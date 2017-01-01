صلاح يعيد مصر للمونديال بعد 28 عامًا من الغياب

انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، اليوم الأحد، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع. وصعد بذلك منتخب مصر للمونديال، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا. وتقدم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لمصر في الدقيقة 62، وتعادل للكونغو أرنولد بوكو، في الدقيقة 87، قبل أن يقتنص صلاح هدف الفوز القاتل، والتأهل التاريخي، في الدقيقة (90+4)، من ضربة جزاء. ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا. اتسمت المباراة بالندية الشديدة بين الفريقين رغم فوارق القدرات بجانب أن الكونغو بلا آمال في التأهل ولكنها قدمت مباراة قوية وكانت أكثر من ند للفراعنة. بدأت محاولات منتخب مصر منذ الدقيقة الأولى بمراوغة لم تكتمل من رمضان صبحي ثم انطلاقة من صلاح أوقفها الدفاع بخطأ على حدود منطقة الجزاء ثم تسديدة طائشة من طارق حامد ثم تصويبة من صلاح. وظهرت ملامح الكونغو بتمريرات في وسط الملعب ثم تسديدة بعيدة عن مرمى الحضري ، ووجه صالح عرضية لكوكا الذي اكتفى بضربة رأس سهلة مع فاصل من الكرات العرضية للفراعنة ولكن بلا خطورة على مرمى الكونغو. وأضاع أحمد حجازي في الدقيقة 25 أول فرصة حقيقية للفراعنة باختراق من صلاح وعرضية وصلت لمدافع وست بروميتش الإنجليزي الذي سدد في مدافع الكونغو لترتد الكرة إلى بيفوما الذي مرر كرة عرضية خطيرة أبعدها فتحي ببراعة. وأفسد حجازي كرة مرتدة ، ونال باديلا مدافع الكونغو إنذاراً بعد عرقلة صلاح وتحول المنتخب الكونغولي لهجوم شرس على دفاعات الفراعنة من خلال الجناح الأيمن الخطير ديزون ديلارجي الذي اخترق أكثر من مرة ومرر إلى بيفوما ولكن تألق حجازي كان واضحاً في إبعاد الخطورة. وتباطئ رمضان صبحي في استغلال عرضية صلاح السريعة ثم وجه صلاح ضربة رأس اصطدمت في المدافع مايوموبو وتصدى الحارس لتسديدة صلاح لينتهي الشوط دون أهداف. بدأ الشوط الثاني بمحاولات هادئة من منتخب مصر ولكن الكونغو كاد أن يخطف هدف التقدم من انطلاقة الخطير ديلارجي الذي سدد وتألق الحضري وأنقذ الموقف ، ومرر صلاح كرة خطيرة في عمق الدفاع إلى صالح جمعة ولكنها أهدرها بغرابة في يد الحارس. وأشرك الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر اللاعب محمود حسن تريزيجيه بدلاً من صالح جمعة في الدقيقة 55 ، وكثف منتخب مصر ضغطه الهجومي مع محاولة من تريزيجيه ثم عرضية دون خطورة.. ومرر تريزيجيه النشيط كرة عرضية لم يستغلها كوكا. وفي الدقيقة 62 ، نجح محمد صلاح في التقدم بهدف من تمريرة أعادها باديلا بالخطأ لينطلق النجم الذهبي ويسجل هدف التقدم ببراعة. تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء بعد إلتحام ضد تريزيجيه وأبعد دفاع الكونغو عرضية من صلاح ، وأضاع ربيعة ضربة رأس بجوار القائم وأجرى منتخب الكونغو تغييراً بنزول بوكا أرنولدو بدلاً من المزعج ديلارجي. وبدأ منتخب الكونغو التواجد هجومياً من جديد ولكن بلا خطورة على المرمى ، وأشرك منتخب مصر ثاني تغييراته بنزول عمرو جمال بدلاً من كوكا في الدقيقة 75.. وأضاع صلاح فرصة خطيرة من انفراد بالمرمى وتسديدة أبعدها الحارس ثم تسديدة من رمضان فوق العارضة. ودفع منتخب الكونغو باللاعب جوفال بدلاً من باهومبولا بينما أشرك منتخب مصر اللاعب أحمد المحمدي بدلاً من رمضان صبحي قبل أن يسجل البديل أرنولد بوكو في الدقيقة 87 من كرة عرضية خطيرة بلا متابعة من جانب دفاع الفراعنة. وأرسل النني كرة عرضية خطيرة بلا متابعة.. وأشرك الكونغو آخر تغييراته في الوقت بدل الضائع بنزول جاندزي سيسيه بدلاً من سانت لويس.. وحصل محمود تريزيجيه على ضربة جزاء في الدقيقة 90+4 بعد عرقلته في منطقة الجزاء ليسجل صلاح هدف الفوز ويتأهل مصر للمونديال.