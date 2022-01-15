بهدف صلاح .. مصر تقطع نصف الطريق إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية!

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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إنضم
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
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مصر تحقق الفوز على غينيا بهدف نظيف وتقترب من التأهل لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

حقق المنتخب المصري الفوز اليوم على نظيره الغيني في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

الشوط الأول من عمر اللقاء شهد سيطرة مصرية على أحداثه، وكاد الفراعنة أن يتقدموا في النتيجة أكثر من مرة لولا سوء التوفيق.
في الدقيقة الثانية وسريعًا سدد محمد صلاح كرة صعبة للغاية مرت من جوار حارس المرمى وارتطمت في القائم الأيسر لمرماه.
وبعدها بدقائق عاد المنتخب المصري بهجمة منظمة بكرة لعبها صلاح عرضية واستلمها عمر مرموش بشكل بارع ولعبها لمصطفى محمد الذي سددها في القائم الأيسر من جديد.

لشوط الثاني لم يكن المنتخب المصري بنفس القوة التي بدأ بها المباراة، وتأخر كثيرًا في تهديد مرمى المنتخب الغيني الذي لجاء للدفاع بشكل كامل.

وفي الدقيقة الـ 69 من عمر المواجهة سدد محمد صلاح كرة حالفه فيها التوفيق عقب أن تعامل معها الحارس الغيني بشكل سيئ، وفشل في التصدي لها، ليعلن عن الهدف الأول للمنتخب المصري.

عاد التوفيق ليقف ضد المنتخب المصري من جديد في الدقيقة الـ 74 عقب تسديدة لأحمد السيد زيزو ارتطمت في القائم الأيمن.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت الكثير من الإثارة بعد أن سجل ماما بالدي هدفًا قبل أن يلغيه الحكم بداعي خطأ على مسجل الهدف.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في البطولة ويصل للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ويكفيه التعادل مع السودان في المباراة المقبلة للتأهل لدور الـ 16.













 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,591
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
1642284333877.png

محمد صلاح يعلق على فوز مصر بعد حصوله على جائزة رجل مباراة غينيا بيساو

علق محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على انتصار الفراعنة أمام غينيا بيساو، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز الأول له ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، على حساب منتخب غينيا بيساو، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت.

ماذا قال محمد صلاح بعد فوز مصر على غينيا بيساو؟

خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، قال صلاح: "أشعر بالسعادة للفوز ولا أهتم بمن سجل، الأهم أن أساعد الفريق على الفوز، واليوم الحظ وقف معنا بعض الشيء، وسنكون أفضل المباريات القادمة".

نجم ليفربول تابع: "الصعوبات التي مررنا بها نتمنى أن تكون طبيعية ونتجاوزها، كل الفرق في القارة تلعب كرة جميلة، وقد تكون مصر من أقل المنتخبات في عدد المحترفين".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "أحلم باللقب الإفريقي مع المنتخب المصري، سيكون اللقب الأغلى بالنسبة لي".

وحصل صلاح على جائزة رجل مباراة مصر وغينيا بيساو، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، بالإضافة إلى المستوى المميز الذي ظهر به طوال اللقاء.
 
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