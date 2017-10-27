جديد:فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2018

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1


في هذا الموضوع نضع روابط تطبيقات العضوات الناجحة

كل عضوة تجمع في رصيدها 5 تطبيقات مميزة

تتحصل على وسام :





ومن تجمع في رصيدها 10 تطبيقات مميزة تتحصل على وسام :




شروط اختيار موضوعك ضمن القائمة :

-كتابة موضوع يشمل الوصفة الاصلية+التطبيق
-وضع من 4 صور فأكثر من تطبيقك للوصفة يعني لانرضى بوضعك الشكل النهائي فقط
-كتابة اسمك على الصور لضمان الحقوق وتقديم الموضوع بشكل جيد.

ثانيا :

العضوة التي يتم تطبيق وصفاتها بكثرة تتحصل على هذه الوسام


ثالثا

كل عضوة تطبق وصفات السيدة أم وليد
يتم ختم مواضيعها ووضعها في هذا الفهرس

تجميع تطبيقات وصفات أم وليد لبنات اللمة الجزائرية

وتتحصل على الوسام :







فهارس سابقة :

فهرس تطبيقات العضوات
فهرس لأشهر الوصفات المطبّقة في المنتدى-متجدد-












 
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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عآشقة الجنـة

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:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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