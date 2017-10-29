ابحث عن كتاب



اتمنى أن تجدي ضالتك اختي

منقول للأمانة

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4. الامير الصغير The Little Prince : رواية فلسفية قصيرة للكاتب الفرنسي انطوان دو سانت اكزوبيري ، نشرت لأول مرة في عام 1943 ، وقد صنفت الرواية في قائمة أفضل كتب القرن العشرين في فرنسا في المرتبة الرابعة وقد حصلت على نسبة مبيعات عالية حيث وصلت مبيعاتها لأكثر من مليون نسخة سنويا ، وترجمت الرواية إلى أكثر من 230 لغة ، يظن البعض للوهلة الأولى بأنها قصة للأطفال ، ولكن حين يتعمق في محتواها يجدها رواية فلسفية لا يفهمها إلا الكبار ، تدور أحداث الرواية حول فتى صغير يرسم ثعبانا يبتلغ فيل ، إلا أن الناس لا تفهم ما يرسم الفتى ، ولكن الرسمة تتحول إلى حقيقة فعلا حيث يقوم الثعبان بابتلاع الفيل ، فيخاف الفتى من الواقعة ويترك الرسم ويعمل بالطيران ، إلا أن طائرته تتعطل في الصحراء ، ويلتقي بالأمير الصغير ويطلب منه أن يرسم له خروف فلم يعرف الفتى أن يرسم الخروف ولكنه رسم له ثعبان عاصر من الخارج ولكن الأمير يرفض رسمه ويأمره برسم الخروف وفي كل مرة يفشل الفتى في رسم الخروف ، فيرسم له صندوقها ويخبره بأن الفيل بداخل الصندوق فيرضى الأمير بالرسمة ويفرح بها ، وتدور الأحداث ويعلم الفتى بأن الأمير الصغير كائن يعيش في الكوكب 612 وليس في الأرض ، ويروي له رحلته عبر الكواكب ، وتنتهي القصة بموت الأمير وبقاء روحه على قيد الحياة .



1.: رواية من تأليف الكاتب الفرنسي الكبير فكتور هوجو ، نشرت لأول مرة في عام 1862 ، وهي تعتبر من أفضل وأشهر الروايات العالمية والفرنسية في القرن التاسع عشر ومازالت إلى يومنا هذا تنال المراتب الأولى كأفضل رواية فرنسية ، وقد تحولت إلى عدة أفلام سينمائية ومسرحيات ورسوم كرتونية ، وقد ترجمت إلى عدة لغات منها اللغة العربية ، تدور أحداث الرواية حول الظلم الاجتماعي الذي وقع في فرنسا بعد سقوط نابلويون وبعد الثورة ضد لويس فيليب وتتجسد هذه المعاناة بشخصية بطل الرواية جان فالجان وهو سجيب سابق تعرض للظلم وعاش حياة بائسة بعد خروجه من السجن .2.: رواية من تأليف الكاتب الفرنسي البير كامو ، نشرت لأول مرة في عام 1942 ، حصلت الرواية على المرتبة الأولى لتصنيف كتب لوموند المائة للقرن العشرين ، الرواية من نوع الأدب الفلسفي العبثي ، وهي جزء من سلسلة دورة العبث ، ترجمت الرواية إلى أربعين لغة من ضمنها اللغة العربية ، تدور أحداثها حول رجل غريب عن بلاده ، يروي حكايته في الغربة وخاصة بعد الحكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل .3.: رواية مؤلفة من سبعة أجزاء للكاتب الفرنسي مارسيل بروست ، ألفها في الفترةمن 1905-1910 ، لقب الكاتب على إثر الرواية بأعظم مؤلف في القرن العشرين , ووصفها سومرت موم بأنها أعظم عمل خيالي ، حيث احتوت الرواية على 4300 صفحة ويبلغ عدد شخصيات الرواية حوالي 2000 شخصية ، وقد تم نشرها بعد وفاة الكاتب في عام 1921 ، يتحدث الجزء الأول المعنون بـ ” إلى سوان ” ، عن شخصية يهودية تدعى سوان يعيش في فرنسا ، والجزء الثاني معنون بـ ” فتيات في ظل زهرة ” ، الجزء الثالث بعنوان ” إلى جيرمونت ” وتدور أحداثه عن الحرب والخدمة العسكرية ، أما الجزء الرابع ، فبعنوان ” سيدوم وعموره ” وقد ترجم هذا الجزء إلى العربية في عام 1984 ، الجزء الخامس عنون بـ ” السجين ” الذي تدور أحداثه حول انهيار الطبقة الارستقراطية في فرنسا ، والجزء السادس معنون بـ ” الهارب ” ، أما الجزء السابع والأخير فهو بعنوان ” استعادة أزمنة كثيرة ” الذي نشر في عام 1927 وتدور أحداثه إبان الحرب العالمية الأولى .5.: رواية من تأليف الكاتب الفرنسي الكسندر دوماس الابن ، نشرت لأول مرة في عام 1848 ، حصلت الرواية على نسبة مبيعات عالية ولاقت استحسان كبير من قبل القراء والنقاد ، وقد تحولت إلى عدة أفلام سينمائية أجنبية وعربية ، وتحولت إلى مسرحية نجحت نجاحا باهرا ، وحولت أيضا إلى اوبرا موسيقية بعنوان اوبرا لاترافييتا ، تدور أحداث الرواية حول مارجريت وهي محظية مشهورة تدور بينها وبين شاب يدعى ارمان دوفال قصة حب ولكن والده يتدخل ويحاول إبعاده عنها وينجح في ذلك فتموت وقبل أن تموت تتصل بالقس وتعترف بجميع خطاياها ، أصبحت شخصية مارجريتا شهيرة جدا بعد إصدار الرواية ، وتهافتت عليها الكثير من الشخصيات السينمائية لتمثيل دورها في مسلسلات وأفلام سينمائية .6.: رواية مغامرات من تأليف الكاتب الفرنسي جول فيرن ، نشرت لأول مرة في عام 1873 ، تدور أحداثها حول شخص يدعى فيلياس فوج يقوم مع أصدقائه برحلة حول العالم العالم في ثمانين يوما ليكسب رهان بقيمة عشرين ألف جنيه استرليني ، ويواجه في رحلته الكثير من الصعوبات والمغامرات خلال الرحلة ، ولكنه ينجح في ذهابه حول العالم من الشرق إلى الغرب في فترة الثمانين يوما ويكسب الرهان .7.: رواية خيال علمي من تأليف الكاتب الفرنسي برنار فيربير ، نشرت لأول مرة في عام 1991 ، وهي من سلسلة ثلاثية النمل للمؤلف تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي ولعبة فيديو ، وتم ترجمتها لأكثر من ثلاثين لغة ، حظيت بإعجاب القراء والنقاد وحصلت على نسبة مبيعات عالية حيث وصلت مبيعاتها لأكثر من مليوني نسخة .8.: رواية خيال علمي من تأليف الكاتب الفرنسي بيير بول ، نشرت لأول مرة في عام 1963 ، تدور أحداثها حول عالم فضاء وصحفي وطبيب سافروا إلى كوكب ينتمي لنجمة بتلجوز الذي يبعد عن الأرض بمسافة ثلاثمائة سنة ضوئية ، ووجدوا الكوكب شبيه بكوكب الأرض حيث يتواجد به الماء والحيوانات والأشجار وتبين لهم بأن جميع سكانه من القرود وهم يسيطرون على الكوكب ويهيمنون على الإنسان ويحاول الأصدقاء الثلاثة تخلص الكوكب من هيمنة القرود عليه ، تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي لاقى نجاحا باهرا وترجمت إلى عدة لغات .9.: رواية من الأدب الرومانسي من تأليف الكاتب الفرنسي الفونس كارل ، نشرت لأول مرة في عام 1832 ، ترجمها للعربية الكاتب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي تحت عنوان ” مجدولين ” ، تدور أحداث الرواية حول قصة حب تنشأ بين شاب غني يدعى استيفن وفتاة قروية تدعى مجدولين ، تتخلى عائلة الشاب عنه وتطرده لعدم قبوله بالزواج بالفتاة التي اختاروها له ، ويسكن في غرفة بالإيجار في منزل والد مجدولين ، وعندما يعرف والد مجدولين بعلاقتهما يطرد استيفن من المنزل ويذهب كل منهما في طريق ولكنهما تعاهدا بأن يكونا وفيان لحبهما وأن يحاربان حتى يتزوجوا ، وتمر الأيام ويصبح استيفن نجما موسيقيا ، وتتقرب مجدولين من صديقه ويقع في حبها ويرغمها والدها بالزواج منه لأنه من عائلة غنية ويعود استيفن إليها ويخبرها بأنه بنى المنزل الذي كانا يحلمان به بينهما هي في صدد الزواج من صديقه فينصدم استيفن ويحاول أن ينساها فيصبح من أهم الملحنين في ألمانيا وأشهرهم وتدور السنين وتفقد مجدولين زوجها وتصبح وحيدة مع ابنتها فتلجأ إلى استيفن الذي يعنفها بشدة على فعلتها فتنتحر وهو يعيش في عقدة الذنب بأنه السبب في وفاتها إلى أن يموت ويترك إرثا لابنة مجدولين وصديقه .10.: رواية رومانسية من تأليف الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو ، نشرت لأول مرة في عام 1993 ، تدور أحداث الرواية حول طفل أحدب ولقيط وجهه قبيح ينتمي إلى عائلة غجرية ، اضطر الطفل أن يعيش مع قس في كنيسة نوتردام الدوم كلود فرولو لأن عائلة الطفل فرت هربا بعدما اكتشف القس سرقتهم ، وأصبح الطفل قارع أجراس الكنيسة وعندما يكبر كواتزيمودو يصبح زعيما للمهرجين على الرغم من عدم موافقة القس له بالظهور للناس لقبح مظهره ، ولكنه يقع في حب فتاة ويحاول الدفاع عنها بكل قوته فتقع في حبه وتعامله معاملة جيدة بعكس الاخرين ، تحولت الرواية إلى العديد من الأفلام السينمائية . لقب فيكتور هوغو على إثرها بشكسبير الرواية ،