أيتها النسوة رفقا بالرجال .

بسم الله . الحمد لله و الصلاة ورالسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد :



قال الله تعالى :

((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ))

هذا هو العدل الرباني....لقد أمر الله تعالى بحسن معاملة النساء ، وفي نفس الوقت أمر النساء بتقدير مقام الرجل الذي أعطاه الله اياه

لم يصنعه الرجال ببطولاتهم و لا بطول شواربهم ، ولابقوة عضلاتهم .

كلا.........وإنما ذلك فضل الله الذي يعطيه من يشاء من عباده

ومن ذلك قوله تعالى : ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ))ْ)

إذن هذه معايير التفضيل .

ومن ذلك التفضيل نزعت القوامة من المرأة وأعطيت للرجل

بمعنى أن الرجل هو الوحيد الذي يملك حق تأسيس البيت وهو الذي يملك حق هدمه بالطلاق (حين تستعصي الأمور على الحلول )

هذا الكلام السهل المفهوم من رب العزة والجلال الجميع يتفقون عليه رجالا ونساءا .

لكن للأسف حين التطبيق أكثر أخواتنا الكريمات لاتسلم بهذه الحقائق والتوجيهات الربانية الصريحة والواضحة

و إليكم بعض الأمثلة :

* لماذا تعترض بعض النساء على أمر الله لهن بالبقاء في البيت والتقليل من الخروج من المنزل إلا لحاجة لقوله تعالى " وقرن في بيوتكن ".... ؟

* ولماذا تعترض الكثير من النساء على الحجاب الذي هو شرف وعفة للمرأة وزينتها الحقيقية ، لو كانوا يعقلون ؟

* ولماذا تتضايق الكثير من النساء من كثرة طلبات الرجال وتربية الأولاد ، فتعبر عن ذلك بكثرة الشكوى والتذمر من واقعها ونشر غسيل الزوج البائس على الملأ..؟

* ولماذا تحيل الكثير من النساء البيوت جحيما لا يطاق حينما لا يلبي لها الزوج طلب استحسنته حينما رأت مثله عند جارتها التي جاءت للتو من زيارتها ؟

* ولماذا تغضب الكثير من النساء حينما يفكر بعض الرجال بستر بعض نساء المسلمين من خلال الزواج بهن والإحسان إليهن كواجب ديني في التكافل الإجتماعي بين المسلمين ؟

* و لماذا لاتهتم الكثير من النساء بتربية الأولاد التربية الإيمانية السليمة ، بل تعمد إلى الإهمال وترك الأولاد فريسة لتربية الشوارع وأصدقاء السوء فيكون ذلك هو المصير للأولاد البؤساء ؟

* لماذ كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟!

ألم يأمر الله بذلك ، و يأمر نبيه أن يعلم المؤمنين ذلك ؟؟

مالذي يجري؟؟........أين الخلل؟؟



إن الخلل يكمن في أن هذه النفوس لم تستجب لداعي الله بعد .

ولم توقن بلقاء الله بعد......لازالت الدنيا الفانية عندها خير من الآخرة الباقية .

بل إن هذه النفوس ثؤثر الحياة الدنيا ، وماعلمت أن الآخرة هي خير وأبقى .

هذه المرأة لم يكن الرجل (القوام ) عليها بأمر الله هو مصدر الأمر والنهي (الأول ) لديها ، بل هي الأم (الحنونة ) أو الصديقة (العزيزة) .

لأنها لم توقن بكلام الله تعالى وتعلم أن الله قد ابتلاها بهذا الزوج لينظر ماذا ستصنع وبماذا ستجيب عن السؤال حين يسألها الله تعالى عنه في العرصات ، في يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

يامعاشر النساء:

الرحمة بهؤلاء التعساء

إنهم يقضون يومهم في معارك حقيقية خارج أسوار منازلكن وأنتن عن ذلك غافلات مستورات في بيوتكن.

إنهم يكدحون من أجل توفير اللقمة الحلال لكن ولأبنائكن ، رغبة منهم ألا يدخل في أجوافكم ما يغضب الله تعالى

إنكن غافلات كم يعاني الرجل حينما يستمسك بخيط الحلال (الدقيق جدا ) في أكثر الأحيان ، وفي هذا الزمان بالذات .

إن هؤلاء الرجال يقاسون المرارة والعناء من أجل إسعادكم، وتوفير كل سبل العيش الكريمة لكنَّ و لأولادكن .

ألا يستحق هذا العمل الشكر والثناء.......وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .

إن أكثر النساء لايهمهن هذا لأن الفتوى من الصديقة ( العزيزة ) أو من الأم (الحنونة ) قد صدرت بضرورة توفير الكثير من المستلزمات التي جهزت قوائمها وأعدت تفاصيلها لتلبية إحتياجات الزيارات والمناسبات التي أثقلت كاهل الزوج (الغلبان ) .



يا معاشر النساء أنتن شقائق الرجال

وأنتن شريكات الحياة........صدقا والله .....هذه مكانتكن

نحسب أنكن لستن من صويحبات إهلاك الرجال وإنهاك جيوبهم حتى لايفكروا البتة في الزواج من غيركن .

ولما كان الأمر كذلك لماذا تحاول الواحدة منكن أن تكون لها القوامة في البيت؟؟

أعوذ بالله ،،، عن أي قوامة تتحدث ،،، ألست تخبرنا قبل قليل أن القوامة للرجال فقط ؟؟

نعم نعم ، لكن تصرفاتكن هذه ومحاولة ليِّ الذراع وتنفيذ أوامر الأم (الحنونة ) والصديقة (العزيزة) فيها قوة من الضغط الهائل على أعصاب الرجل ، مفادها :

إما أن تسمع كلامي و إلا :

1- حولت لك البيت جحيما لايطاق فمن يطبخ لك ومن يغسل ومن يكوي ومن يصنع لك حتى كوب الشاي؟

2- من يهتم بأولادك ويجهزهم للصلاة وللمدارس من ؟

3- او من يهتم بوالدتك الضعيفة المسكينة التي تنتظر من يدي حتى شربة الماء ؟

أمامك خياران لاثالث لهما:....إما أن تنفذ ما أقول (بحسب الفتوى)

وإلا المصير المعلوم فيما ورد في الفقرة أعلاه....إنا لله وإنا إليه راجعون ،،، والله المستعان

خياران لاثالث لهما،،،، البتة؟

يارجل أدحن إبليس (على رأي أهل يافع )

فيدحن الرجل إبليس من هنا ...وتتسلط المرأة عليه من هنا...وتجد نفسها مرمية في بيت أهلها..

ورأس البلاء في كل هذا ...هو الاحتجاج..العملي وليس القولي وبأسلوب ماااكر خبيث ذكي ..أسلوب لإبليس دور شهير في صنعه ونشره بين صفوف النساء ..إلا من رحم ربي ..

وهل من مذكر وهل للعاقلات من اوبة....

أبعد الله عنا وعنكم كل شر ومكروه...وعمر ديارنا وديااركم

آمين ، و الحمد لله رب العالمين .



و كتب أبو عبد الرحمن عبد اللطيف _ غفر الله له _