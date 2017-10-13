☆☆ كيف تمحو ذنوبك أولا بأول ..!!!

ربي اغفرلي
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كيف تمحو ذنوبك أوﻻ بأول؟
بعض العبادات السهلة اليومية لمحو الذنوب
نسأل الله عزوجل بأن يعينه عليها.
١ - امحها بهذا الحديث:
((ما على الأرضِ أحدٌ يقولُ: « لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ» إلَّا كُفِّرَتْ عنه خطاياه"، ولو كانَتْ مثلَ زبدِ البحرِ)).
● حسّنه الألباني/صحيح الجامع:5636.
٢ - امحها بعد طعامك:
(( مَنْ أكلَ طعامًا ثُم قال: « الحمدُ للهِ الّذي أطعمَنِي هذا الطعامَ ، ورزَقَنِيهِ من غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ » غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبِهِ...)
●حسّنه الألباني/صحيح الجامع:6086.
٣ - امحها بعد لباسك:
((..ومَنْ لبِسَ ثوبًا فقال : « الحمدُ للهِ الّذي كسَانِي هذا ، ورزَقَنِيِهِ مِن غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ» غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبِهِ ومَا تأخَرَّ )).
●حسّنه الألباني/صحيح الجامع:6086.
٤ - امحها في يومك:
(( من قال: « سبحان اللهِ وبحمدِه » في يومٍ مائةَ مرةٍ ، حُطَّتْ خطاياه ولو كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ )).
● صحيح مسلم : 2691.
٥ - امحها بعد صلاتك:
(( من سبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ ، وحَمِدَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ ، وكبَّرَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ ، فتلكَ تسعةٌ وتسعونَ ، وقالَ تمامَ المائةِ: «لا إلهَ إلَّا اللَّهُ ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، لهُ الملكُ ، ولهُ الحمدُ ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير» غُفِرت خطاياهُ وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ)).
● صحيح مسلم : 597.
٦ - امحها قبل نومك:
(( مَن قال حِينَ يأْوِي إلى فِراشِه : « لا إِلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شرِيكَ لهُ ، له المُلْكُ ، و له الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لاحَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللهِ العلىِّ العظيمِ ، سُبحانَ اللهِ ، والحمدُ للهِ ، ولا إلهَ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ » ؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه أوخطايَاهُ - شَكَّ مِسْعرٌ - وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ )).
● صحيح الترغيب: 607.
٧ - امحها حين الأذان:
(( مَن قال حينَ يَسْمَعُ المؤذنَ : « أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، رَضِيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا ؛ غُفِرَ له ذنبُه» ))⚘.
● صحيح مسلم: 386.
٨ - امحها باستغفارك:
(( من قال : « أستغفِرُ اللهَ ، الذي لا إله إلا هو ، الحَيَّ القيومَ ، وأتوبُ إليه » ؛ غُفِرَ له وإن كان فَرَّ من الزَّحْفِ )).
● صححه الالباني مشكاة المصابيح.
اللهم اغفر ذنوبنا.. واستر عيوبنا
بعض العبادات السهلة اليومية لمحو الذنوب
نسأل الله عزوجل بأن يعينه عليها.
١ - امحها بهذا الحديث:
((ما على الأرضِ أحدٌ يقولُ: « لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ» إلَّا كُفِّرَتْ عنه خطاياه"، ولو كانَتْ مثلَ زبدِ البحرِ)).
● حسّنه الألباني/صحيح الجامع:5636.
٢ - امحها بعد طعامك:
(( مَنْ أكلَ طعامًا ثُم قال: « الحمدُ للهِ الّذي أطعمَنِي هذا الطعامَ ، ورزَقَنِيهِ من غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ » غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبِهِ...)
●حسّنه الألباني/صحيح الجامع:6086.
٣ - امحها بعد لباسك:
((..ومَنْ لبِسَ ثوبًا فقال : « الحمدُ للهِ الّذي كسَانِي هذا ، ورزَقَنِيِهِ مِن غيرِ حولٍ مِنِّي ولا قُوَّةٍ» غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبِهِ ومَا تأخَرَّ )).
●حسّنه الألباني/صحيح الجامع:6086.
٤ - امحها في يومك:
(( من قال: « سبحان اللهِ وبحمدِه » في يومٍ مائةَ مرةٍ ، حُطَّتْ خطاياه ولو كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ )).
● صحيح مسلم : 2691.
٥ - امحها بعد صلاتك:
(( من سبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ ، وحَمِدَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ ، وكبَّرَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ ، فتلكَ تسعةٌ وتسعونَ ، وقالَ تمامَ المائةِ: «لا إلهَ إلَّا اللَّهُ ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، لهُ الملكُ ، ولهُ الحمدُ ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير» غُفِرت خطاياهُ وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ)).
● صحيح مسلم : 597.
٦ - امحها قبل نومك:
(( مَن قال حِينَ يأْوِي إلى فِراشِه : « لا إِلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شرِيكَ لهُ ، له المُلْكُ ، و له الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لاحَوْلَ ولا قُوةَ إلا باللهِ العلىِّ العظيمِ ، سُبحانَ اللهِ ، والحمدُ للهِ ، ولا إلهَ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ » ؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه أوخطايَاهُ - شَكَّ مِسْعرٌ - وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ )).
● صحيح الترغيب: 607.
٧ - امحها حين الأذان:
(( مَن قال حينَ يَسْمَعُ المؤذنَ : « أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، رَضِيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا ؛ غُفِرَ له ذنبُه» ))⚘.
● صحيح مسلم: 386.
٨ - امحها باستغفارك:
(( من قال : « أستغفِرُ اللهَ ، الذي لا إله إلا هو ، الحَيَّ القيومَ ، وأتوبُ إليه » ؛ غُفِرَ له وإن كان فَرَّ من الزَّحْفِ )).
● صححه الالباني مشكاة المصابيح.
اللهم اغفر ذنوبنا.. واستر عيوبنا