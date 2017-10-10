۩ سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس 17 ۩(سؤال عن لفظة " نستهديك ")

سائل يسأل عن لفظة " نستهديك " ويقول هل هي ثابتة في خطبة الحاجة ؟





نستهديه : أي نطلب منه الهداية , نطلب منه أن يهدينا . والاستهداء هذا أعظم دعاءٍ يدعو به المسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه به ، ولهذا جاء هذا الدعاء وهذا الطلب فرضاً لازماً على المسلم في اليوم سبع عشرة مرة يسأل الله الهداية { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } [الفاتحة:5-6] فهذه الدعوة { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } تتكرر مع المسلم فرضاً سبع عشرة مرة بعدد الركعات في الصلاة المكتوبة ، وخطبة الحاجة ((إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا )) ، لكن طلب الهداية من الله عز وجل هذا أعظم مطلب.