فضـــــائل طيبــــة ..

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
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إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,701
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر

🌴 فضـــــائل طيبــــة .. 🌴

══••❖( 1 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

المصدر: البخاري (6405)

══••❖( 2 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَنْ قال : سُبحانَ اللهِ العظيمِ و بِحمْدِهِ ، غُرِسَتْ لهُ بِها نخلةٌ في الجنةِ

المصدر: صحيح الجامع (6429)

══••❖( 3 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفترقا

المصدر: صحيح أبي داود (5212)

══••❖( 4 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَن رَدَّ عِن عِرضِ أخِيهِ ، كان له حِجابًا من النارِ

المصدر: صحيح الجامع (6263)

══••❖( 5 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

ما جلَسَ قومٌ يذكُرونَ اللهَ تَعَالَى ، إلَّا ناداهم منادٍ مِنْ السماءِ : قُومُوا مغفورًا لَكُمْ

المصدر: صحيح الجامع (5609)

══••❖( 6 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

من أَكَلَ طعامًا فقالَ : الحَمدُ للَّهِ الَّذي أطعَمَني هذا ، ورَزقَنيهِ من غَيرِ حولٍ منِّي ، ولا قوَّةٍ ، غفرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ

المصدر: صحيح الترمذي (3458)

══••❖( 7 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَن قال حينَ يَسْمَعُ المؤذنَ : أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، رَضِيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا ؛ غُفِرَ له ذنبُه

المصدر: صحيح مسلم (386)

══••❖( 8 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَنِ استغفَرَ للمؤمنينَ وللمؤمناتِ ، كتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مؤمِنٍ ومؤمنةٍ حسنةً

المصدر:صحيح الجامع (6026)

══••❖( 9 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

أَيعجِزُ أحدُكم أن يقرأَ في ليلةٍ ثُلُثَ القرآنِ ؟ " قالوا : وكيف يقرأ ثُلُثَ القرآنِ ؟ قال قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ

المصدر : صحيح مسلم (811)

══••❖( 10 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَنْ قرأَ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " حتى يَخْتِمَها عشرَ مراتٍ بَنَى اللهُ لهُ قَصْرًا في الجنةِ

المصدر:السلسلة الصحيحة (589)

══••❖( 11 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

مَنْ قال : أستغفرُ اللهَ الذي لا إلهُ إلَّا هو الحيُّ القيومُ و أتوبُ إليهِ ، ثلاثًا ، غُفِرَتْ لهُ ذنوبُهُ ، و إن كان فارًا مِنَ الزحفِ

المصدر:السلسلة الصحيحة (2727)

══••❖( 12 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..

من قال حين يأوي إلى فراشِه : ( لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، له الملكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيمِ ، سبحان اللهِ وبحمده ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ) ؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ

المصدر: صحيح الترغيب (60
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,413
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
جزاك الله خيرا على ما تقدمه لصالح الاسلام و المسلمين جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
 
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