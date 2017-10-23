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☆☆ وصية أم لابنها في زمن الانترنت ....!!

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏23 أكتوبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    أعجبتني :
    وصية ام لابنها في زمن الإنترنت تكتب بماء الذهب
    تقول فيها :
    13777579791589.gif
    يا بني :
    إن جوجل ، والفيس بوك ، وتويتر ، والواتساب ، وجميع برامج التواصل ، بحرٌ عميق ، ضاعت فيه أخلاق الرجال ..!!
    وسقطت فيه العقول !!
    منهم الشاب ..
    ومنهم ذو الشيبة ..
    وابتلعت أمواجه حياء العذارى ..
    وهلُك فيه خلقٌ كثير .
    فاحذر التوغل فيه ، وكن فيه كالنحلة ، لا تقف إلا على الطيب من الصفحات ، لتنفع بها نفسك أولاً ثم الآخرين .
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    لا تكن كالذباب يقف على كلّ شيئ ، الخبيث والطيب ، فينقل الأمراض من دون أن يشعر ..
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    إن الإنترنت سوقٌ كبير ، ولا أحد يُقدم سلعته مجاناً !
    فالكل يريد مقابلا !
    فمنهم من يريد إفساد الأخلاق مقابل سلعته ..!!
    ومنهم من يريد عرض فِكره المشبوه ..!!
    ومنهم طالبُ الشهرة ..!! ومنهم المصلحين ..
    فلا تشتر حتى تتفحص السلع جيدا ..
    13777579791589.gif
    يا بني:
    إياك وفتح الروابط ، فإن بعضها فخٌ وتدبير ، وشرٌ كبير ، وهكر وتهكير ، ودمارٌ وتدمير ..
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    إياك ونشر النكات والإشاعات ، واحذر النسخ واللصق في المحرمات .
    واعلم أن هذا الشيء يُتاجر لك في السيئات والحسنات ، فاختر بضاعتك قبل عرضها .. فإن المشتري لا يشاور .
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    قبل أن تعلّق أو تشارك فكّر إن كان ذلك يُرضي الله تعالى أو يغضبه ..
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    لا تُعول على صداقة من لم تراه عينك ..!!
    ولا تحكم على الرجال من خلال ما يكتبونه .
    فإنهم متنكرون !!
    فصُورهم مدبلجة ..!!
    وأخلاقهم مجملة ..!!
    وكلماتهم منمقة ..!!
    يرتدون الأقنعة ..!!
    ويكذبون بصدق ..!!
    فكم من رجل دين هو أكبر السفهاء ..!!
    وكم من جميل هو أقبح القبحاء ..!!
    وكم من كريم هو أبخل البخلاء ..!!
    وكم من شجاع هو أجبن الجبناء ..!!
    إلا من رحم الله ..
    فكن ممن رحم الله .
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    احذر الأسماء المستعارة .. فإن أصحابها لا يثقون في أنفسهم .
    فلا تثق فيمن لا يثق في نفسه ..
    وإياك أن تستعير إسما ، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى .
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    لا تجرح من جرحك ، فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه.. وأنت تمثل أخلاقك وليس أخلاقه ..
    فكل إناءٍ بما فيه ينضح .
    13777579791589.gif
    يابني ..
    انتقِ ما تكتب ..
    فأنت تكتب والملائكة يكتبون ، والله تعالى من فوق الجميع يحاسب ويراقب .
    13777579791589.gif
    يا بني ..
    إن أخوف ما أخافه عليك في بحر الإنترنت الرهيب هو مشاهدة الحرام ، ولقطات الفجور والانحراف ، فإن وجدت نفسك قد تخطيت هذه المحرمات ، فاستفد من هذا النت في خدمة نفسك والتواصل مع مجتمعك ، واسع في نشر دينك ، وإن رأيت نفسك متمرّغا في أوحال المحرمات ، فاهرب من دنيا الإنترنت هروبك من الضبع المفترس ، فالنار ستكون مثواك وسيكون خصمك غدا مولاك .
    13777579791589.gif
    يا بني..
    إن من أهم مداخل الشيطان الغفلة والشهوة وهما عماد الإنترنت..
    واعلم إن هذا الشيء لم يخلق لغفلتك إنما لخدمتك .. فاستخدمه ولا تجعله يستخدمك .. وابنِ به ولا تجعله يهدمك .. 13777579791589.gif
    واجعله حجةً لك لا حجة عليك ..
    نسال الله الهداية والتوفيق . .
     
    إلياس معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏23 أكتوبر 2017
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    إلياس, ‏23 أكتوبر 2017
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    اللهم إن لك صفوة تدخلهم الجنة من غير حساب ولا عقاب فاجعل قارئها منهم..
    *
     
    ربي اغفرلي, ‏23 أكتوبر 2017
    #3
  4. همس الجفون 93

    همس الجفون 93 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    داري
    بارك الرحمان فيك على الموضوع وجعلها في ميزان حسناتك
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    همس الجفون 93, ‏23 أكتوبر 2017
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    أسأل الله لكي ! رزق مريم
    وقصر أسيا
    وتقوى عائشة
    وقلب خديجة
    ورفقة فاطمة
    وصبر أيوب
    ومال قارون
    وعدل عمر
    وحياء عثمان
    ووجة علي
    ومحبة ال بيت رسول الله..
     
    Yasmineyasmina و همس الجفون 93 معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏23 أكتوبر 2017
    #5
  6. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    المسيله _بوسعاده
    صدقت والله
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    سلام نفسي, ‏14 نوفمبر 2017
    #6
  7. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
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    ربي اغفرلي, ‏27 نوفمبر 2017
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    IMG-20171128-WA0032.jpg
     
    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #8
  9. Dadialife

    Dadialife :: عضو منتسِب ::

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    جيجل الجزاير
    ربي يجعلها في ميزان حسناتك ، لقد اعجبتني هذه الوصايا وقد أحسست عندما قرأتها أنها تشبه وصايا لقمان الحكيم لابنه، لذلك أحببت أن أسميها وصايا لقمان الحكيم لابنه سنة 2017.
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    Dadialife, ‏23 ديسمبر 2017 على 10:25
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    خالة بنات أختي
    ‏تشعر بأنك غريق فينقذك الله ،
    ثم تشعر انك تستحق الغرق فـينقذك الله ، ثم تدرك أن هذه المرة الأخيرة فينقذك الله .
     
    ربي اغفرلي, ‏23 ديسمبر 2017 على 14:33
    #10

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