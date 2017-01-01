☆☆هل تعلم لماذا كان الرسول يأكل الزبيب دائما ..؟؟!

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏9 أكتوبر 2017 على 07:21.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    هل تعلم لماذا كان الرسول يأكل الزبيب دائماً
    سبحان الله شاهد كمية الامراض التى يعالجها الزبيب وماذا يفعل فى جسم الانسان
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    الزبيب هذا الذى يطلق عليه فى مصر بهذا الاسم والذى كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يوصى به فى زكاة الفطر والزبيب له فوائد رهيبة لجسم الانسان يغفل عنها الكثير نتابع فوائد الزبيب الان
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    * فوائد الزبيب الطبية *
    أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزبيب ، والزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوي الزبيب على البوتاسيوم
    والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والالياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للاكسدة ، وله دور كبير في علاج امراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز الهضمي .
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    فوائد الزبيب الطبية :

    مخفض لضغط الدم المرتفع
    مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم
    واقي من امراض سرطان القلب
    ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
    طارد للبلغم
    مقوم للميكروبات والفيروسات
    مضاد للأكسدة
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    مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان
    مخلص للجسم من السموم
    مقلل للدم في الدورة الشهرية
    مقوي للطحال والكبد والمعدة
    مقوي للذاكرة
    واقي من سرطان القولون
    مقوي للرغبة الجنسية ومعالجة مشاكل الانتصاب عند الرجل
    واقي للعيون من الامراض
    واقي من هشاشة العظام
    مضاد للالتهابات
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    ملين
    منقي للدم
    مصفي ومنقي للصوت
    الامراض التي يعالجها الزبيب
    الامساك
    البواسير
    تسوس الاسنان
    التهاب اللثة
    الروماتيزم والتهاب المفاصل
    امراض الكبد والمرارة
    سوء التغذية ونقص الوزن
    التهاب الحلق
    امراض الرئة والصدر
    امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة
    تقطير البول
    الملاريا
    داء النقرس
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    الشقيقة
    اليرقان
    فقر الدم
    امراض المعدة
    حموضة المعدة
    النزلات المعوية
    الهرش والحكة
    الجدري
    قراع الرأس .
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    ربي اغفرلي, ‏9 أكتوبر 2017 على 07:21
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    جزاك الله خيرا
     
    *حزن النبلاء*, ‏9 أكتوبر 2017 على 07:43
    #2

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