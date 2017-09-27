الجزائر والسنوات العجاف *سلسلة ملفات على طاولة النقاش

مرحبا مجددا بأعضاء اللمة الافاضل نلتقي مجددا مع ملف شائك وحساس بنظرة لماوية خالصة ملف هذا العدد :الجزائر والسنوات العجاف... بعد مرحلة التقشف والسياسة المنتهجة من قبل الحكومة هاهو السيد الوزير الأول يطل علينا من خلال جلسته مع نواب المجلس ليكشف الاوراق على الطاولة ويقر ان الجزائر تمر بأزمة مالية والخزينة على باب الله وانها اصعب مرحلة تمر بها البلاد والمشكلة ليست لدينا موارد فالمورد الوحيد البترول لم يعد يكفيي بعد تدني قيمته فأين ياترى ستوجه الحكومة قبضتها لملأ الخزينة ؟؟؟؟ هل الاعتماد على حل الضريبة ؟؟يسد هل رفع الدعم على بعض المواد يحل المشكلة المواطن البسيط اين هو من حسابات الحكومة هل هي حلولترقيعية أم هي سنوات عجاف تنتظرنا ؟؟ بانتظار تعليقاتكم تحيتي لمنيمر من هنا شكرا