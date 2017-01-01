صلاح يعيد مصر للمونديال بعد 28 عامًا من الغياب

السلام عليكم



منتخب لعب و تعب و أبدا جدارته يستاهل الذهاب إلى روسيا



ألف مبروك لإخواتنا المصريين وأسعدني أن يلعب الأسطورة عصام الحضري فيه



بالتوفيق لهم و في انتظار لحاق باقي المنتخبات تونس و المغرب و سوريا



تسلم ​