۩ سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس 15 ۩( أجوبة الأسئلة؛ الكتاب النافع في أعمال القلوب)

السؤال:

هذا سائل إمام مسجد يقول : ما هو الكتاب النافع الذي يعنى بأعمال القلوب وذكر أمراضها وتشخيص دواءها مع ربط هذه المسألة بعقيدة السنة والجماعة تدرَّس للناس عامة في المسجد؟





حقيقةً أنفع ما يكون في هذه الباب كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى ، هذا الكتاب - حقيقة - مبارك ونافع جدا , وجمع فيه النووي رحمه الله أحاديث مهمة للغاية ، ولا يزال كثير من الأئمة في زماننا هذا وقبله يقرؤون من هذا الكتاب على جماعة المسجد ، لكن ينبغي للإمام أن يراجع وأن يقرأ في كلام أهل العلم في بيان معناه ، ولشيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح مطبوع ونافع جداً وفيه تعليقات ثمينة ونفيسة جداً على رياض الصالحين فيمكن أن يستفيد من تلك التعليقات ، وفي الباب رسائل ومؤلفات وكتيبات نافعة مفيدة جداً ، أيضاً مما أوصي به في هذا الباب رسالة قيمة جداً لابن القيم مطبوعة باسم "رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه " هذه الرسالة ثمينة قصيرة تقرأ في نصف ساعة ؛ لكنها حقيقة رسالة ثمينة للغاية وفيها وصايا نافعة جداً في هذا الباب الذي نتحدث عنه بالاختصار المفيد والإيجاز النافع .



