♧♧ إليكِ يا بنت الشات... رسالة من القلب إلى القلب

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏30 سبتمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    3,176
    الإعجابات المتلقاة:
    2,441
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    إليكِ يا بنت الشات... رسالة من القلب إلى القلب


    الكلمة الطيبة™

    أختي الغالية..
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته..

    ابعث إليك هذه الكلمات وكلي أمل ان تجد سبيلها إلى قلبك الأبيض ..

    نعم إلى قلبك الأبيض ...يا من خُلقت وقلبك ابيض...يا من نشأت وقلبك ابيض .. ينبض بالبراءة .. ينبض بالطهر.. ينبض بالصدق والصفاء والمحبة... ..

    انك أيتها الطُهر ملك طاهر ، خُلقت هكذا .. ويجب عليك ان تحافظي على طهرك وعفافك ... انك أيتها الطاهرة جوهرة مصون ولؤلؤ مكنون ... ما أجمل قلبك الأبيض الطاهر إذ لم تمسه كلمة عابث ، ولم تطربه نزوة لاهث .. ما أجمله وهو بريء ، لا يحمل الا البراءة والصدق ..
    19.gif
    فلماذا تسودينه بالذنوب والمعاصي ؟..
    لماذا تعلقينه باناس لا يعرفون لك حقا ولا يقدرون لك قدرا ..؟ اناس همهم ان يتعرفوا عليك فقط من اجل الشهوة .. شهوة شيطانية لحظية.. دقائق يمارس الشيطان فيها معك أبشع وأشنع وأفظع الذنوب.
    19.gif
    أختاه..

    لا تغتري بكثرة اللاهيين الوالغين في حمأة المعصية والرذيلة حولك هنا أو هناك ! ، كلهم سوف يندمون يوم لا ينفع ندم .. كلهم سوف يقفون بين يدي خالقهم ويُسألون .. عن كل صغيرة وكبيرة .. (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18) .

    كل كلمة تكتبينها ...كل كلمة تتلفظين بها هي محسوبة لك او عليك ... كل همسة حب تهمسين بها أو غرام او شهوة سوف تُسألين عنها يوم القيامة ...
    19.gif
    يا بنت الطهر والعفاف مهلا فانك في خطر ...

    مهلا فان الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ... أيسرك ان تموتي وأنت على "الشات" تحادثين هذا وذاك وتتلذذين بأقبح العبارات وأفحش الكلمات مع شباب ما عرفوا النخوة ولا عرفو الشرف ولا الغيرة ولا المروأة ... أيسرك ان تموتي وأنتي على هذه الحال ...؟ كيف بك لو وضعت في قبرك وحدك في ظلمة القبر ورحل عنك الأهل والأحباب وتركوك وحدك مع ديدان الأرض تنهش جلدك الرقيق الذي طالما جملتيه بالمكياج والمساحيق واعتنيت به ...!!!
    19.gif
    كيف بك لو وضعت في قبرك وضمك القبر ضمة اختلفت فيها أضلاعك وتكسرت فيه عظامك ..؟ وكل الناس ذائق هذه الضغطة، اما سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان للقبر ضغطة لو سلم منها احد لسلم منها سعد بن معاذ وقد مات شهيدا رضي الله عنه !!
    19.gif
    فكيف بك أنتي يا أخيتي ..؟؟!

    رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو لعائشة إن ماتت ان يخفف عنها ضغطة القبر...لماذا ؟ لأن عظامها رقيقة ...

    وأنت أختي أترى عظامك الرقيقة تقوى على ضغطة القبر؟؟؟..... فهل لا لجأت الى الله تدعينه وتتضرعين اليه وتتوبين اليه حتى يخفف عنك ...

    كيف بك وقد نشرت الصحائف واستلمت صحيفتك وقد دون بها كل كلمة تكتبينا وكل كلمة تهمسين بها ... أيسرك ان تلاقي ما تكتبين هنا في الـ"الشات" بما حدثة الشباب والفتيات ..
    19.gif
    لا تقولي تسلية ... فكم من تسلية كانت بداية لطريق موحل ... كما من تسلية جرت صاحبتها إلى هتك الستر وقتل الحياء ...

    ان كانت هذه عندك تسلية فعند الذي خلقك من لا شيء ورزقك وكنت لا شيء وسقاك وكنت لا شيء وهداك لهذا الدين ، ان هذه التسلية عنده ذنب عظيم وجرم خطير ...فاليوم تسلية وغدا تهلكة ... والذنب الصغير يكبر مع الأيام ..
    19.gif
    ألا تعلمين...

    ألا تعلمين انك بهذه التسلية تهدرين اعز ما تملكين ... دينك ، أخلاقك ، حياءك ، وقتك ، صحتك ، مالك ... فهل هناك اعز من هذه الأشياء ..؟!!!

    انك تخونين نفسك ،،، نعم تخونيها لأنها أمانة عندك... وتخونين اهلك الذين ربوك على الحشمة والعفة ، تخونين الناس بهذه التسلية البشعة ... وتخونين الله من قبل .. ان التسلية بالأعراض والشهوات وهتك الحرمات هو أفظع جرم عرفته جدران بيتك ... وأعظم جرم اقترفه قلبك ... انك تسودين قلبك وتملأينه سواداً من الذنوب والمعاصي ... كل كلمة.. كل همسة حب وغرام وفحش في القول هي عليك ذنب وجرم فتوبي الى الله تعالى وعودي اليه واستغفريه .
    19.gif
    الله أعطاك قلبا طاهرا سليما ويريدك ان تسلميه اليه طاهرا ابيضا كما سلمك اياه ...

    الله يريدك عفيفة طاهرة ... ان حياءك وطهرك هو مقياس جمالك وحلاوتك ... انك اذا انتقلت غدا الى عش الزوجية فانك سوف تندمين اشد الندم على كل كلمة حب وغرام قلتيها لغير زوجك وحلالك ... انك تخونين زوجك من الآن بهذه التصرفات الطائشة ... وهذا اللهاث المحموم وراء المعصية والشهوة ...
    19.gif
    تقولين : " انا واثقة من نفسي ولا يمكن ان اسمح لها بذلك " .

    فأقول لك .. ان كنت واثقة من نفسك فلست أعظم ثقة ولا أكرم من أمهات المؤمنين نساء النبي اطهر نساء العالمين الذين اوصاهنّ الله تعالى بقوله : ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) ... هل تعتقدين انك تثقين بنفسك اكثر منهن !!
    19.gif
    راجعي نفسك ... توبي إلى الله ... استغفريه ... عاهديه ان تتركي جميع السبل التي تودي الى المعصية ... الله لم يحرم الزنى فقط وانما حرم الاقتراب منه وكل وسيلة تؤدي اليه من نظرة خائنة وحركة مريبة وكلمة تفقد القلب صوابه وتؤجج في النفس نار الغرام والهيام ..

    اما سمعت بقصة تلك الفتاة المغرمة بالفضائيات والقنوات الجنسية كيف ماتت ... لقد وجدوها ميتة وهي تمسك بالريموت كنترول تشاهد الأفلام ... ولما اخذوها ليغسلوها حاولوا نزع الريموت كنترول من يدها فلم يستطيعو ، لقد نشبت أصابعها به ،حتى عجزوا عن فكه من بين أصابعها ... حتى دفنوها وهي ماسكة الريموت كنترول وتبعث يوم القيامة وهي ماسكة به ليشهد على قبح فعالها اسأل الله لي ولك العافية ... لقد كان جسمها اسودا بعد ان كان ابيضا يانعا ريانا ، لقد جحظت عيناها التي طالما تلذذتا بالحرام ... أتحبين ان تكون لك خاتمة مثلها او اسوأ منها ...اعيذك ونفسي بالله العظيم من سوء الخاتمة ...
    19.gif
    اسمعي إلى مغسل الموتى بمدينة الرياض اذ يقول لقد غسلنا في مغسلتنا هذه خلال شهرين فقط أربعمائة جنازة معظمهم من الشباب والفتيات وأكثرهم ماتو بسبب جلطة في القلب مفاجئة ...!! أتحسبين ان الموت بعيد عنك ، ان الموت لا يميز بين صغير ولا كبير ، ولا ذكرٍ ولا انثى ، ولا جميل ولا قبيح ، ولا امير ولا حقير ... كلهم عند الموت سواء ... فاختاري كيف تكون خاتمتك ...
    19.gif
    ان الإنسان يختم له بحسب عمله ان كانت أعماله خيرا ختم له بخير ، وان كانت شرا ختم له بشر ، فماذا أردت ان تعرفي خاتمتك انظري الى الوراء الى ما فعلت فقط خلال أسبوع مضى ... انظري كم من المعاصي ارتكبت ... انظري كم من المشاهد المحرمة شاهدت ، وكم من الشباب تكلمت معهم سواء بالهاتف او بالشات ، او غير ذلك ... انظري كم من مجالس الغيبة والكذب والفحش في القول جلست ولم تنكري على اهلها ... انظري كم من الصلوات ضيعتي ، وكم من الأوقات أهلكت خلف شاشة الكمبيوتر مرة وشاشة الفضائيات مرة ...
    19.gif
    أخيتي الغالية ...
    يازهرة تأبى قلوب الطاهرين ان تراها ذابلة ... يا زهرة خلقت لتكون في بستان العفة ، وفي جنة الطهر والطاهرات ... عودي إلى مكانك ... انك خلقت زهرة هناك، ولم تخلقي في المستنقع الآسن الخبيث رائحته ، النجس ماؤه ...

    عودي حيث كنت طاهرة ، عودي إلى الله تعالى ، تذكري انك سوف تقفين بين يدي الله لا احد ينافح عنك ، ولا احد يساعدك ، كلهم يتركونك لتواجهي مصيرك بنفسك ، كلهم يتخلون عنك ، كلهم واولهم اولئك الذين خدعوك بكلمة "احبك" وانت تعلمين كذبهم...! اول من سوف يتبرأ منك اولئك الذين شاركوك المعصية ـ بل سوف يشكونك الى الله ويرمونك بذنوبهم ويقولن هذه التي اضلتنا بدلالها بتغنجها بلطافتها بحركاتها ... ماذا ستقولين أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية ، ماذا ستقولين ....؟! ؟!
    19.gif
    حاسبي نفسك ... تذكري ان الدنيا هذه ساعة; وان مصيرا مجهولا ينتظرك ... اعملي لمستقبلك ... الجأي الى الله ، اعلني التوبة النصوح ... اتركي كل وسيلة توقعك في المعاصي ، ابحثي عن رفيقات الصلاح والطهارة ، اقرأي سيرة الطاهرات من الصحابيات وامهات المؤمنين ... املأي وقتك بكتاب الله فهو النجاة لك في يوم لا تنفعك فيه انترنت ولا شات ولا محادثات ...تذكري انك ما خلقت لهذا العبث وانما خلقت لرسالة عظيمة، فأمتك الإسلامية تنتظر منك الكثير الذي تستطيعين تقديمه إن عزمت على ذلك فعلا ..
    19.gif
    أختاه .. هذا ندائي إليك ...ندائي الى نفسي ، ندائي إلى من هي ضلع من أضلاعي ولحمة من فؤادي..

    أختاه كلنا نذنب وكلنا نخطيء ، لكن من يتوب ومن يستغفر الله ،ومن يندم على فعلته ، ويعاهد الله ان لا يعود لتلك المعصية ابدا..؟ .... ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاؤلئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) توبي الى الله وآمني انك ملاقيتيه ، واعملي اعمالا صالحة ، فان العمل الصالح يكفر الذنب ( اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ) ...
    19.gif
    لا تيأسي مهما كانت ذنوبك التي اقترفتيها عظيمة ... ما دمت انك ندمت عليها وتريدين الخلاص منها فباب التوبة مفتوح ، والله تعالى يتنزل في الثلث الآخر كل ليلة فيقول هل من داع فاستجيب له ... هل من مستغفر فاغفر له ... يقول : يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار فاستغفروني اغفر لكم ... يا عبادي لو ان احدكم جاء بملىء الارض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا واستغفرني غفرت له ولا ابالي ...

    لا تيأسي ، ولا يحطمنك الشيطان ، فالشيطان اغيظ ما يغيظه ان يرى الفتاة قد عادت الى الله ، فيجلس لها في كل طريق ، يهون عليها المعصية ويزينها لها وييئسها من رحمة الله ، ويوهمها ان التوبة تأتي بعدين ، لما اكبر أتوب ، لما أتزوج أتوب ، لما لما ... ويأتي اليوم الذي يعجز لسانك فيه عن قول استغفر الله ، لانك لم تتعودي على التوبة والرجوع الى الله بكل صدق وندم وبكاء على ما سلف .
    19.gif
    لا ... والف لا ...قوليها ...اصرخي بوجه الشيطان وبكل قوة ...قوليها .. لا لن أعود إلى ما كنت عليه من ذنوب ...قوليها لا تترددي لا تتأخري ...الآن ... اقطعي على الشيطان كل طريق ...ان كيد الشيطان كان ضعيفا ...نعم ضعيف ..حينما يسمع صرخة في وجهه ، تقول له لا والف لا ..

    أختاه ... ادعوك ونفسي المخطئة إلى الله .. إلى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ... توبي إلى الله من كل ذنوبك ، توبي من المحادثات عبر الشات ، واعلمي ان طريقها الى الغواية وضياع الشرف وقبلها الدين والعرض .
    19.gif
    نعم اخيتي لا تترددي ولا يوهمنّك الشيطان ... فكم من بيوت شريفة ضاع شرفها ومرغت كرامتها بسبب غفلة فتاتها وانسياقها رويدا رويدا نحو الهوى والشيطان ... بدأت بمحادثة عبر الشات وتحولت الى غرام ثم هيام ثم مكالمات هاتفية فموعد فلقاء ...فـــ.........هلاك وضياع...
    19.gif
    ختاما ... سامحيني ... سامحيني اخيتي ، فما كتبت لك هذه الكلمات الا رجاء ان يغفر الله لي ولك ، وان يمحو بها ذنبي وذنبك ،وان يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين ... عفا الله عني وعنك ، وتاب الله علي وعليك .

    والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .
     
    وحي القلم, Malika Tlm, آدم السطايفي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏30 سبتمبر 2017
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,762
    الإعجابات المتلقاة:
    5,895
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    hwaml.com_1397599988_287.gif
     
    آدم السطايفي و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏30 سبتمبر 2017
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    4,998
    الإعجابات المتلقاة:
    13,200
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر

    ❀.... السلام عليكم و رحمة الله ...❀

    بارك الله فيك اختي
    و جعله في ميزان حسناتك
    في انتظار جديدك

    ❀..في رعاية الله و حفظه...❀
     
    آدم السطايفي معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏30 سبتمبر 2017
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    3,176
    الإعجابات المتلقاة:
    2,441
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    مع نسائم الصباح إليك هذه الهدية :
    ملأ الله قلبك بالأنوار ..
    وحفظك من الأخطار ..
    وأسعدك ما دام الليل والنهار ..
    وجعل حياتك حياة الصالحين الأبرار ..
     
    Malika Tlm و آدم السطايفي معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏30 سبتمبر 2017
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    3,176
    الإعجابات المتلقاة:
    2,441
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    أسأل الله أن يحصنك بالقرآن ..
    ويبعد عنك الشيطان ..
    وييسر لك من الأعمال ما يقربك فيها إلى عليين
    ..
    وأن يصب عليك من نفحات الإيمان وعافية الأبدان
    ورضا الرحمن ..
    ويجعل لقيانا في أعالي الجنان
     
    آدم السطايفي, Malika Tlm و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏30 سبتمبر 2017
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    4,998
    الإعجابات المتلقاة:
    13,200
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    اللهم آمـــــــــين
     
    ربي اغفرلي, Malika Tlm و آدم السطايفي معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏30 سبتمبر 2017
    #6
  7. آدم السطايفي

    آدم السطايفي :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أكتوبر 2017
    المشاركات:
    503
    الإعجابات المتلقاة:
    1,300
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sétif
    أحسنت النشر جزاك الله خيرا
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    آدم السطايفي, ‏19 أكتوبر 2017
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    3,176
    الإعجابات المتلقاة:
    2,441
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    IMG_20171029_140002.jpg
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏29 أكتوبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    3,176
    الإعجابات المتلقاة:
    2,441
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    tpcoXHC.jpg
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏1 فيفري 2018 على 16:01
    #9
  10. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أفريل 2017
    المشاركات:
    211
    الإعجابات المتلقاة:
    318
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algérie
    اللهم ثبت قلوبنا على دينك
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    NAPOLA, ‏1 فيفري 2018 على 19:58
    #10
  11. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,772
    الإعجابات المتلقاة:
    10,975
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم حبيبتي
    جزاك الله الجنة يااارب
    اللهم ثبت قلوبنا علي دينك
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏1 فيفري 2018 على 20:25
    #11
  12. وحي القلم

    وحي القلم :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 فيفري 2014
    المشاركات:
    1,667
    الإعجابات المتلقاة:
    4,318
    نقاط الجوائز:
    971
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    غليزان


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك على الموضوع الهام والقيم
    جعله الله في موازين حسناتك
     
    Malika Tlm و ربي اغفرلي معجبون بهذا.
    وحي القلم, ‏1 فيفري 2018 على 20:55
    #12
  13. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    3,176
    الإعجابات المتلقاة:
    2,441
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    3dlat.com_13899141085.gif
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏1 فيفري 2018 على 20:56
    #13
  14. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    20,077
    الإعجابات المتلقاة:
    37,285
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    بارك الله فيك
    إن شاء الله كل فتاة تقرأ هاته النصائح
     
    Twinkle Stars, ‏1 فيفري 2018 على 22:22
    #14

مشاركة هذه الصفحة