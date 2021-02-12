Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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فضـــــائل طيبــــة ..
══••❖( 1 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
المصدر: البخاري (6405)
══••❖( 2 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَنْ قال : سُبحانَ اللهِ العظيمِ و بِحمْدِهِ ، غُرِسَتْ لهُ بِها نخلةٌ في الجنةِ
المصدر: صحيح الجامع (6429)
══••❖( 3 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفترقا
المصدر: صحيح أبي داود (5212)
══••❖( 4 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَن رَدَّ عِن عِرضِ أخِيهِ ، كان له حِجابًا من النارِ
المصدر: صحيح الجامع (6263)
══••❖( 5 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
ما جلَسَ قومٌ يذكُرونَ اللهَ تَعَالَى ، إلَّا ناداهم منادٍ مِنْ السماءِ : قُومُوا مغفورًا لَكُمْ
المصدر: صحيح الجامع (5609)
══••❖( 6 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
من أَكَلَ طعامًا فقالَ : الحَمدُ للَّهِ الَّذي أطعَمَني هذا ، ورَزقَنيهِ من غَيرِ حولٍ منِّي ، ولا قوَّةٍ ، غفرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ
المصدر: صحيح الترمذي (3458)
══••❖( 7 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَن قال حينَ يَسْمَعُ المؤذنَ : أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، رَضِيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا ؛ غُفِرَ له ذنبُه
المصدر: صحيح مسلم (386)
══••❖( 8 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَنِ استغفَرَ للمؤمنينَ وللمؤمناتِ ، كتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مؤمِنٍ ومؤمنةٍ حسنةً
المصدر:صحيح الجامع (6026)
══••❖( 9 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
أَيعجِزُ أحدُكم أن يقرأَ في ليلةٍ ثُلُثَ القرآنِ ؟ " قالوا : وكيف يقرأ ثُلُثَ القرآنِ ؟ قال قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ
المصدر : صحيح مسلم (811)
══••❖( 10 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَنْ قرأَ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " حتى يَخْتِمَها عشرَ مراتٍ بَنَى اللهُ لهُ قَصْرًا في الجنةِ
المصدر:السلسلة الصحيحة (589)
══••❖( 11 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
مَنْ قال : أستغفرُ اللهَ الذي لا إلهُ إلَّا هو الحيُّ القيومُ و أتوبُ إليهِ ، ثلاثًا ، غُفِرَتْ لهُ ذنوبُهُ ، و إن كان فارًا مِنَ الزحفِ
المصدر:السلسلة الصحيحة (2727)
══••❖( 12 ) ❖••══
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
من قال حين يأوي إلى فراشِه : ( لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، له الملكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيمِ ، سبحان اللهِ وبحمده ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ) ؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ
المصدر: صحيح الترغيب (60