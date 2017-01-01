اقوال تقصف بهم القلوب

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 17:41.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    إنني أعجب للإنسان الذي يغسل وجهه مرتين كل يوم
    ولا يجرب
    غسل قلبه ولو مرة واحدة كل عام
    a-boy-named-kofi-ghana.jpg

     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 17:41
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    اترك كل من تخلّى عنك
    وستجده يندم وهو يحاول الوصول إليك

     غرور1.jpg
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 19:10
    #2
  3. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    يعني يا سي خطاب هاذي الحكمة ما لقيت ما دير معاها غير تصويرة هذا المخلوق الصغير
    ياك نسيت بلّي لولاد الصغار براءة ؟؟
    كان يلزم دير تصويرة تاع واحد شارف
    (هههه)
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    rycerz, ‏8 أكتوبر 2017 على 19:30
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    ههههههههه ضحكتني والله باين الطفل الصغير ك يكبر يخرج واعر

    سرني مرورك
     
    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 19:47
    #4
  5. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    هذا هو المشكل يا خويا عماد .. جميعنا كي نكبرو نرجعو مجرمين إلاّ من رحم ربك
    وجوه الشر ما يتهنّاوش حتى يردّو بنادم كيفهم ولاّ كْثَرْ
    ربي يلطف بينا و يهدينا أجمعين
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    rycerz, ‏8 أكتوبر 2017 على 19:54
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    كلامك حلو تحية لك من القلب
     
    rycerz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 19:57
    #6
  7. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    ليتنا نستطيع التخلي عن من نحب و نصنع لانفسنا كرامة قبل ان يرحل و يتركنا نذرف الدمع ندما.....
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏8 أكتوبر 2017 على 21:02
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    أرجوك لا تذرفي الدموع، لايغرنك قوة قلبي.، فهو يضعف أمام حسن العيون الحزينة.
     
    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 21:23
    #8
  9. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    rycerz, ‏9 أكتوبر 2017 على 06:27
    #9

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