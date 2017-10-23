انواع القلوب!!!

و هو القلب الذي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق و فيه فجور و مرض في الشهوة الحرام. { فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ }



آلقلب الآثم :

وهو الذي يكتم شهادة الحق.

{ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ }



القلب الغافل:

و هو القلب الذي صدّ عن ذكر الله ، و آثَرَ هواه على طاعة مولاه .

{ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا }



القلب المختوم :

لم يسمع الهدى ولم يعقله { وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ }



القلب القاسي :

و هو القلب الذي لا يلين للإيمان, ولا يؤثِّرُ فيه زجر وأعرض عن ذكر الله . { وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً }



الَقلب الأغلف :

و هو القلب المغطى ، لا يَنْفُذ إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم .

{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ }



القلب الأعمى :

و هو القلب الذي لا يبصر و لايدرك الحق و الإعتبار.

{ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }



القلب المتكبر :

و القلب المستكبر عن توحيد الله و طاعته، جبار بكثرة ظلمه و عدوانه.

{ قلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ }



القلب اللاهي:

و هو القلب الغافل عن القرآن الكريم، المشغول بأباطيل الدنيا و شهواتها، لا يعقل ما فيه

.{ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ }



القلب التقي :

و هو القلب الذي يعظّم شعائر الله.

{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }



القلب الحي :

و هو القلْب الذي يَعْقِل مَا قَدْ سَمِعَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي ضَرَبَ اللَّه بِهَا مَنْ عَصَاهُ مِنْ الْأُمَم. { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ }



القلب الوجل :

و هو القلب الذي يخاف الله عز و جل ألا يقبل منه العمل ، و ألا ينجى من عذاب ربه.

{ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ }



القلب المهدي :

و هو القلب الراضي بقضاء الله و التسليم بأمره.

{ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ }



القلب المطمئن :

و هو القلب الذي يسكن بتوحيد الله وذكره.

{ وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّه }



القلب السليم :

و هو قلب مخلص لله و خالٍ من من الكفر و النفاق و الرذيلة

{ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } ​



القلب الغليظ :

و هو القلب الذي نُزعت منه الرأفة والرحمة . { وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ }​