♧♧ إليكِ يا بنت الشات... رسالة من القلب إلى القلب

إقتباس لمشاركة yaso ياسمين: ❀.... السلام عليكم و رحمة الله ...❀



بارك الله فيك اختي

و جعله في ميزان حسناتك

في انتظار جديدك



❀..في رعاية الله و حفظه...❀ ​ إضغط للتوسيع...

أسأل الله أن يحصنك بالقرآن ..

ويبعد عنك الشيطان ..

وييسر لك من الأعمال ما يقربك فيها إلى عليين

..

وأن يصب عليك من نفحات الإيمان وعافية الأبدان

ورضا الرحمن ..

ويجعل لقيانا في أعالي الجنان