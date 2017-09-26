سلسلة شجرة الإيمان (جميع الروابط المباشرة من المقدمة إلى الخاتمة)

الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار ، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة ، والمعارف الصادقة ، واللهج بذكره آناء الليل والنهار ؛ وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الواحد القهار ، الكريم الرحيم الغفار ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار .





أما بعد : فهذا الموضوع أثبته هنا ليجمع كافة حلقات سلسلة شجرة الايمان التي تطرقت لمباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين ؛ مستمدتاً ذلك من كتاب الله الكريم –الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقاً لا مزيد عليه-





ومن سنة نبيه محمد (صلى الله عليه و سلم) : التي توافق الكتاب وتفسره ، وتعبر عن كثير من مجملاته ، وتفصل كثيراً من مطلقاته .



مبتدئتاً بتفسيره، مثنيتاً بذكر أصوله ومقوماته ، ومن أي شيء يستمد ؟ مثلثتاً بفوائده وثمراته، وما يتبع هذه الأصول .



قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ( 24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( 25) ) ( 14/24-25)



فمثل الله كلمة الإيمان –التي هي أطيب الكلمات- بشجرة هي أطيب الأشجار ، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة : أصولها ثابتة مستقرة ، ونماؤها مستمر ، وثمراتها لا تزال ، كل وقت وكل حين ، تغل على أهلها وعلى غيرهم ، المنافع المتنوعة ، والثمرات النافعة .



وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتاً عظيماً ، بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها . فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها، ومعرفة أوصافها وأسبابها ، وأصولها وفروعها ؛ ويجتهد في التحقق بها : علماً وعملاً . فإن نصيبه – من الخير والفلاح ، والسعادة العاجلة والآجلة- بحسب نصيبه من هذه الشجرة.

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