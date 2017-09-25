نفوس من زجاج

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
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24 ديسمبر 2011
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إحرص...

على حفظ القلوب من الأذى

فرجوعها بعد التنافر يعسر

ان القلوب اذا تنافر ودها

مثل الزجاج كسرها لا يجبر
,

اصبح الناس كالبحــر .. فـكل مـن يمـر من امامه

ينحنــي ,,, ليلتقـط حجـراً ويرميــه

دون أن يكـون هنـاك مبـرر لذلـك..

لمـــــــــــاذا؟؟؟

اتتوقعون لان البحر يتسع لتلك الاحجار ام

لانها ليست الا حجر سقط في عمقه لن
يتاثر به
،
اما واقعنا فهو اشبه بذلك كثيراً

فأصبحت الأحجار أشبه بتلك الكلمات

القاسيه يقذف بها الناس وهم لايدركون مدى

تحسسهم من تلك الضربات التي يعتقدون انها لاتترك علامات

البشر نفوس والنفوس من زجاج ستكسر

النفس حتماً بتك الحجر

ليس جبناً بل لما حدث من اصطدام بدلك

الحجر القاسي

بل قمة استغراب لما حدث في الزمان من

اسلوب التعامل واسلوب الصفاء الروحي

.. وممـا يـزيـد من قـسوة هـذا الواقــع ..


هناك بيـوت زجاجيـة تهاب الاحجار ومن

يمسك بها ..
..من يسكنهــا .. أنـاس زجاجيـــــون ..

يعلمون ان الرمي او القذف سيؤدي لكسر

بيوتهم ليسوا خائفين

خوفا على انفسهم وبيوتهم من الانكسار

لانهم يعتقدون ان زجاجهم غالي الثمن

صنع خصيصاً لهم !!!
نسوا تلك النصيحة

لاترمي الناس بحجر اذا كان بيتك من

زجاج !!!!
معهم حق فالنفوس تختلف باختلاف الزجاج

يقول ابن تيميه رحمه الله :

النفوس كالزجاج إن لم تكسرها خدشتها ..

هناك ماهو صافي صفاء الشمس مايعيبه

سرعة كسره

ومايميزه ان الكل يستطيع الرؤيه من خلاله

فأصغر حجر كفيل بتكسير ذلك الزجاج ..

وهناك ماهو معتم لا نستطيع الرؤية من

خلاله ومايميزه قوته وصلابته



اي من الزجاج انت !!!

اتسأل دوماً...

لماذا؟؟ اصبحنا نعيش في عالم حذفت من

جذوره القيم والاخلاص

ليت صدري يتسع ما اتسعت له البحار

لكنت مثل موجه الثائر احيانا

ألتهم من يقترب مني.

تعجبني انعكاسات تلك الاشعة على

شواطئه

فكن هادئاُ مثلما أحببت أن أراك دومًا
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
5,067
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2,751
العمر
35
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رائعة هي الكلمات والاروع المعاني التي تحملها
شكرا على تواجدك الدائم وعلى مواضيعك المفيدة
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,889
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رائعة هي الكلمات والاروع المعاني التي تحملها
شكرا على تواجدك الدائم وعلى مواضيعك المفيدة
احترامي وتقديري
حلم كبير(y)
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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محل الإقامة
اللمة
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أنثى
السلام عليكم أخي الكريم
راق جدا ما كتبت وقه الكلام على الأنفس أكبر بكثير من ألم يصيب الجسد ويزول وكسر القلوب لا يجبر
فتحية مني لمن كسر قلبي لأنني أعلم أن الأيام ستكسر قلبه ضعف ما كسر قلبي والحمد لله تحملت ما تحملت من الآلأم حتى لم يعد لي مكان إضافي وكسر القلب شفي منذ زمن الدور آتي على من كسره
ووقع الكلماتي على نفسي الحمد لله فلي جدار من مطاط فمن يرميني بكلمة تعود عليه عودت نفسي على دفع الأذى فيكفيني اذى جسدي فنفسي أغلى وقلبي أغلى
تحية مني لك
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
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24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
السلام عليكم أخي الكريم
راق جدا ما كتبت وقه الكلام على الأنفس أكبر بكثير من ألم يصيب الجسد ويزول وكسر القلوب لا يجبر
فتحية مني لمن كسر قلبي لأنني أعلم أن الأيام ستكسر قلبه ضعف ما كسر قلبي والحمد لله تحملت ما تحملت من الآلأم حتى لم يعد لي مكان إضافي وكسر القلب شفي منذ زمن الدور آتي على من كسره
ووقع الكلماتي على نفسي الحمد لله فلي جدار من مطاط فمن يرميني بكلمة تعود عليه عودت نفسي على دفع الأذى فيكفيني اذى جسدي فنفسي أغلى وقلبي أغلى
تحية مني لك
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Salah eddin

Salah eddin

:: عضو شرفي ::
إنضم
27 جانفي 2016
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محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
كلمات رائعة

و أخرى راقية

و مثال رائع ذاك الذي ضربته

فمن يرمي الحجر في البحر ظنا منه ان البحر واسع لا يتأثر بتلك الحجارة

لكنها تغوض في الاعماق مخلفة أثرا

و ذاك أيضا هو أثر الكلمة القاسية في النفوس

جزاك الله خير أخي الياس
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: عضو شرفي ::
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قال تعالى: (( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ))
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
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أنثى
هم كثر للأسف و لا يهتمون لذلك مطلقا ،نتمنى ان نراهم ينكسرون قليلا لكن لم يحدث الى غاية الان و الله يمهل و لا يهمل
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
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ذكر
قال ربي اغفرلي:
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قال Salah eddin:
كلمات رائعة

و أخرى راقية

و مثال رائع ذاك الذي ضربته

فمن يرمي الحجر في البحر ظنا منه ان البحر واسع لا يتأثر بتلك الحجارة

لكنها تغوض في الاعماق مخلفة أثرا

و ذاك أيضا هو أثر الكلمة القاسية في النفوس

جزاك الله خير أخي الياس
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قال بشرى ملاك:
قال تعالى: (( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ))
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قال زاد الرحيل:
هم كثر للأسف و لا يهتمون لذلك مطلقا ،نتمنى ان نراهم ينكسرون قليلا لكن لم يحدث الى غاية الان و الله يمهل و لا يهمل
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