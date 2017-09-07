أنت تسأل وأساتذة اللمة تجيب

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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غليزان
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ذكر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
يشتكي بعض أولياء أمور الطلاب أن أبناءهم لا يحبون الدراسة وأنهم كثيرا ما ينشغلون:
باللعب، ومشاهدة التلفاز، ودخول مقاهي الإنترنت، وتمضية الوقت الكثير في ممارسة الألعاب الإلكترونية
وغيرها من الأمور....
ويشتكي بعض التلاميذ أيضا في دراستهم من الملل، نقص التركيز والإستعاب، الخوف، النسيان
وضعف في الكتابة وغيرها من المشاكل التي تعيقه داخل القسم وفي البيت عندما يقوم بالمراجعة...
نظرا لكل هذه المشاكل والمعيقات فتحت هذا الموضوع تحت عنوان : أنت تسأل وأساتذة اللمة تجيب وجعلته مساحة لجميع الأولياء وطلابنا الكرام لطرح تساءلاتهم ومشاكلهم التي تعيقهم لكي نجيب عنها بإذن الله تعالى والهدف من الموضوع هو تقديم يد المساعدة للأولياء الكرام وللتلاميذ للإجابة عن تساؤلاتهم وتقديم التوصيات والنصائح لهم جميعا إن شاء الله من أجل حصد طلابنا جميعا أعلى الدرجات والنجاح والتفوق في الدراسة بإذن الله
فــ أهلا وسهلا بكم جميعا وننتظر تساؤلاتكم للإجابة عنها بإذن الله

 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,098
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,098
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,098
النقاط
1,441
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غليزان
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ذكر
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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جزر القمر
معاكم عبد الجليل
استاذ لغة فرنسية
تعليم ابتدائي ... je suis là ... si vous avez quoi que se soit je suis et serai là
بون كوراج les amis
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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النقاط
1,441
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غليزان
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ذكر
قال جليلوس:
معاكم عبد الجليل
استاذ لغة فرنسية
تعليم ابتدائي ... je suis là ... si vous avez quoi que se soit je suis et serai là
بون كوراج les amis
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أهلا وسهلا بك أستاذ
شكرا لإنظمامك إلينا للعمل معا لمساعدة طلابنا الكرام
بارك الله فيك أخي عبد الجليل
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,098
النقاط
1,441
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غليزان
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cosette

cosette

:: عضو متألق ::
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12 مارس 2016
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محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
السلام عليكم

اخي او اختي

عندي جملة هذا القسم نظيف

القسمُ قالنا الاستاذ حوسو ع اعرابها لانة هذا سبقتها

مكاش لي جابها صحيحة

واش نعربها؟

@أم ياسمينdz

@وحي القلم
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,098
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
قال زهرة البليدة:
السلام عليكم

اخي او اختي

عندي جملة هذا القسم نظيف

القسمُ قالنا الاستاذ حوسو ع اعرابها لانة هذا سبقتها

مكاش لي جابها صحيحة

واش نعربها؟

@أم ياسمينdz

@وحي القلم
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختي
القسمُ هنا تعرب خبر مروفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
فــ هذا تعرب مبتدأ
القسمُ التي تبعثين عليها هي الخبر كما ذكرت قبل قليل
أما نظيف : فهي حال مرفوع وعلامة رفعه الضمة
وفقك الله
بالتوفيق
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,026
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
قال وحي القلم:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختي
القسمُ هنا تعرب خبر مروفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
فــ هذا تعرب مبتدأ
القسمُ التي تبعثين عليها هي الخبر كما ذكرت قبل قليل
أما نظيف : فهي حال مرفوع وعلامة رفعه الضمة
وفقك الله
بالتوفيق
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الحال عمره ميجي مرفوع اخي

هك قال الاستاذ تعنا

وقال بلي القسم تعرب بدل
ونظيف صفة
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,098
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
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ذكر
قال زهرة البليدة:
الحال عمره ميجي مرفوع اخي

هك قال الاستاذ تعنا

وقال بلي القسم تعرب بدل
ونظيف صفة
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في الثانوية الإعراب الذي يقدم لكم اعراب بسيط جدا ومبسط
الإعراب حمال أوجه
الإعراب الذي قدمه لكم الأستاذ أختي
هذا إسم شارة والقسم بدل ونظيف صفة إعراب صحيح
لما تكونو بالجامعة بإذن الله تدرسو أمور أخرى عن حالات الإعراب وقواعد اللغة بالتفصيل إن شاء الله
مثلا : نحو قوله تعالى { و جاءوا أباهم عشاء يبكون }
يبكون : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير الجماعة فاعل والجملة الفعلية في محل نصب حال
وبخصوص الحال أركانه :
1 - أن يكون صاحب الحال فاعل مثال : حضرت المعلمة مسرورة
2 - أن يكون صاحب الحال نائب فاعل مثال : خلق الإنسان ضعيفا
3- أن يكون صاحب الحال مفعول به مثال : شرب خالد الحليب ساخنا
4- أن يكون صاحب الحال جار ومجرور مثال : مررت بالشوارع مزدحمة
فيما بعد إن شاء الله أضع مواضيع مفصلة عن كل حالة بإذن الله
مودتي أختي




 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,026
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
قال وحي القلم:
في الثانوية الإعراب الذي يقدم لكم اعراب بسيط جدا ومبسط
الإعراب حمال أوجه
الإعراب الذي قدمه لكم الأستاذ أختي
هذا إسم شارة والقسم بدل ونظيف صفة إعراب صحيح
لما تكونو بالجامعة بإذن الله تدرسو أمور أخرى عن حالات الإعراب وقواعد اللغة بالتفصيل إن شاء الله
مثلا : نحو قوله تعالى { و جاءوا أباهم عشاء يبكون }
يبكون : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير الجماعة فاعل والجملة الفعلية في محل نصب حال
وبخصوص الحال أركانه :
1 - أن يكون صاحب الحال فاعل مثال : حضرت المعلمة مسرورة
2 - أن يكون صاحب الحال نائب فاعل مثال : خلق الإنسان ضعيفا
3- أن يكون صاحب الحال مفعول به مثال : شرب خالد الحليب ساخنا
4- أن يكون صاحب الحال جار ومجرور مثال : مررت بالشوارع مزدحمة
فيما بعد إن شاء الله أضع مواضيع مفصلة عن كل حالة بإذن الله
مودتي أختي
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شكرا لك
بارك الله فيك ^^
 
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