فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2019

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سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,417
الإعجابات
29,525
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1

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في هذا الموضوع نضع روابط تطبيقات العضوات الناجحة
كل عضوة تجمع في رصيدها 5 تطبيقات مميزة
تتحصل على ختم التميز

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وتحصل على وسام

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ولكل الأخوات اللواتي يطبقن وصفات الخالة أم وليد
ستختم مواضيعهن بختم التميز




شروط اختيار موضوعك ضمن القائمة :

-كتابة موضوع يشمل الوصفة الاصلية+التطبيق
-وضع من 4 صور فأكثر من تطبيقك للوصفة يعني لانرضى بوضعك الشكل النهائي فقط
-كتابة اسمك على الصور لضمان الحقوق وتقديم الموضوع بشكل جيد. [ضروري جداً ]



فهارس سابقة :
جديد:فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2018
فهرس تطبيقات العضوات
فهرس لأشهر الوصفات المطبّقة في المنتدى-متجدد-
تجميع تطبيقات وصفات أم وليد لبنات اللمة الجزائرية

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الحالة
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