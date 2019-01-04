فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2019





في هذا الموضوع نضع روابط تطبيقات العضوات الناجحة

كل عضوة تجمع في رصيدها 5 تطبيقات مميزة

تتحصل على ختم التميز





وتحصل على وسام











ولكل الأخوات اللواتي يطبقن وصفات الخالة أم وليد

ستختم مواضيعهن بختم التميز

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-كتابة موضوع يشمل الوصفة الاصلية+التطبيق

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