اقوال تقصف بهم القلوب

إقتباس لمشاركة عماد خطاب: rycerz

ههههههههه ضحكتني والله باين الطفل الصغير ك يكبر يخرج واعر

سرني مرورك ههههههههه ضحكتني والله باين الطفل الصغير ك يكبر يخرج واعر إضغط للتوسيع...

هذا هو المشكل يا خويا عماد .. جميعنا كي نكبرو نرجعو مجرمين إلاّ من رحم ربك

وجوه الشر ما يتهنّاوش حتى يردّو بنادم كيفهم ولاّ كْثَرْ

ربي يلطف بينا و يهدينا أجمعين

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