الانفلونزا الخريفيه وبرد الخريف المزعج :



هواء الخريف هواء مزعج و برد الخريف يتغلغل بالجسد ليمرضه ..

و بما أنه اليوم بدء أول ايام الخريف ..

علينا العودة لارتداء القمصان الداخلية تحت الألبسة الخارجية و عدم المشي بأرجل عارية على بلاط المنزل ..

التغطية ليلا و لو بغطاء خفيف و خاصة منطقة البطن و الكليتين ..

محاولة النوم دون مراوح او مكيفات قدر المستطاع ..

تخفيف شرب الماء البارد و المرطبات الباردة و البوظة ..

البدء برفع مناعتنا بإدخال الكركم (الزنجبيل حبة البركة تمنع عن ذوي الضغط المرتفع) لأغذيتنا اليومية ..

شرب الشاي الأخضر و تخفيف الحلويات و السكريات المكررة قدر المستطاع لانها تخفض المناعة و الاستعاضة بالحلويات الطبيعية ..

أخذ بضعة قطرات بالفم من العكبر يوميا ..الثوم و البصل بالسلطات دائما ، بما أن الانفلونزا حاليافيروسية ، والفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية بل برفع مناعة الجسد ..



و لنتذكر هنا الكلمات الذهبية لإمام الحكمة علي كرم الله وجهه عندما قال :

( اتقوا البرد في أوله و تلقوه في آخره فإنه يعمل في الأبدان كما يفعل في الأشجار .. أوله يحرق و آخره يورق )



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مع تمنياتي لكم خريفا صحيا متوازنا