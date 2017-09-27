الجزائر والسنوات العجاف *سلسلة ملفات على طاولة النقاش

السلام عليكم

لا حديث يدور هذه الايام غير هذا الموضوع كتبت الصحف و تحدثت القنوات مع مختصين في المجال الاقتصادي الكل غاضب و الكل على اعصابه مما يحدث

بالامس فقط كان فائض بالخزينة حتى صرنا نوزع الصدقات هنا و هناك و بين ليلة و ضحاها اصبحت فارغة اين ذهبت كل تلك الاموال يا ترى؟

الكل منا يعرف اين هي و كيف تبددت و من اخذها و لكن اين الحل و نحن من نعاني هذه الازمة و ليس هؤلاء

كل الحلول المطروحة لم تقنع المسؤولين الا حلا واحدا و هو استخراج الغاز الصخري

يعني انهم يمشون عكس ارادة و رغبة الشعب الذي رفض رفضا قاطعا هذا الحل لما ينجم عنه من عواقب وخيمة على الانسان و البيئة

اراضينا خصبة و قادرة ان تعطي لنا الخيرات و ان تنقدنا من الازمة على الاقل نكتفي ذاتيا و لا نحتاج الى استيراد البصل من اسبانيا هذه الاخيرة اقتصادها حسب معلوماتي مبني على الزراعة

لماذا لا نقتدي بها و لنا صحراء شاسعة تعطي من الخير ما يفيض علينا ضف الى ذلك اراضي الشمال الخصبة

كل الاخبار و الاحداث تنذر بالكارثة و ما عسانا نقول الا حسبنا الله و نعم الوكيل و الرزق من عند الله و ليس العباد ايماننا هذا يجعلنا نرتاح من التوتر و الخوف

نسال الله ان يرزقنا حكاما يخافونه و يبتغون مرضاته و يعملون من اجل مصلحة البلاد و العباد و ليس مصلحتهم و ملئ جيوبهم و حساباتهم في الخارج

مشكورة على الموضوع ​