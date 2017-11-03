المجاز العقلي و المجاز المرسل و الفرق بينهم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الكثير من التلاميذ لديهم مشكل في فهم المجاز المرسل و المجاز العقلي و الفرق بينهم

لذا جمعت لكم من المواقع التعليمية بعض النقط الأساسية التي تساعد الطلاب على فهم الدرس بصورة بسيطة



قراءة الأمثلة



تعلمت سابقا المجاز أنه استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي – لاحظ التعابير أ و ب :

- أ -

1- رعت الماشية الغيث

2- قال تعالى" وينزل لكم من السماء رزقا "

- ب-

3- بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط

4- جرى الوادي



وضعية بناء التعلمات - لاحظ الأمثلة أ



* هل الكلام فيها حقيقي أم مجازي ؟ وما الحقيقة فيها ؟ ماذا نسمي هذا النوع من المجاز؟ ما أهم علاقاته ؟

- تأمل كذلك الأمثلة ب

* إلى من أسندنا فعل البناء في المثال الأول وفعل الجريان في المثال الثاني ؟ هل هما الفاعلان الحقيقيان للفعل ؟ ماذا نسمي هذا النوع من المجاز؟

* استنتج بلاغة ( أثر ) المجاز العقلي والمرسل في الكلام .





المجاز المرسل: هو استعمال الفاظ وتراكيب اللغة في غير مواضعها الأصلية لعلاقة غير علاقة المشابهة ومن علاقاته ( السببية،المسببية ،الجزئية، الكلية،الحالية،المحلية، اعتبار ما كان، واعتبار ما يكون ... إلخ )

المجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلي غير ما هو له لعلاقة بينهما، يكون الإسناد المجازى إلي سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره أو يكون بإسناد المبني للفاعل إلي المفعول أو المبني للمفعول إلي الفاعل

بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي:

المجاز المرسل والمجاز العقلي يزيدان في تنويع الكلام و تقوية المعنى وتجسيد المفاهيم ، ويقدامان المعاني في كلام موجز



وضعية استثمار التعلمات



حدد نوع المجاز وبين علاقته في ما يلي من تعابير :

1- ازدحمت الشوارع

2- قال تعالى "يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ"

3- نهاره صائم، وليله قائم

4- قال تعالى: "فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"

5- قال تعالى " جَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ" [الأنعام6

6- وكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ القَوافي .... فَلَمَّا قال قافيَةً هجاني





الحل

1- عقلي علاقته المكانية

2- مرسل علاقته الكلية

3- عقلي علاقته الزمانية

4- مرسل علاقته الحالية

5- عقلي علاقته المكانية

6- مرسل علاقته الجزئية





الفرق بينهما في العلاقات :

أ- فالمجاز المرسل علاقاته هي: السببية،المُسبَّبية،الجزئية،الكلية،الحالية،المحلية،اعتبار ماكان،اعتتبار ما يكون.(انظر هنا)

ب- والمجاز العقلي علاقاته هي:السببية،الزمانية،المكانية،المصدرية،الفاعلية،المفعولية.

2- المجاز المرسل هو أن نذكر معنى ونقصد معنى آخر .

3- المجاز العقلي أساسه الإسناد وهو أن نسد فعلا أو ما يقوم مقامه إلى غير صاحبه.

مثال :

1) أنبت اللهُ الأزهار.

2) أنبت الماء الأزهار.

في المثال الأول أسندنا الفعل (أَنْبَتَ) إلى الله وهو إسناد حقيقي لأنه الفاعل الأصلي أو الحقيقي.

في المثال الثاني أسندنا الفعل (أَنْبَتَ) إلى الماء وهو إسناد مجازي، لأنّ الذّي ينبت الأزهار هو الله وما الماء إلا سبب.

علاقات المجاز العقلي :

1- السببيّة :إذا سند الفعل أو ما يقوم مقامه إلى السبب الذي أدّى إليه.

مثال : أهلك الظلم الناس.

توضيح :أسندنا الفعل (أهلك) إلى الظلم وهو لم يُهلك الناسَ حقيقة بل هو السببُ في الهلاك والفاعل الحقيقي هو الله،فالمجاز عقلي علاقته السببيّة.

2- الزمانيّة :إذا سند الفعل أو ما يقوم مقامه إلى الزمن الذي وقع فيه.

مثال :قال تعالى:"كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً". المزمل:17

توضيح :أسندنا الفعل (يجعل) إلى يوم وهو ليس الفاعل الحقيقي بل هو الظرف الزمني الذي وقع فيه الفعل،والفاعل الحقيقي هو أهوال ذلك اليوم،فالمجاز عقلي علاقته الزمانية.

3- المكانيّة : إذا سند الفعل أو ما يقوم مقامه إلى المكان الذي وقع فيه.

مثال :احتفلت مدينتنا بحصول فريقها على البطولة.

توضيح :أسندنا الفعل (احتفل) إلى المدينة وهي ليست الفاعل الحقيقي بل هي الظرف المكاني الذي وقع فيه الفعل ،والفاعل الحقيقي هو سكان المدينة،فالمجاز عقلي علاقته المكانية.

4- المصدريّة : إذا أسند الفعل أو ما يقوم مقامه إلى مصدره وهو ليس الفاعل الحقيقي.

مثال :الله جلَّ جلاله.

توضيح :أسندنا الفعل (جل) إلى مصدره والتقدير:جلَّ اللهُ،حيث أسندنا الفعل إلى مصدره بدل إسناده إلى الفاعل الحقيقي وهو الله،فالعلاقة مصدرية، فالمجاز عقلي علاقته المصدرية.

5- المفعولية :إذا أسند الفعل إلى اسم المفعول وقصدت اسم الفاعل.

مثال : قال تعالى:" وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً". الإسراء:45

توضيح :المقصود:....حجابا ساترا،فالحجاب في أصله ساترٌ لا مستور،وهنا أسندنا الفعل إلى اسم المفعول بدل اسم الفاعل،فالعبارة مجازٌ عقليّ، علاقته المفعولية.

6- الفاعليّة : إذا أسند الفعل إلى اسم الفاعل وقصدت اسم المفعول. مثال :هذا مكانٌ آمنٌ.

توضيح :ليس المقصود هو أمن المكان بل أمن الجالس فيه،لأن المقصود:مكان مامون،وهنا أسندنا الفعل إلى اسم الفاعل بدل اسم المفعول،فالعبارة مجازٌ عقليّ، علاقته الفاعلية.

قرائن المجاز العقلي :

القرينة اللفظيّة : تُذكرُ في الكلام قرينة المجاز العقلي ذكراً لفظياً، مثال : بَنَت بلديتنا مستشفى بديعا بفضل خبرة البنائين والمهندسين الذين اختارهم المقاول.

القرينة العقليّة: يذكر الدافع النفسي أو المعنوي إلى فعل الحدث، مثال :خبي لك دفعني لزيارتك.

فالحب ليس في الحقيقة فاعلاً،بل هو الدافعُ النفسي للزيارة،وهذا شيء يدرك بالعقل.

القرينة المدركة بالعادة :يذكر من كلف الفاعل بالقيام بالفعل، مثال :أنشأ رئيس الدولة مشاريع سكنية ضخمة، فالرّئيس ليس في الحقيقة فاعلاً،بل هو مَنْ أمر بذلك وأشرف عليه،وهذا شيء يدرك بالعادة.

القرينة الحالية : إذا عرفنا أن الفاعل لا يستطيع القيام بالفعل، مثال :كتب الوالد رسالة إلى ابنه،فإنْ كانت حالة الوالد معروفةً بأنّه مكفوف مثلاً،عرفْنا بأنه أَمَرَ مَنْ يكتبها لَهُ.









بالتوفيق للجميع .....