جديد:فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2018



في هذا الموضوع نضع روابط تطبيقات العضوات الناجحة



كل عضوة تجمع في رصيدها 5 تطبيقات مميزة



تتحصل على وسام :



ومن تجمع في رصيدها 10 تطبيقات مميزة تتحصل على وسام :

شروط اختيار موضوعك ضمن القائمة :



-كتابة موضوع يشمل الوصفة الاصلية+التطبيق

-وضع من 4 صور فأكثر من تطبيقك للوصفة يعني لانرضى بوضعك الشكل النهائي فقط

-كتابة اسمك على الصور لضمان الحقوق وتقديم الموضوع بشكل جيد.



ثانيا :



العضوة التي يتم تطبيق وصفاتها بكثرة تتحصل على هذه الوسام



ثالثا



كل عضوة تطبق وصفات السيدة أم وليد

يتم ختم مواضيعها ووضعها في هذا الفهرس







وتتحصل على الوسام :