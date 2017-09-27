الجزائر والسنوات العجاف *سلسلة ملفات على طاولة النقاش

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة لاريمان, ‏27 سبتمبر 2017.

  1. لاريمان

    لاريمان
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    مرحبا مجددا بأعضاء اللمة الافاضل
    نلتقي مجددا مع ملف شائك وحساس
    بنظرة لماوية خالصة
    ملف هذا العدد :الجزائر والسنوات العجاف...
    بعد مرحلة التقشف والسياسة المنتهجة
    من قبل الحكومة هاهو السيد الوزير الأول يطل
    علينا من خلال جلسته مع نواب المجلس
    ليكشف الاوراق على الطاولة
    ويقر ان الجزائر تمر بأزمة مالية
    والخزينة على باب الله
    وانها اصعب مرحلة تمر بها البلاد
    والمشكلة ليست لدينا موارد
    فالمورد الوحيد البترول لم يعد يكفيي بعد تدني قيمته
    فأين ياترى ستوجه الحكومة قبضتها
    لملأ الخزينة ؟؟؟؟
    هل الاعتماد على حل الضريبة ؟؟يسد
    هل رفع الدعم على بعض المواد يحل المشكلة
    المواطن البسيط اين هو من حسابات الحكومة
    هل هي حلولترقيعية
    أم هي سنوات عجاف تنتظرنا ؟؟
    بانتظار تعليقاتكم
    تحيتي لمنيمر من هنا
    شكرا


     
    ميلينا, SOFIANE020, حلم كبير و 3 آخرون معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏27 سبتمبر 2017
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم
    تم الاعتماد فعلا الموضوع شائك و مهم جدا
    لي عودة ان شاء الله
     
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    أم منيــــــر, ‏28 سبتمبر 2017
    #2
  3. sad_pb

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    لو اجتمع الإنس ( أحمد أويحيى و شاكلته ) و الجن على أن يضروك بشيئ ما كتبه الله لك لن يضروك به .
    طبعا لا فرض الضرائب و لا رفع الدعم يساهم في الخروج من الأزمة المالية للجزائر ... لماذا على الشعب الجزائري أن يدفع ثمن سياسات الحكومة في كل مرة ... لماذا لا تعتني هذه الحكومة بشعبها و لو لمرة واحدة ... أليس عيبا لدولة كبيرة مثل الجزائر أن تقع ضحية أزمة مالية ... أليس حمقا أن تعتمد حكومتنا الموقرة على مادة النفط كمصدر دخل وحيد لها ... أين ذهبت كل الملايير الممليرة أيام البحبوحة أم أن الوطن فقط للأغنياء ... هل تفقير الشعب هو الحل الوحيد للنهوض من الأزمة أم أنها سياسة جوع كلبك يتبعك .... كل هذه الأسئلة نطرحها مباشرة على ضيوفنا الأعزاء على قناة لمة تي في
     
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    sad_pb, ‏29 سبتمبر 2017
    #3
  4. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    أشك ان الأزمة مختلقة لزرع الخوف وتشتيت الرأي العام بعدما خرجت أطرف تندد بتطبيق المادة 102

    نفترض أن الأزمة المالية موجودة والجزائر مقبلة على الافلاس في الوقت الراهن فإن طباعة الأوراق النقدية ليست حلا

    لانه سيخلق تضخم وتصبح الطبقية موجودة بالفعل غني و فقير حتى الطبقة المتوسطة ستختفي من الوجود

    لكن إذا لجأت الحكومة إلى حلول حقيقية عليها أن تترجل في قرارات مثل ازالة بعض الوزارات التي لسنا بحاجة إليها

    مثل المجاهدين وغيرها لان ميزانيتها كبيرة ثانيا فرض ضرائب على الأثرياء و تقليص رواتب المسؤولين و الإمتيازات

    التي يأخذونها وهذا سيضخ مال معتبر في الخزينة ثالثا ارجاع المال المنهوب في الخارج من قبل المسؤولين الفاسدين

    الذين استثمروا العقارات في سويسرا و اسبانيا و فرنسا خصوصا أرباب العمل الذين أكلوا الخضر و اليابس وهذا الحل

    مستبعد جدا لأن كلهم مافيا رابعا اللجوء الى بدائل مثلما فعلوا دول الخليج الذين استثمروا في السياحة و العقارات لهذا لم

    يتأثروا بإنخفاض سعر البترول ويبقى هناك تساؤلات حول 5 ملايير دولار التي اوهمونا انها وضعت في صندوق الدولي

    الأزمة هم من اوجدوها و يعرفون مصدرها اكثر من أي واحد و الحلول بين أيديهم

    تسلمي
     
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    الأزرق الملكي, ‏29 سبتمبر 2017
    #4
  5. SOFIANE020

    SOFIANE020 :: عضو متألق ::

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    الشلف
    الجزائر داخلة في نفق مظلم ااااكيد
    ببساطة وبغض النظر على ان كانت الازمة مفتعلة ام لا
    نحن نعاني خلل سياسي
    ومنظومة فاشلة اكدت كل مرة فشلها
    تعيد القديم وتكرر المكرر
    الحل السحري للوزير الاول في طبع النقود حل ترقيعي كارثي للهروب الى الامام
    باجماع الخبراء الاقتصادين و المحللين السياسين
    سياسة تقودنا مباشرة لسقوط قيمة الدينار سقوط حر
    وارتفاع معدل التضخم و بوتيرة متسارعة لا يستطيع اقتصادنا الهش مواكبتها
    تجعل من الدولة تفرض المزيد من الضرائب ورفع اسعار الوقود والكهرباء و رفع الدعم
    على المواطن لتزيد من معاناته وفقره ماديا ونفسيا
    ينجر عنها الكثير من الافات و الانحلالات الاجتماعية
    لن يصلح حالنا الا برجال وطنين يقدمون مصالح الجزائر قبل كل شيئ
    يملكون من الكفاءة و الرؤية السياسية على المدى البعيد
    وذهاب هذه المنظومة الفاشلة التي بددت اكثر من الف مليار في زمن قياسي
    على شراء السلم الاجتماعي وحفلات الشطيح والرديح
    كان من الممكن ان تجعل من الجزائر دولة اقليمية قوية

















     
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    SOFIANE020, ‏29 سبتمبر 2017
    #5
  6. مواكب الراحلين

    مواكب الراحلين :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    طرح مميز من كبد الواقع وما تعيشه الجزائر من فوضى عارمة على مستوى جميع القطاعات
    نحن نسير على الهاوية منذ الأزل ، لا أدري سبب خشيتنا من السقوط
    كل الحلول تنتهي بالمواطن في حيلة الجزرة والحمار ، لأنها ترقيعية بامتياز ولا توجد دراسات للحد من كل الأزمات التي تراكمت علينا كل هذه السنين
    عندما يصل بلد ما إلى الحد الأقصى من التلف يتوجب هدمه وإعادة بنائه من جديد ...
     
    لاريمان معجب بهذا.
    مواكب الراحلين, ‏3 أكتوبر 2017 على 12:02
    #6
  7. لاريمان

    لاريمان
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مشكورة اختي ام منير
    بانتظار مرورك
    شكرا
     
    أم منيــــــر معجب بهذا.
    لاريمان, ‏3 أكتوبر 2017 على 15:10
    #7
  8. لاريمان

    لاريمان
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    السلام عليكم
    يبدو ان الشعب هو المستهدف
    واخر ما قرأت ان احمد اويحي اعطى الصوء الاخضر لصوناطراك الغاز الضخري وانه الحل السحري للأزمة؟؟؟
    مداخلتك جعلتني اتخيلك فيصل القاسم من الجزيرة:geek:
    هي اسئلة كثيرة تطرح
    مشكور اخي عل تحليلك
     
    sad_pb معجب بهذا.
    لاريمان, ‏3 أكتوبر 2017 على 15:17
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    كلام جميل ومنطقي
    لا ادري ربما مااوردته غير قابل للطرح لان كارتلات لا اظن الحكومة ستضع نفسها في مواجهتهم
    ربما ماورده السيد اويحي ان الغاز الصخري هو الحل رغم موجة الغضب السابقة من حساسية هذا الموضوع
    اشكرك على التحليل القيم
    بارك الله فيك
     
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    لاريمان, ‏3 أكتوبر 2017 على 15:22
    #9
  10. لاريمان

    لاريمان
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    فعلا اخي ربما الخلل في السياسة النمطية المتبعة ولم تتغير
    فالحلول الترقيعية تطفو على السطح
    واظن ان التجربة التركية ناجحة لو تغيرت العملة بدل الطبع
    اشكرك اخي عللا التحليل الجميل
    بارك الله فيك
     
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    لاريمان, ‏3 أكتوبر 2017 على 15:26
    #10
  11. لاريمان

    لاريمان
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    صحيح اخي فلم ننعم بالبحبوحة لكننا ندفع ضريبتها
    ربما نفتقر لدراسة معمقة من قبل خبراء قد تخرج البلاد من لازمة
    بدل ضرب الريح بهراوة كما يقول المثل
    اشكرك اخي كثيرا على هاته المداخلة القيمة
    بارك الله فيك
     
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    لاريمان, ‏3 أكتوبر 2017 على 15:30
    #11
  12. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    السلام عليكم
    لا حديث يدور هذه الايام غير هذا الموضوع كتبت الصحف و تحدثت القنوات مع مختصين في المجال الاقتصادي الكل غاضب و الكل على اعصابه مما يحدث
    بالامس فقط كان فائض بالخزينة حتى صرنا نوزع الصدقات هنا و هناك و بين ليلة و ضحاها اصبحت فارغة اين ذهبت كل تلك الاموال يا ترى؟
    الكل منا يعرف اين هي و كيف تبددت و من اخذها و لكن اين الحل و نحن من نعاني هذه الازمة و ليس هؤلاء
    كل الحلول المطروحة لم تقنع المسؤولين الا حلا واحدا و هو استخراج الغاز الصخري
    يعني انهم يمشون عكس ارادة و رغبة الشعب الذي رفض رفضا قاطعا هذا الحل لما ينجم عنه من عواقب وخيمة على الانسان و البيئة
    اراضينا خصبة و قادرة ان تعطي لنا الخيرات و ان تنقدنا من الازمة على الاقل نكتفي ذاتيا و لا نحتاج الى استيراد البصل من اسبانيا هذه الاخيرة اقتصادها حسب معلوماتي مبني على الزراعة
    لماذا لا نقتدي بها و لنا صحراء شاسعة تعطي من الخير ما يفيض علينا ضف الى ذلك اراضي الشمال الخصبة
    كل الاخبار و الاحداث تنذر بالكارثة و ما عسانا نقول الا حسبنا الله و نعم الوكيل و الرزق من عند الله و ليس العباد ايماننا هذا يجعلنا نرتاح من التوتر و الخوف
    نسال الله ان يرزقنا حكاما يخافونه و يبتغون مرضاته و يعملون من اجل مصلحة البلاد و العباد و ليس مصلحتهم و ملئ جيوبهم و حساباتهم في الخارج
    مشكورة على الموضوع
     
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    أم منيــــــر, ‏3 أكتوبر 2017 على 21:31
    #12
  13. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    تكفيني هموم الدنيا ولا اريد ان اضيف لها هم البلاد للكعبة رب يحميها فلا احد يسمع بحديثنا ،اصلح الله حال بلادنا
     
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    ميلينا, ‏4 أكتوبر 2017 على 11:18
    #13
  14. لاريمان

    لاريمان
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مراحب اختي ام منير
    بوركت على مداخلتك صحيح اوافقك الراي فالقضية قضية حكام يخدمون الوطن حقا
    والرزق من عند الله
    بارك الله فيك على المداخلة القيمة
     
    sad_pb معجب بهذا.
    لاريمان, ‏4 أكتوبر 2017 على 19:47
    #14
  15. لاريمان

    لاريمان
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    :unsure::unsure::unsure::unsure:
     
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    لاريمان, ‏4 أكتوبر 2017 على 19:48
    #15
  16. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    الغاز الصخري ليس حل لأنه مرفوض من طرف الشعب لخطورته بما أن السلطة تعود إليه

    دائما يوجهون الرأي العام نحو أسعار البترول كي ننسى عائدات الغاز

    أما الشيء الذي لا يظهره الإعلام الرديء أنهم لا يتكلمون عن الثروات الباطنية الأخرى

    وبالأخص الذهب والمناجم الموجودة في أماسماسا بتمنراست وعين أبقي بالهقار

    ومنجم الألماس الموجود بعرق اشناشن في رقان وأدرار

    ناهيك عن المناطق الآخرى من الصحراء التي لم يصرحوا بها

    ياترى ماهي أسعارها في البورصة العالمية و أين تذهب الأموال .
     
    الأزرق الملكي, ‏9 أكتوبر 2017 على 11:54
    #16
  17. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    الجزائر تعيش أزمة منذ فترة طويلة لكنها لن تتأثر لأن الحل موجود في نصك و هو ملأ الخزينة من جيوبنا نحن الفقراء و بطريقة غير مباشرة برفع الأسعار ،لانه لا يحق لنا أكل الياؤورت فماذا لو فكرنا في غيره
     
    ميلينا, ‏9 أكتوبر 2017 على 13:40
    #17

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