نفوس من زجاج

إحرص...



على حفظ القلوب من الأذى



فرجوعها بعد التنافر يعسر



ان القلوب اذا تنافر ودها



مثل الزجاج كسرها لا يجبر

الناس كالبحــر .. فـكل مـن يمـر من امامه



ينحنــي ,,, ليلتقـط حجـراً ويرميــه



دون أن يكـون هنـاك مبـرر لذلـك..



لمـــــــــــاذا؟؟؟



اتتوقعون لان البحر يتسع لتلك الاحجار ام



لانها ليست الا حجر سقط في عمقه لن

يتاثر به

،

اما واقعنا فهو اشبه بذلك كثيراً