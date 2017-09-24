⊙⊙ الانفلونزا الخريفيه وبرد الخريف المزعج :

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    الانفلونزا الخريفيه وبرد الخريف المزعج :

    هواء الخريف هواء مزعج و برد الخريف يتغلغل بالجسد ليمرضه ..
    و بما أنه اليوم بدء أول ايام الخريف ..
    علينا العودة لارتداء القمصان الداخلية تحت الألبسة الخارجية و عدم المشي بأرجل عارية على بلاط المنزل ..
    التغطية ليلا و لو بغطاء خفيف و خاصة منطقة البطن و الكليتين ..
    محاولة النوم دون مراوح او مكيفات قدر المستطاع ..
    تخفيف شرب الماء البارد و المرطبات الباردة و البوظة ..
    البدء برفع مناعتنا بإدخال الكركم (الزنجبيل حبة البركة تمنع عن ذوي الضغط المرتفع) لأغذيتنا اليومية ..
    شرب الشاي الأخضر و تخفيف الحلويات و السكريات المكررة قدر المستطاع لانها تخفض المناعة و الاستعاضة بالحلويات الطبيعية ..
    أخذ بضعة قطرات بالفم من العكبر يوميا ..الثوم و البصل بالسلطات دائما ، بما أن الانفلونزا حاليافيروسية ، والفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية بل برفع مناعة الجسد ..

    و لنتذكر هنا الكلمات الذهبية لإمام الحكمة علي كرم الله وجهه عندما قال :
    ( اتقوا البرد في أوله و تلقوه في آخره فإنه يعمل في الأبدان كما يفعل في الأشجار .. أوله يحرق و آخره يورق )

    شاركو المنشور لتعم الفائده ونسأل الله العافيه
    مع تمنياتي لكم خريفا صحيا متوازنا
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏24 سبتمبر 2017
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    معاناة الخريف
    يقلبنا كما يقلب اوراق الشجر
    جزاك الله خير
     
    *حزن النبلاء*, ‏9 أكتوبر 2017 على 08:00
    #3

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