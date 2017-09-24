الانفلونزا الخريفيه وبرد الخريف المزعج : هواء الخريف هواء مزعج و برد الخريف يتغلغل بالجسد ليمرضه .. و بما أنه اليوم بدء أول ايام الخريف .. علينا العودة لارتداء القمصان الداخلية تحت الألبسة الخارجية و عدم المشي بأرجل عارية على بلاط المنزل .. التغطية ليلا و لو بغطاء خفيف و خاصة منطقة البطن و الكليتين .. محاولة النوم دون مراوح او مكيفات قدر المستطاع .. تخفيف شرب الماء البارد و المرطبات الباردة و البوظة .. البدء برفع مناعتنا بإدخال الكركم (الزنجبيل حبة البركة تمنع عن ذوي الضغط المرتفع) لأغذيتنا اليومية .. شرب الشاي الأخضر و تخفيف الحلويات و السكريات المكررة قدر المستطاع لانها تخفض المناعة و الاستعاضة بالحلويات الطبيعية .. أخذ بضعة قطرات بالفم من العكبر يوميا ..الثوم و البصل بالسلطات دائما ، بما أن الانفلونزا حاليافيروسية ، والفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية بل برفع مناعة الجسد .. و لنتذكر هنا الكلمات الذهبية لإمام الحكمة علي كرم الله وجهه عندما قال : ( اتقوا البرد في أوله و تلقوه في آخره فإنه يعمل في الأبدان كما يفعل في الأشجار .. أوله يحرق و آخره يورق ) شاركو المنشور لتعم الفائده ونسأل الله العافيه مع تمنياتي لكم خريفا صحيا متوازنا