميعا إن شاء الله من أجل حصد طلابنا جميعا أعلى الدرجات والنجاح والتفوق في الدراسة بإذن اللهفــ أهلا وسهلا بكم جميعا وننتظر تساؤلاتكم للإجابة عنها بإذن الله