سنن النوم " خير و بركة و حفظ "

من السنن عند النوم التي تعود على المسلم بالخير والبركة والحفظ في الدنيا والآخرة .

1 الوضوء قبل النوم .

2 نفض الفراش بالإزار من الداخل أو غيره .

3 ضم الكفين والنفث فيهما وقراءة الإخلاص والمعوذتين فيهما ثم مسح الرأس والوجه وما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . ومعنى النفث: النفخ فيهما مع إخراج بعض الريق .

4 النوم على الجنب الأيمن .

5 ذكر أذكار النوم كلها أو ما تيسر منها .



منها: ما جاء في حديث البراء قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ؛ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ، مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ". انتهى أي على دين الإسلام

متفق عليه .

