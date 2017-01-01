اقوال تقصف بهم القلوب

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, 8 أكتوبر 2017 على 17:41.
إنني أعجب للإنسان الذي يغسل وجهه مرتين كل يوم
ولا يجرب
غسل قلبه ولو مرة واحدة كل عام
نصيحة:
اترك كل من تخلّى عنك
وستجده يندم وهو يحاول الوصول إليك
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يعني يا سي خطاب هاذي الحكمة ما لقيت ما دير معاها غير تصويرة هذا المخلوق الصغير
ياك نسيت بلّي لولاد الصغار براءة ؟؟
كان يلزم دير تصويرة تاع واحد شارف
(هههه)
rycerz
ههههههههه ضحكتني والله باين الطفل الصغير ك يكبر يخرج واعر
سرني مرورك
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هذا هو المشكل يا خويا عماد .. جميعنا كي نكبرو نرجعو مجرمين إلاّ من رحم ربك
وجوه الشر ما يتهنّاوش حتى يردّو بنادم كيفهم ولاّ كْثَرْ
ربي يلطف بينا و يهدينا أجمعين
rycerz
كلامك حلو تحية لك من القلب
ليتنا نستطيع التخلي عن من نحب و نصنع لانفسنا كرامة قبل ان يرحل و يتركنا نذرف الدمع ندما.....
طيب الكلام
أرجوك لا تذرفي الدموع، لايغرنك قوة قلبي.، فهو يضعف أمام حسن العيون الحزينة.
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