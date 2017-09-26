سلسلة شجرة الإيمان (جميع الروابط المباشرة من المقدمة إلى الخاتمة)

الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار ، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة ، والمعارف الصادقة ، واللهج بذكره آناء الليل والنهار ؛ وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الواحد القهار ، الكريم الرحيم الغفار ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار .
أما بعد : فهذا الموضوع أثبته هنا ليجمع كافة حلقات سلسلة شجرة الايمان التي تطرقت لمباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين ؛ مستمدتاً ذلك من كتاب الله الكريم –الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقاً لا مزيد عليه-
ومن سنة نبيه محمد (صلى الله عليه و سلم) : التي توافق الكتاب وتفسره ، وتعبر عن كثير من مجملاته ، وتفصل كثيراً من مطلقاته .
مبتدئتاً بتفسيره، مثنيتاً بذكر أصوله ومقوماته ، ومن أي شيء يستمد ؟ مثلثتاً بفوائده وثمراته، وما يتبع هذه الأصول .
قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ( 24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( 25) ) ( 14/24-25)
فمثل الله كلمة الإيمان –التي هي أطيب الكلمات- بشجرة هي أطيب الأشجار ، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة : أصولها ثابتة مستقرة ، ونماؤها مستمر ، وثمراتها لا تزال ، كل وقت وكل حين ، تغل على أهلها وعلى غيرهم ، المنافع المتنوعة ، والثمرات النافعة .
وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتاً عظيماً ، بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها . فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها، ومعرفة أوصافها وأسبابها ، وأصولها وفروعها ؛ ويجتهد في التحقق بها : علماً وعملاً . فإن نصيبه – من الخير والفلاح ، والسعادة العاجلة والآجلة- بحسب نصيبه من هذه الشجرة.
و لمن أراد ذلك فليزر مواضيعها من خلال طرق رابط كل منها كما يأتي:
سلسلة شجرة الايمان (المقدمة)
سلسلة شجرة الايمان 1 (في حد الإيمان وتفسيره الجزء الأول)
سلسلة شجرة الايمان2 (في حد الإيمان وتفسيره الجزء الثاني)
سلسلة شجرة الايمان 3 (في حد الإيمان وتفسيره الجزء الثالث)
سلسلة شجرة الايمان 4 ( ثبوت زيادة الايمان و نقصانه شرعا و حسا و واقعا)
سلسلة شجرة الايمان 5 ( في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان ج1)
سلسلة شجرة الايمان 6 ( في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان ج2)
سلسلة شجرة الايمان 7 ( في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان ج3)
سلسلة شجرة الايمان 8 ( في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان ج4)
سلسلة شجرة الايمان 9 ( في ذكر ثمرات الإيمان ج1)
سلسلة شجرة الايمان 10 ( في ذكر ثمرات الإيمان ج2)
سلسلة شجرة الايمان 11 ( في ذكر ثمرات الإيمان
سلسلة شجرة الايمان 12 ( في ذكر ثمرات الإيمان ج4)
سلسلة شجرة الايمان 13 ( في ذكر ثمرات الإيمان ج 5)
سلسلة شجرة الايمان 14 و هي الأخيرة ( الخاتمة)
ملخص سلسلة شجرة الايمان.
هدية سلسلة شجرة الايمان