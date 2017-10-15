شهر أكتوبر وانا ..في

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#1
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#1
في الخامس من هذا الشهر لعام 1987م وفِي تمام الساعة السابعه والنصف مساء ابصرت النور وحسبت على الدنيا كأحد احيائها فسبحان من خلق واوجد ، لا ادري مالذي جعلني اتذكر الآن ما كنت عليه في ذلك الزمن قبل ثلاثين حولا .. ولا ادري كيف سار بي الزمن حتى أصبحت بما أنا فيه الآن وإنني احمد الله حمدا كثيرا طيبا انني عشت طوال تلك الحقبة من الزمن معافى في بدني وأنعم بخير وفير و اتيحت لي فرص قد لم يحظى بها أبناء جيلي وهذه نعمة من الله سبحانه لا دور لنا بها الا انها توفيق من لدن عزيز حميد .. لا اعرف كيف كانت طفولتي لكنني اعتقد انني عشتها بشكل ليس كله سيئا فقد كنت يتيم الام ولا زلت كلما ارى يتيما أشفق عليه كثيراً .. في صباي لم ينقصني شيء كنت اذهب مع أقراني المدرسه والهو والعب كما هم لكنه يزعجني جدا حينما ينعتوني باليتيم ولَم أتحقق عما اذا كان هناك يتيما غيري حينها .. في شبابي صرت أتمتع بشيء من الإستقلاليه ربما ليتمي دور في هذا حيث لم أواجه قساوة تذكر من والدي اطال الله عمره بإعتبار ان من في البيت ليست أمي ؛؛ ولهذا كما أتصور دور كبير في استقلاليتي كما ان لخالي رحمه الله رحمة واسعه دور بتحفيزي وتشجيعي بالاعتماد على نفسي ولَم أكن يوما مثار غضب والدي وخالي الا حينما دخلت الجامعه حيث المراهقة التي اشغلتني عن دراستي ولَم استطع مواصلة تعليمي بشكل سلس فكنت انقل من كلية لأخرى ولَم اتجاوز الامتحانات مما جعل والدي يفكر كيف يبعدني عن جو الجامعه وبناتها فأتفق مع خالي ان يبعداني الى جامعة ليس فيها اختلاط وهذا ما حصل حيث اتيحت لي بعثه للدراسة بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جده بالسعوديه وقد التحقت بكلية التجاره ولا أخفيكم انني في البدايه كنت مستغربا كيف يكون المدرج كله شباب ولا ترى للجنس الناعم اثر لدرجة انني وجهت سؤالا للدكتور مازن بليله بحضور الدكتور خالد حداد عما اذا كانت المرأة ممنوعة من دخول الجامعه بإعتبار انني لم ارى طالبات يدرسن بالجامعه فنهرني بليله بيننا حداد كان اكثر تلطفا ذكرهما الله بالخير ان كانا على قيد الحياة ورحمهما الله ان كانا في دار البقاء ... استطعت تجاوز التيرم بنجاح قوي حيث حصلت على تقدير جيد جدا مرتفع أقنعت والدي بالعوده ولَم تسمح الجامعه بعودتي مالم احصل على معدل كافي بنفس التخصص السابق مما حدى بوالدي ان يعمل لي بعثه لبريطانيا وأكملت تيرم هناك ثم عدت للجامعه وواصلت تعليمي حتى تخرجت والحمدلله ... قد لايعنيكم هذا الامر لكنها هواجس تطري على البال تذكرني بما كنت عليه وما آلت اليه أموري والحمد لله اولا وأخيرا ...

للموضوع بقيه ...
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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7,655
النقاط
191
#2
الحاقا لما سبق :
بعد التخرج حصلت على الوظيفه ثم بدأت رحلة الأسفار ما ان احصل على عطله حتى أشد الرحال وفِي أوقات الاقامه كنت اعمل بشراء الاراضي بعد ان حصلت على قروض بنكيه ميسره واستمريت على هذا المنوال حتى شاءت الاقدار ان اشتري مزرعه وأقوم بتجهيزها بالمعدات اللازمه بعدها اشتريت غنما بهدف التسمين والتربية والبيع لكنها أتعبتني وأخذتني حتى عن اهلي وربعي ولا أخفيكم ما أعانيه من العمال ومدى تهاونهم في وقت تحتاج معه الأغنام للعناية الفائقة .. كما ان التهاون انسحب على الطبيب البيطري الذي ان رآني صار يعالجها وان كنت غير موجود لايخرج من غرفته .. الحقيقه هو عمل متعب ومرهق بنفس الوقت كما انه عمل يحتاج لمادة قويه فالإعلاف غالية السعر فمعدل ما تصرفه شهريا على الأعلاف فقط يساوي 20 الف دولار ويضاف لذلك 2500 دولار اجور العمال و3000 دولار للادويه والتطعيمات ومن غير المواد الغذائيه للعمال .. وبما انني ارى نفسي وقد تورطت بهذا المشروع اجدها فرصه للفضفضه معكم لأن أصدقائي غالبا ما يتشمتوا فيني وبعضهم ارى الفرح بعينيه حينما يرى مني انكسارا .. أسأل الله ان لايخسر على مسلم وان يوفقنا التوفيق المبارك ...

انها دورة حياه أردت مشاركتكم بها

وللموضوع بقيه
 
الامين محمد

الامين محمد

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#3
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
حبيبي و اخي انتظر بقية القصة لقد شوقتني بأسلوبك الراقي
و انت تشجعني للحديث عن بعض اسراري التي لم أبح بها ربما في موضوع خاص
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
14 نوفمبر 2013
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#4
الحاقاً لما سبق :
هي تأملات عما كان فيما مضى وكيف اكملت الأيام دورتها حتى أصبحنا بما نحن عليه ، كان ذلك كالحلم .. ولو سألنا قبل سنوات هل ستكون قابع في الصحراء وتصبح مزارع ومربي مواشي لضحكت' ملء فيي بل لأستغربت مثل هذا السؤال لكنها ارادت العزيز الحكيم " وعسى خير " فلا تقل فعلت اذ فعلت لكن الله فعل فنحن نسير بهذه الدنيا وفق ارادته .. لست نادما على ما اقدمت عليه بل وجدت متعه لم تتوفر لي فيما مضى لكنني أردت إيضاح ان الانسان ممكن ان يتغير اُسلوب حياته ويتبدل نهجه وهذا ما أردت ايضاحه ،، هناك أمور لا اجد في التطرق لها منفعه .. شاكرا لكم حسن قراءتكم وأتمنى ان تكونوا والامة بحير ..
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
14 نوفمبر 2013
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191
#5
قال الامين محمد:
حبيبي و اخي انتظر بقية القصة لقد شوقتني بأسلوبك الراقي
و انت تشجعني للحديث عن بعض اسراري التي لم أبح بها ربما في موضوع خاص
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حياك يا طيب
ساعات يطري ع البال أمور نود لو نتحدث عنها ربما في الحديث عنها فضفضة تريح النفس لكننا نتريث لربما تكون ليست في الجداول المقبولة للآخرين واحتراما لهم نصرف النظر عنها وقد يحين الْيَوْمَ الذي يكون التطرق لها مباحا ... من يدري !!
شكرًا لطلتك التي اسعد لها وبها ودمت سالما على الدوام ..
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#6
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#6
قال aljentel:
الحاقاً لما سبق :
هي تأملات عما كان فيما مضى وكيف اكملت الأيام دورتها حتى أصبحنا بما نحن عليه ، كان ذلك كالحلم .. ولو سألنا قبل سنوات هل ستكون قابع في الصحراء وتصبح مزارع ومربي مواشي لضحكت' ملء فيي بل لأستغربت مثل هذا السؤال لكنها ارادت العزيز الحكيم " وعسى خير " فلا تقل فعلت اذ فعلت لكن الله فعل فنحن نسير بهذه الدنيا وفق ارادته .. لست نادما على ما اقدمت عليه بل وجدت متعه لم تتوفر لي فيما مضى لكنني أردت إيضاح ان الانسان ممكن ان يتغير اُسلوب حياته ويتبدل نهجه وهذا ما أردت ايضاحه ،، هناك أمور لا اجد في التطرق لها منفعه .. شاكرا لكم حسن قراءتكم وأتمنى ان تكونوا والامة بحير ..
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فعلا هي مقادير العزيز القدير التي ندور في فلكها
أمور كنا نراها مستحيلة عشناها بكل جوارحنا
عندنا مثل في الجزائر
معناه المكان الذي تقسم على أن لا تزوره
ستسكن فيه
الحمد لله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#7
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اللمة
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#7
السلام عليكم
جميل جدا انةتشاركنا قصة حياتك وتغير نمطها وانا لا اجده انكسارا ابدا على العكس حاولت ومازلت ولما حكمت على مشروعك بالفشل ثم اصدقائك يعلمون ان ميدان التجارة معرض للربح والخسارة سواء شركة او مزرعة احسدك على المكانىمزرعة وغنم وريف وهدوء كفاك تشاؤوم واحمد الله
فعلا في قصتكةرسالة نحن نخطط ونريد ونسعى ولا ندري متى تات لحظة تتغير حياتنا وتنحرف الى طريق اخر لم يكن ليخطر على بالنا
كله من الله والحمد لله
وفقك الله أخي ورزقك من أبوابه الواسعة
 
Salah eddin

Salah eddin

:: عضو شرفي ::
#8
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ذكر
#8
في متباعة بقية قصتك خونا
و صراحة قصتك مشوقة و ممكن الواحد ياخذر منها تجربة
لذلك لا تبخل علينا بتجاربك و جزاك الله خيرا
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#9
إنضم
14 نوفمبر 2013
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191
#9
قال الامين محمد:
فعلا هي مقادير العزيز القدير التي ندور في فلكها
أمور كنا نراها مستحيلة عشناها بكل جوارحنا
عندنا مثل في الجزائر
معناه المكان الذي تقسم على أن لا تزوره
ستسكن فيه
الحمد لله
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والله هذا المثل في محله
فعلا الشيء اللي قد تنافح دون حصوله يحصل لك بشكل مفاجيء
فسبحان من بيده ملكوت السماوات والارض ..
شكرا صديقي العزيز على الدعم والاشاده .
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
14 نوفمبر 2013
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النقاط
191
#10
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
جميل جدا انةتشاركنا قصة حياتك وتغير نمطها وانا لا اجده انكسارا ابدا على العكس حاولت ومازلت ولما حكمت على مشروعك بالفشل ثم اصدقائك يعلمون ان ميدان التجارة معرض للربح والخسارة سواء شركة او مزرعة احسدك على المكانىمزرعة وغنم وريف وهدوء كفاك تشاؤوم واحمد الله
فعلا في قصتكةرسالة نحن نخطط ونريد ونسعى ولا ندري متى تات لحظة تتغير حياتنا وتنحرف الى طريق اخر لم يكن ليخطر على بالنا
كله من الله والحمد لله
وفقك الله أخي ورزقك من أبوابه الواسعة
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الاجمل مرورك وطلتك يا طيبه ..
لست بصدد التحدث عن الربح والخساره ولو اننا لاننكر انها هم يثقل كاهلي ويجعلني احيانا اعيد النظر فيما اقدمت عليه ..
لكن لم اكن اتوقع يوما انني سأكون مربوطا ومرتبطا بالدوام بشكل شبه يومي مع الحلال على حساب امور واشغال اخرى
وحتى تكونوا بالصوره الامر ليس بذلك السؤ فهنا شلل من الناس نتجمع ليلا ونهارا وعزائم وسمرات وكل متطلبات الحياه
لكن الامر الذي غاب عن بالي ولم يكن في خلدي ولم اكتشفه الا بعد التجربه هو تهاون العماله وعدم قيامهم بعملهم بالشكل
الذي ينبغي له ان يكون مما جعلني اغير طاقم العمال واستبدالهم بطاقم هندي حيث حضر لدي الان 4 هنود ولم يبقى عندي
من العماله العربيه سوى ثلاثه وساعمل على تغييرهم قريبا وهم يعلموا ذلك لدرجة انني صرت اخاف على الهنود منهم فهم يرون
الهنود من انهم قطعوا رزقهم وحقدوا عليهم فمثل هذه الحالات لم تكن لي على بال ...
شكرا ليليا .
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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النقاط
191
#11
قال habchisalaheddin:
في متباعة بقية قصتك خونا
و صراحة قصتك مشوقة و ممكن الواحد ياخذر منها تجربة
لذلك لا تبخل علينا بتجاربك و جزاك الله خيرا
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بارك الله فيك ...
سأعمل على نشر صور والذي منه لكنني لااعرف كيف استعمل الموبايل بالشكل المتقن
فقد تعودت الاتصال من اللاب توب ولم اكن خبيرا بالاتصال من الهاتف فإذا ما رأيتم خطاء
فأوجدوا لي العذر فأنا حديث تجربة للهاتف كما ان النت ليس على مايرام وكلما اتيحت الفرصه
سأعمل على دعم الموضوع بما يروق لكم ان شاء الله ....
شكرا .
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#12
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سعيدة
الجنس
أنثى
#12
قال aljentel:
حياك يا طيب
ساعات يطري ع البال أمور نود لو نتحدث عنها ربما في الحديث عنها فضفضة تريح النفس لكننا نتريث لربما تكون ليست في الجداول المقبولة للآخرين واحتراما لهم نصرف النظر عنها وقد يحين الْيَوْمَ الذي يكون التطرق لها مباحا ... من يدري !!
شكرًا لطلتك التي اسعد لها وبها ودمت سالما على الدوام ..
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سلام اخي @aljentel
من قال لك انها غير مقبولة ابدا فقد شوقتني لاعرفك اكثر وبالمناسبة كل عام وانت بخير... فانتظار بقية الفضفضة...
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
14 نوفمبر 2013
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191
#13
قال بشرى ملاك:
سلام اخي @aljentel
من قال لك انها غير مقبولة ابدا فقد شوقتني لاعرفك اكثر وبالمناسبة كل عام وانت بخير... فانتظار بقية الفضفضة...
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وعليكم السلام ورحمة من الله وبركات
جميل وجدا هذا التحفيز والتشجيع وان شاء الله سأقوم بتدوين بعض الذكريات لعل في تذكرها خير ومنفعة للعموم ...
الف شكر ولا تفيك ...
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
14 نوفمبر 2013
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191
#14
البعض يجوب الاسواق الجميلة ويرود المطاعم الراقية ويتفنجل في المقاهي الهادئة وانا هنا لا احسدهم أو ازدريهم " معاذ الله " لكنني امايز بيني وبينهم وانا ارى حالي قابع هنا في قلب الصحراء
 
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