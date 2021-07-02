أهمية وفوائد واضرار الفلفل الحار

كثير من الناس يعرف عن الاضرار التي تسببها الشطة او الطعام الحار وهذا مايرفض تقبله عشاق الطعام السبايسي وهذه بشرة لهم ان فوائد الطعام الحار اكثر من مضاره ولكن ككل شيء ينبغي الاعتدال فيه للاستفادة من فوائدة وتجنب اضرارة

القيمة الغذائية لـالفلفل الحار :

يحتوي الفلفل الحار على كميات عالية من فيتامين C ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A حسب الحاجة. اضافة الى ذلك، يوفر الفلفل الحار فيتامينات B ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

الفوائد العلاجية للفلفل الحار :

يحارب الامراض السرطانية

يساعد في النحافة وتخفيف الوزن

يساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

يلعب دور في الوقاية وعلاج السكر

يخفض الصداع النصفي

يخفض امراض الاوعية الدموية

اضرار الفلفل الحار :

حساسية وتهيج الجلد

حساسية العين

الاكثار من الشطة يسبب البواسير

الغثيان والم البطن

دراسات فوائد الفلفل الحار :

يشفي من مرض السرطان

كشفت الدراسات ان مركب capsaicin الموجود في الفلفل الحرّاق يدفع الخلايا السرطانية في البروستات لأن “تنتحر”. وفي احدى الدراسات، تم القضاء على 80% من الخلايا السرطانية في البروستات لدى الفئران لدى تعرّضها لمركب capsaicin . اضافة الى ذلك، فقد بيّن الباحثون أن الأورام السرطانية في بروستات الفئران قد انكمشت الى خمس حجمها مقارنة أورام بروستات الفئران التي لم تتلقى هذا المركب.

الفلفل الحار افضل من الشاي الاخضر

أظهرت دراسات عديدة أن مركب capsaicin من شأنه زيادة سرعة حرق الدهون بمعدّل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفيز الشعور بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه. ومن الجدير بالذكر أن استهلاك الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية مركب capsaicin

الفلفل الحار يعالج امراض السكري

أكد الباحثون في كندا ان حقن الفئران بمركب capsaicin تسبب بالشفاء من مرض السكري من النوع الأول (المعتمد على الانسولين). لم تجرى أية تجارب بعد على الانسان في هذا المجال، وما زالت محاولات دراسة الآليات مستمرة. غير ان هناك دراسة استرالية كشفت أن استهلاك الفلفل الحار تسبب بانخفاض في مستويات الانسولين والسكر التي تعقب الوجبات مقارنة مع الحالات التي لم يتم استهلاك الفلفل الحار فيها. ويعتقد الباحثون أن مركب capsaicin يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يحسن من توازن السكر ويخفض من احتمالات الاصابة بالسكري.

اهمية وفوائد الفلفل الحار

يعد الفلفل الحار صيدلية دوائية واسعة ، فهو من ناحية يستخدم كفاتح للشهية ، ويساعد علي الهضم ، ويمكن الشرايين والأوردة الدموية من استعادة مرونتها ، ومن ناحية أخري يحتوي على فوائد جمة تنعكس بشكل أساسي علي جهازي الدورة الدموية والهضم، وتنظيم ضغط الدم وتقوية نبضات القلب، وتخفيض الكوليسترول ،ومعالجة القرحة، وتوقف النزف، ويسرع من شفاء الجروح، وترميم الأنسجة التالفة، ويخفف من الاحتقان، كما أنه يخفف من آلام التهاب المفاصل والروماتيزم وتمنع انتشار الأوبئة.

ويعمل الفلفل الحار علي تنشيط جميع أجهزة الجسم وخلاياه، كما أنها تستخدم في كافة أنحاء العالم كمنشط وقابض ومضاد للتشنج، ومنعش للدورة الدموية ومضاد للكآبة، فضلا عن أنها مضادة للبكتيريا.ويشير العلماء، إلي أن نشاط الجهاز الذي يحلل الألياف يستمر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الفلفل الحار, ويساعد تناول كمية من الفلفل الحار يوميا علي بقاء تحليل الألياف فعلا لمدة أطول، ولذلك فإن سكان تيوجويانا وأفريقيا وكوريا والهند لا يعانون من أمراض تجلط الدم بعكس سكان القوقاز الذين لا يتناولون الفلفل الحار في وجباتهم اليومية.ويعزز الفلفل الحار الأحمر طاقة الجسم ويخفف من آثار الإجهاد الذي يتعرض له الإنسان، وكشفت التجارب بان الفلفل الحار يزيد من قدرة المريض علي التركيز، وتبين أن آثاره المضادة للإرهاق والمنشطة للجسم تحدث بشكل مؤقت وبدون أية أضرار.يحتوي الفلفل الحار علي العديد من المواد الغذائية الضرورية لصحة جهاز الدورة الدموية بما في ذلك فيتامين ‘سي’ والأملاح المعدنية كما أنه يتضمن كميات كبيرة من فيتامين ‘أ’ الذي يساعد علي الشفاء من القرحة المعدية، وكلما اشتد احمرار الفلفل الحار زادت كمية فيتامين ‘أ’ فيها، وأحد أنواع الفلفل الحار ويدعي بابريكا يتميز بأنه يحمل أكبر كمية من فيتامين سي بين جميع الأنواع الأخرى.ويعتبر الفلفل الحار علاجا ناجعا ضد مرض السكر والنفخة والتهاب المفاصل والبنكرياس, ومن الميزات الفريدة له قدرته علي العمل كمنشط، إذا أنه يعزز التأثيرات المفيدة للأعشاب الأخري عن طريق ضمان التوزيع السريع والكامل للعناصر الفعالة في الأعشاب للمراكز الرئيسية في الجسم، كالأجهزة المسؤولة عن عمليات الاستقلاب، ونقل المعلومات، والتنفس الخلوي والنشاط الهرموني النووي.

تستخدم الفلفل الحار في معظم الخلطات العشبية لزيادة فعاليتها، فعند إضافته للثوم، مثلا، فإنه يزيد من فعاليته كمضاد حيوي، كما أنه يقوي من تأثيره ليصبح شبيها بالبنسلين، ومن المعروف أن الثوم و الفلفل الحار معا يعملان علي تخفيض ضغط الدم بسرعة وبشكل آمن.

وللشطة مفعول مضاد للبكتيريا، مما يجعلهما تساعد علي الشفاء من الإسهال الناتج عن عدوي الأمعاء كأغلب حالات الإسهال الصيفي ( لا تعطي الشطة لأطفال ممن هم أقل من سنتين، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا فتعطي بكمية بسيطة تزيد تدريجيا عند الضرورة).

وقد ثبت أن مادة الكابسيسين لها مفعول مقاوم للصداع والذي يتميز بحدوث نوبات من الألم الشديد بأحد جانبي الرأس فمن خلال إحدي الدراسات قام المرضي بدهان أحد مستحضرات هذه المادة داخل تجويف فتحتي الأنف وعلي الأنف من الخارج، وبعد مرور خمسة أيام من الانتظام علي هذا العلاج، استجاب أغلبهم للعلاج وزال عنهم الصداع.

فوائد الطعام الحار

وفي احدى الدراسات اخوتي التي نشرت نتائجها في صحيفة الجمعية الطبية الامريكية قام الباحثون بواسطة كاميرات فيديو خاصة بتصوير بطانة المعدة بعد تناول وجبة طعام غير حريفة وبعد تناول وجبة الطعام غنية بالشطة فاتضح أن استجابة المعدة للنوعين من المأكولات لم تختلف وصرح الباحثون بأن تناول الافراد الاصحاء لوجبات طعام حريقة مثل مخلوط بالشطة لايؤدي الى أية أضرار ببطانة المعدة أو أمعاء وبناء على ذلك فإن إضافة الشطة للطعام أو أكل الفلفل الاحمر الحار لاضرر منه على سلامة المعدة أو الامعاء على عكس مايعتقد البعض ولكن يجب ملاحظة أن الشطة تكون مؤثرة أو منشطة حتي لو أخذت بكمية قليلة أى أنه لاداعى للإفراط في تناولها .

الشطة تعالج امراض الجلد

مرض القوباء مرض فيروسي يصيب الأعصاب السطحية الممتدة بمنطقة الصدر وتظهر الإصابة فى صورة حويصلات بها قاعدة حمراء ويصاحبها حرقان وألم شديد وهذا المرض يزول تلقائيا بعد مضى حوالى ثلاثة أسابيع منذ بدء الاصابة.. ولكنه فى بعض الحالات خاصة ضعاف البدن ولأسباب غير واضحة تماما يستمر الألم بعد زوال الإصابة أى يأخذ شكلا مزمنا.. وهذه الحالة هى مايطلق عليها الاطباء تسمية(post-herpetic neuralgia) …. وقد وجد أن مرهم (zostrix) والذى سبقت الإشارة إليه والذى يعتمد مفعوله على مادة الشطة بعد أفضل علاج لهذا الألم المزمن .​