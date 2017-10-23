انواع القلوب!!!

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,897
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
القلب المريض :
و هو القلب الذي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق و فيه فجور و مرض في الشهوة الحرام. { فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ }

آلقلب الآثم :
وهو الذي يكتم شهادة الحق.
{ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ }

القلب الغافل:
و هو القلب الذي صدّ عن ذكر الله ، و آثَرَ هواه على طاعة مولاه .
{ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا }

القلب المختوم :
لم يسمع الهدى ولم يعقله { وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ }

القلب القاسي :
و هو القلب الذي لا يلين للإيمان, ولا يؤثِّرُ فيه زجر وأعرض عن ذكر الله . { وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً }

الَقلب الأغلف :
و هو القلب المغطى ، لا يَنْفُذ إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم .
{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ }

القلب الأعمى :
و هو القلب الذي لا يبصر و لايدرك الحق و الإعتبار.
{ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }

القلب المتكبر :
و القلب المستكبر عن توحيد الله و طاعته، جبار بكثرة ظلمه و عدوانه.
{ قلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ }

القلب اللاهي:
و هو القلب الغافل عن القرآن الكريم، المشغول بأباطيل الدنيا و شهواتها، لا يعقل ما فيه
.{ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ }

القلب التقي :
و هو القلب الذي يعظّم شعائر الله.
{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }

القلب الحي :
و هو القلْب الذي يَعْقِل مَا قَدْ سَمِعَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي ضَرَبَ اللَّه بِهَا مَنْ عَصَاهُ مِنْ الْأُمَم. { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ }

القلب الوجل :
و هو القلب الذي يخاف الله عز و جل ألا يقبل منه العمل ، و ألا ينجى من عذاب ربه.
{ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }

القلب المهدي :
و هو القلب الراضي بقضاء الله و التسليم بأمره.
{ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ }

القلب المطمئن :
و هو القلب الذي يسكن بتوحيد الله وذكره.
{ وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّه }

القلب السليم :
و هو قلب مخلص لله و خالٍ من من الكفر و النفاق و الرذيلة
{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }

القلب الغليظ :
و هو القلب الذي نُزعت منه الرأفة والرحمة . { وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ }
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
5,067
النقاط
2,751
العمر
35
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم
اللهم اجعل قلوبنا مما قلت فيهم

قال إلياس:
القلب التقي :
و هو القلب الذي يعظّم شعائر الله.
{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }

القلب الحي :
و هو القلْب الذي يَعْقِل مَا قَدْ سَمِعَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي ضَرَبَ اللَّه بِهَا مَنْ عَصَاهُ مِنْ الْأُمَم. { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ }

القلب الوجل :
و هو القلب الذي يخاف الله عز و جل ألا يقبل منه العمل ، و ألا ينجى من عذاب ربه.
{ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }

القلب المهدي :
و هو القلب الراضي بقضاء الله و التسليم بأمره.
{ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ }

القلب المطمئن :
و هو القلب الذي يسكن بتوحيد الله وذكره.
{ وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّه }

القلب السليم :
و هو قلب مخلص لله و خالٍ من من الكفر و النفاق و الرذيلة
{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }
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اللهم آمين
شكرا اخي على التنوير
احترامي وتقديري
حلم كبير
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,897
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم
اللهم اجعل قلوبنا مما قلت فيهم



اللهم آمين
شكرا اخي على التنوير
احترامي وتقديري
حلم كبير
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قال همس الجفون 93:
القلب السليم قال الله (يوم لا ينفع مال وبنون الا من اتى الله بقلب سليم )الشعراء
شكرا على الموضوع اللهم طهر قلوبنا
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لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,714
النقاط
421
الجنس
أنثى
احسنت النر
بارك الله فيك
القلب السليم :
و هو قلب مخلص لله و خالٍ من من الكفر و النفاق و الرذيلة
{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,897
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال آدم السطايفي:
كلام في القمة أحسنت النشر
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قال ربي اغفرلي:
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قال Malika Tlm:
جزاك الله الجنه اخي
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قال لاريمان:
احسنت النر
بارك الله فيك
القلب السليم :
و هو قلب مخلص لله و خالٍ من من الكفر و النفاق و الرذيلة
{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }
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قال ❤كلي أمل❤:
بارك الله فيك اخي
وجعله في ميزان حسناتك
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جزاكم الله خيرا على الردود القيمة
 
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