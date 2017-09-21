طريقة صناعة التونة المعلبة

القيمة الغذائية لسمك التونة .

فوائد تناول التونة .

مراحل الإنتاج .

عمل تونة المعلبات في المنزل .

اسماك التونة زرقاء الزعانف

الحفاظ على أسماك التونة الأطلسي ذات الزعانف الزرقاء

تعتبر التونة من احد انواع الاسماك شهرة لتعدد فوائدها الصحية الجمة تتعرف عليها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال شامل حول معلومات عن سمك التونة.أسماك التونة هي واحدة من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا . هناك 8 أنواع من سمك التونة . جميع أنواع التونة لا تقضي حياتها كلها في مكان واحد ، بينما تتحرك دائماً وتغير مواقعها . Tuna is a carnivoreعادة ما تتواجد سمكة التونة في المياه المعتدلة وشبه الاستوائية من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الأسود .أسماك التونة يمكن صيدها في أجزاء مختلفة من العالم ، وبخاصة في اليابان وأستراليا . ونتيجة لذلك ، فإن أعداد أسماك التونة انخفضت إلى أكثر من 90٪ في المئة منذ بداية القرن ال20 . على الرغم من عدم سرد أسماك التونة في الأنواع المهددة بالانقراض ، إلا انها مازالت تعاني من المطاردة المستمرة من قبل الصيادين في جميع أنحاء العالم .خلافا لغيرها من الأسماك ، فإن أسماك التونة لديها القدرة على الزيادة والحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال بضع درجات فوق درجة حرارة المياه المحيطة . وبسبب هذه الميزة ، يمكن تصنيف التونة بأنها “من ذوات الدم الحار” .التونة لديها شبكة فريدة من الشرايين والأوردة الصغيرة بالقرب من العضلات ، والتي تعرف بإسم “mirabile RETE” مما يسهل ارتفاع درجة حرارة الدم . الدم يتحسن بشكل ضروري أثناء السباحة .تتنفس سمكة التونة للأكسجين من الماء وبسبب ذلك فإنها تحتاج إلى السباحة باستمرار . يمكن لأسماك التونة المقدرة على السفر لمسافات كبيرة في فترة قصيرة من الزمن . يمكن أن تمر عبر كامل المحيط الأطلسي في غضون 30 يوما عن طريق السفر 16 ميلا في الساعة .الحجمالتونة هي سمكة كبيرة . يمكن أن تصل طولها إلى 6.5 أقدام ووزنها يمكن أن يصل إلى 550 رطلاً . تم تسجيل أكبر سمكة تونة بطول 21 قدماً ، وبوزن 1600 رطلاً .الوصفيستطيع سمك التونة القدرة على التخفي بشكل ممتاز في الماء . دائما مايكون بطن سمك التونة ذو اللون الفضي الأبيض والممتزج مع سطح المحيط . على الرغم من حجمها الكبير إلا انها من الأسماك السريعة جداً في السباحة . يمكن أن تصل سرعتها مابين 44 و 62 ميلا في الساعة .سمكة التونة لديها القدرة على تغيير الزعانف الصدرية للحد من السحب والتسريع في سرعة السباحة . كما يمكنها أن تسبح بالقرب من السطح أو الغوص يصل إلى عمق 3000 قدم أثناء رحلة بحثها عن الغذاء .الحميةالتونة هي من الأسماك الأكلة للحوم . والتي تتغذى على أنواع مختلفة من الأسماك (سمك الماكريل والرنجة وسمك النازلي . . .) ، والحبار والقشريات .الحيوانات المفترسةإلى جانب البشر ، فإن الحيوانات المفترسة الطبيعية لأسماك التونة هي دلافين أوكرا وأسماك القرش .التزاوجموسم تزاوج أسماك التونة يعتمد على موقعهم الجغرافي . أسماك التونة في خليج المكسيك تتزاوج من منتصف أبريل إلى منتصف يونيو . في البحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط ، يحدث التزاوج من يونيو إلى أغسطس .أثناء وضع البيض ، يمكن للإناث أن تضع 30 مليون بيضة ، لا يبقى منهم على قيد الحياة سوى 2 مليون حتى سن البلوغ ، بينما بقية العدد تأكله المخلوقات البحرية الأخرى .العمرمتوسط العمر الافتراضي لأسماك التونة ما بين 15 و 30 عاما في البرية . تمكنت نسبة صغيرة من التونة البقاء على قيد الحياة حتى هذه الفترة .التونة واحدة من المنتجات البحرية التي تمثل أهمية كبيرة للمستهلكين و يعود ذلك لفوائدها الصحية و تعتبر التونة من أكثر أنواع الأسماك إستهلاكًا على مستوى العالم حيث يتم إستهلاكها بشكل كبير في شكل معلبات , و قد اثبتت الإحصائيات ان نصف أسماك التونة يتم إصطيادها في جنوب المحيط الهادي و يتم إستهلاك حوالي 95% منها في امريكا و تايوان و اليابان و كوريا و نجدها تقريبًا في كافة الموائد في مختلف أنحاء العالم .توجد مجموعة من أنواع أسماك التونة يختلف إستهلاك كل نوع منها و لكن كلها تصنف ضمن اللحوم البيضاء و من أنواعها الهوفر , المسقطي , الأصفر , الغيدر , القباد الياباني , الإسقمري و عادة نجدها في المحيط الهندي و الهادي و خليج فارس و بحر عمان .عرف سمك التونة و بدأ إصطياده عندما قام أحد الأمريكان بالسفر الى سان دييجو و بعد تخطيه لجر هاواي إصطاد سمكة الغيدر و حصل على كمية كبيرة منها و قد أعجب بها المستهلكين , ثم في العام التالي قام بالسفر الى الجزر للصيد و من هنا بدا إصطياد انواع اسماك التونة في الإنتشار و بدا يظهر تعليب التونة مع مرور الوقت .التونة واحدة من الاغذية الغنية بالقيمة الغذائية نظرًا لإحتوائها على البروتينات العالية الجودة و الأحماض الامينية الهامة للجسم و القابلة للهضم و هى منخفضة في دهون الكوليسترول , كما تحتوي على احماض الاوميجا 3 و العديد من الفيتامينات و المعادن كالصوديوم و الحديد و الفوسفور و السيلينيوم و الزنك و المنجنيز و النحاس .تناول التونة يساعد في التقليل من الإصابة بأمراض القلب , ارتفاع ضغط الدم , ألم المفاصل , الإصابة بضيق التنفس , تسريع النمو لدى المراهقين و نظرًا للقيم و الفوائد التي تحتويها التونة ينصح الأخصائيون بتناولها و بخاصة لمرضي ضغط الدم و كذلك الأطفال تحت سن 18 سنة , و للمساعدة في عدم زيادة الوزن ينصح البعض بتناول الزيت الذي يوجد في معلبات التونة .المكونات : – سمك تونة , ملح , زيت نباتي كزيت الصويا او عباد الشمس او الزيتون .تعتبر أسماك الهوفر و الغيدر هى اكثر أنواع أسماك التونة التي تستخدم في صناعة التونة المعلبة .1- عادة فإن الاسماك تأتي مجمدة لذا فإن أولى المراحل هى فك التجميد عن طريق تذويب الثلج ثم إستخراج أحشاء السمك و تقطيعه .2- غسل السمك و إعداده للطبخ .3- يتم طبخ الأسماك بالبخار في مراجل بخارية تم تصنيعها مخصوص لتلك العملية و فيها يتم وضع السمك تحت ضغط و درجة حرارة معينة لفترة زمنية محددة .4- نزع الجلد و تنظيف السمك و فصل الشوك او الحسك عن اللحم و كذلك فصل اللحم القاتم عن اللحم الفاتح .5- تعبئة اللحم بعد تقطيعها لقطع متساوية و توضع داخل العلب .6- إضافة الملح و الزيت .7- تفريغ العلب من الهواء و الاكسجين و هى خطوة هامة حيث انها تمنع نمو الميكروبات .8- إغلاق العلب و تعقيمها حيث توضع في درجة حرارة 121 درجة مئوية لمدة تصل الى 20 دقيقة و بالتالي نضمن القضاء على الميكروبات .إن صلاحية المعلبات هنا و بتلك الطريقة في التصنيع تعتمد على عملية التعقيم حيث لا تستخدم فيها المواد الحافظة .1- قومي بإحضار سمك التونة بحيث يكون السمك متوسط الحجم .2- قومي بتعليق السمك رأسًا على عقب لتصفية الشوائب و الماء الموجود به لمدة تصل الى ساعة تقريبًا .3- قومي بغسل السمك جيدًا بإستخدام الماء مع القليل من الخل و الليمون حتى تتخلصي من الرائحة .4- أضيفي الملح للسمك و إنزعي زيله و الزعانف و العظم و الشوك و ضعيها في مصفاة بعد تقطيعها الى أجزاء .5- هاتي حلة مناسبة لحجم المصفاة و ضعي بها ماء و قومي بوضع المصفاة فوقها و ضعيها على النار بعد ان تقومي بإضافة شرائح من البصل و البقدونس و الكزبرة و الزعتر و الليمون و الملح و البهارات الخاصة بالسمك و الكرفس للماء في الحلة .6- إتركي الحلة مع المصفاة فوقها على النار حتى يطهى السمك على البخار .7- الآن قومي بوضع السمك المطهو في برطمانات و أضيفي للبرطمانات الخل و الزيت بحيث تكون كمية الزيت خمس أضعاف كمية الخل و إحتفظي بها في الثلاجة و خذي منه حسب ما تحتاجين .أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الأطلسي (Thunnus thynnus) هي واحدة من أكبر أنواع الأسماك الملونة ، وأسرعها عن جميع الأسماك في العالم، بما لديها القدرة على التلوين المعدني ذو اللون الأزرق من على أعلى وميض الجزء السفلي وذو اللون الفضي الأبيض ، مما يساعد على التمويه في الوصول إليها من فوق وتحت. وتتميز أسماك التونه للمحيط الأطلسي بالزعانف الزرقاء وهو نوع من سمك التونة التابع لأسرة الأسقمريات. ومن المعروف بأشكاله المختلفة على أنها أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء ، وأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء العملاقة.يرجع موطن أسماك التونة الأطلسي ذات الزعانف الزرقاء في كل من غرب وشرق المحيط الأطلسي، وكذلك البحر الأبيض المتوسط، بينما انقرضت هذه الاسماك في البحر الأسود. ويعتبر هذا النوع من الأسماك قريب من أنواع التونة الأخرى ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ والتونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية. قد يتجاوز حجم سمك التونة الأطلسي ذو الزعانف الزرقاء على وزن 450 كجم (£ 990) ، ويأتي باللون المارلن الأسود، والمارلن الأزرق. حظى هذا النوع من الأسماك على مر التاريخ المسجل بتقدير كبير باعتبارها أسماك الطعام. وبالاضافة الى قيمتها التجارية كغذاء، وحجمها الكبير، والسرعة، والقوة لأنها تكشف عن الحيوانات المفترسة المهيمنة والتي جذبت الصيادين والكتاب والعلماء.حققت أسماك التونة الأطلسي ذات الزعانف الزرقاء مكاسب تجارية بعد تأسيس مصايد الأسماك التجارية الأكثر ربحا في العالم، والتي تستهدف الحجم المتوسط والكبير لتوفر هذه الأسماك لسوق السمك الخام الياباني، حيث تحظى بتقدير كبير لجميع أنواع البلوفين السوشي والساشيمي. وقد أدى ذلك إلى الأهمية التجارية للصيد الجائر الشديد.للحفاظ على اسماك التونة الأطلسي أكدت اللجنة الدولية (ICCAT) في أكتوبر 2009 أن أسماك التونة الأطلسي ذات الزعانف الزرقاء تراجعت بشكل كبير على مدى السنوات ال 40 الماضية، بنسبة 72٪ في المحيط الأطلسي الشرقي، وبنسبة 82٪ في غرب المحيط الأطلسي. في 16 أكتوبر 2009، أوصت موناكو رسميا بأن هذا النوع من الأسماك مهدد بالانقراض. وفي أوائل عام 2010، أكد المسؤولين الأوروبيين، برئاسة وزير البيئة الفرنسي، على زيادة الضغوط لحظر الصيد التجاري من التونة الزرقاء الزعنفة دوليا. دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون المسؤولية عن معظم أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء للصيد الجائر، وفي وقت لاحق امتنع الصيد الجائر لحماية هذه الأسماك من التجارة الدولية.يتم الحصول على معظم أسماك التونة الأطلسي ذات الزعانف الزرقاء تجاريا من قبل الصيادين المحترفين باستخدام الحبال الطويلة، والشباك الكيسية، والمتنوعة لعتاد الهوك والخط، وذات القضيب الثقيل والبكرات، والحربة. وهي ذات الزعانف الزرقاء وواحدة من اك اللأنواع الكبيرة الأهم للسعى من قبل الصيادين الرياضين منذ عام 1930، وبخاصة في الولايات المتحدة ولكن أيضا في كندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.