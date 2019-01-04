فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2019

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 11,417
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- 29,525
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
في هذا الموضوع نضع روابط تطبيقات العضوات الناجحة
كل عضوة تجمع في رصيدها 5 تطبيقات مميزة
تتحصل على ختم التميز
وتحصل على وسام
ولكل الأخوات اللواتي يطبقن وصفات الخالة أم وليد
ستختم مواضيعهن بختم التميز
شروط اختيار موضوعك ضمن القائمة :
-كتابة موضوع يشمل الوصفة الاصلية+التطبيق
-وضع من 4 صور فأكثر من تطبيقك للوصفة يعني لانرضى بوضعك الشكل النهائي فقط
-كتابة اسمك على الصور لضمان الحقوق وتقديم الموضوع بشكل جيد. [ضروري جداً ]
فهارس سابقة :
جديد:فهرس تطبيقات العضوات وشروطه لسنة 2018
فهرس تطبيقات العضوات
فهرس لأشهر الوصفات المطبّقة في المنتدى-متجدد-
تجميع تطبيقات وصفات أم وليد لبنات اللمة الجزائرية