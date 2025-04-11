رسائل عن "الصحية النفسية المنسية .. و أول رسالة اليوم .. وتستمر إن شاء الله..

Tama Aliche

Tama Aliche

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السلام عليكم و رحمة الله
(كم أشتاق لأن أكتب في منتداي الغالي ، الذي لطالما بعد الله ألجأ إليه ، والذي تشتهي أناملي لياليه لتكتب عن الكثير )
كتكملة لموضوع الأخت @لمعانُ الأحداق في منتدى "قسم النقاش والموضوع الهادف"
👇
عَلى هامشِ الضّوءِ : تأمّلاتٌ في واقعِ الصّحة النّفسيةِ المنسيّة

والذي يتحدث عن "الصحة النفسية المنسية" ، التي تعتبر عقدة بين الناس و مجتمعاتنا ، و ذهابك لطبيب و أخصائي نفسي يعني أنك مختل عقليا ، و يا ريت يتوقف الأمر هنا ، الجميع يتحدث عنك بكلام يؤذي قلبك و مشاعرك ، و لاسيما إذا كنت تملك من الأقارب من هو طبيب مختص في مثل هذه الأمراض النفسية ، فتذهب إليه على أساس القرابة و لأجل أن يعطيك من الوقت ما يكفي لسماع ما تمر به ، لكن حتى هذه المهنة ، مهنة "الطب" لم يعد أحد يحافظ فيها على "سر المريض" فيحكي لإخوته و أقاربك الآخرون عن مرضك لتصبح بينهم كالمجنون الذي يشفقون عنه تارة ، وتارة أخرى يشمتون فيه .. تصبح حديثهم الدائم ، فإذا التقيتهم سألوك عن مرضك وهل شفيت ، فتصاب أنت بالذهول والصدمة لأنك لم تخبر أحدا عن مرضك وعلاجك .. وهنا تفقد الثقة في كل من حولك .. وترى نفسك و كأنك من تطلب الشفقة منهم والتي لا تريدها منهم أصلا ، فلطالما كنت قويا صامدا في وجوههم لا تتخلى عن قوتك التي أعطاها الله لك لتقاوم بها في هذه الدنيا ...

(لقد مررت بهذه التجربة ، فلا أحكيها لكم هكذا لأمررها كلمات فقط)
حين لا يمكنك التجاوز ، وتجد نفسك في دوامة لا تدري كيف وضعت داخلها ، تخفي كل ما تمر به من مشاعر خوف ووساوس مرض لا تعلم عنه شيئا ، ولا يملك الأطباء له أدوية سوى قولهم "أنت طبيب نفسك" وتجد نفسك محملا بأدوية تخفيها عن الناس خيفة أن يقال عنك ما لا يرضى به قلبك فيؤلم ، و ينظرون إليك نظرة "المريض العقلي" وحتى الصيدلي يخبرك أن تخفيها جيدا 😂 وكأنك تشرب "مخدرات" .. "هل حقا أي منا يريد أن يشرب مثل هذه الأدوية ؟ " لم مثل هذه الكلمات دائما ، لماذا مثل هذه النظرات إليك .. ؟

سيمرر إليك أقرب من هم لك أياديهم ليمسكوا بك حين تشتد دموعك فتجري على خديك رغما عنك ، ليحاول كل منهم أن يقربك إليه ، و يا خيبتاه فهم لا يدركون أنهم بهذا يبعدونك عنهم و يجعلونك تكتشف حقيقتهم التي لطالما حاولت الصبر عنها ، إلى حين انتهى كل شيء بين لحظة كما حدث مع سيدنا " نوح" عليه السلام حينما تركه الله يحاول أن يشد ابنه إليه و كان صابرا صبر الحزن وليس صبر الفهم لأنه حينها فرق بينهما الموج هنالك فهم نوح عليه السلام أنه الله حين قال له {إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ..} مهما حاولت فلن تستطيع تغيير شيئا بداخل إنسان ألا و هو القلب الذي إن كان رافضا للتغيير فلن تستطيع فعل حتى القليل و إن حاولت و كنت من "الصابرين" لن تستطيع ..
لكن الله يتركك ليوم سيأتي يوما ما ، إلى حين تصل لقوة العبارة " وصاحبهم في الدنيا معروفا " ، كلمات السمآء دواء لنا و طريق مستقيم لن تقع فيه في الخطأ مرة أخرى ، فقوله تعالى :" واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا " .. ثم ماذا بعد هذا كله .. ؟
عن إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه :"سلام عليكم سأعتزلكم .. ." وانتهى كل شيء هنا بنقطة ما بقي غير الدعآء ، عودة لنفسك التي تخليت عنها و أكثرت عليها اللوم و أرهقتها بما لا طاقة لها به . .


أعطيتهم كل ما لديك ، نظرت إليهم بصفآء قلبك بينك وبين الله يعلم ما كنت تفلعه ، يدري الله ما تمر به .. لكن حين وصلت إليك رسالة "المصيبة" كيف نظر إليك الجميع ..؟ ، نظرة "الجايح"
و
نظرة أن "الجميع يتحدث عنك في كل شيء ، دون معرفة ما أنت عليه .."

هل حاول أحدهم مساعدتك .. ؟ هل تقبل المجتمع و الأقربون فكرة أنك " قد تتغير في لحظة ..؟ ، أو أنك قد تصل لدرجة الحزن الذي يجعلك شخصا آخر ليس كما عهدوه بالأمس .. ؟

للأسف تبقى أخيرا عبارة : "الجميع تخلى عنك ، و خلفك إن لم يفعلوا شيئا فإن كلامهم أشد من الفعل و أقسى . . "

لذلك ستكون هنالك في كل مرة ، أمر فيها على المنتدى رسالة عن "الصحة النفسية المنسية" ..
كيف بدأ البعض منا يعيش فترات حياته من طفولة ، وبدايات معاناته كانت أنه "طفل" لا حول ولا قوة له والتي "لا يحسن عونك فيها حتى واحد " ..

بقلم "Tama Aliche"
(الصحافية الساخرة سابقا و حتى اليوم )

#يتبع (إن شاء الله)
 
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@الامين محمد قلتلك راح نحكي في الموضوع هذا لأنه بالنسبة ليا مهم .. ومرات بتجربة جد صعبة خرجت منها تجارب بزاااف .. مزال نحكي كيفاش بدأت وكيف تنتهي .. طبعا لن ينتهي شيء إلا إذا أردت التجاوز بعقلية الفهم وليس الصبر و فقط ..
 
@أبو عاتكة نتمنى تتابع الموضوع لأنه مهم لبزاف ناس ما قادراش تعترف و تعيش بواش عطاها الله عادي.. كأي إنسان يمرض تقدر تعيش وسط المجتمع هذا مهما شربت الأدوية هذي وتكون أفضل منهم .. ويخرج منك الأفضل مما لديهم
 
@لمعانُ الأحداق شكرا على الموضوع الذي حقا تأثرت به كثيرا لأنه لامس ما عشته ولازلت أعيشه .. وإن كنت أخفي عن نفسي الكثير لكنني الحمد لله أتقبل ما أنا عليه و أعيش وسط هذا المجتمع الذي يرفض الاعتراف بما يعيشه من مشاكل ، و يخجل بنفسه رغم انه يستطيع تطويرها نحو الأفضل و الوقوف في وجه الجميع بطل قوة رغم الضرر الذي هو فيه ..
 
@space-cowboy أعتذر لأنني لم أرد على تعقيبك في موضوع الأخت لمعان الاحداق ، لأنني فضلت الرد بهذه الطريقة التي ربما تبدو غريبة و قاسية نوعا ما .. لكنها رسالة لكل واحد منا "كن قويا" مهما وضعتكم الحياة في قائمة "المرضى"
 
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@إلياس أستاذنا الغالي لك مني رسالة أيضا ربما تستطيع زرعها وسط عقول رخيصة
 
@ريحـان شرفينا برأيك و هل يستحق الموضوع أن يستمر درجة درجة نحكيو عليه على مثل هذا الأمر.. عن طريق تجربة شخصية مني ..
 
@*amani* بنت ولايتي تعرفي الوضع تاعنا خاصة هنا في ولايتنا وكيفاش العقلية .. نتشرف بتعقيبك عن الموضوع
 
@dahman kz أتشرف بوجودك في الموضوع الذي أراه حساس بالنسبة لمن هم يمرون بهذه التجربة
 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ "ﺻلى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ..
كلمات يبكي لها القلب ..
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ صلى الله عليه وسلم :
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ..ﻛﺄﻧﻜﻢ ﺗﺨﺎﻓﻮﻥ ﻋﻠﻲ "
ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻧﻌﻢ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ .. ﻓﻘﺎﻝ :
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻣﻮﻋﺪﻛﻢ ﻣﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .. ﻣﻮﻋﺪﻛﻢ ﻣﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻮﺽ .. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻜﺄﻧﻲ ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ "
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ .. ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻓﺘﻬﻠﻜﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻫﻠﻜﺘﻬﻢ "
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﻩ "
ﺑمعنى : ﺃﺳﺘﺤﻠﻔﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻈﻮﺍ ﻋلىﺍﻟﺼﻼﻩ .
ﻭﻇﻞ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ .. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ :
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .. أﻭﺻﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺧﻴﺮﺍً .
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﺇﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﺧﻴﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ .. ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ "
ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ .. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ .. ﻓﺎﻧﻔﺠﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻭعلا نحييبه ..
ﻭﻭﻗﻒ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ صلى الله عليه وسلم .. ﻭﻗﺎﻝ :
ﻓﺪﻳﻨﺎﻙ ﺑﺂﺑﺎﺋﻨﺎ ,ﻓﺪﻳﻨﺎﻙ ﺑﺄﻣﻬﺎﺗﻨﺎ , ﻓﺪﻳﻨﺎﻙ ﺑﺄﻭﻻﺩﻧﺎ ،
ﻓﺪﻳﻨﺎﻙ ﺑﺄﺯﻭﺍﺟﻨﺎ , ﻓﺪﻳﻨﺎﻙ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻨﺎ , ﻭﻇﻞ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ ..
ﻓﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ إلى ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ .. ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ صلى الله عليه وسلم .. ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﺋﻼً " :
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺩﻋﻮﺍ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ .. ﻓﻤﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺇﻻ ﻛﺎﻓﺄﻧﺎﻩ ﺑﻪ .. ﺇﻻ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻟﻢ ﺃﺳﺘﻄﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ .. ﻓﺘﺮﻛﺖ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ .. كل ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ إلى ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﺴﺪ ﺇﻻ ﺑﺎﺏ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ .. ﻻ ﻳﺴﺪ ﺃﺑﺪﺍ "
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ .. ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻلى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .. ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﻩ ﻛﺂﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻬﻢ ..
ﻓﻘﺎﻝ : " ﺁﻭﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ , ﺣﻔﻈﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ , ﻧﺼﺮﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ , ﺛﺒﺘﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺃﻳﺪﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ " ..
ﻭﺁﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎﻟﻬﺎ .. ﺁﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻟﻸﻣﻪ ﻣﻦ ﻋلى ﻣﻨﺒﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻟﻪ ..
" ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ .. ﺍﻗﺮﺃﻭﺍ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﻪ " .
🏵وصلى الله علي الحبيب المصطفي سيدنا محمد وعلى آله وسلم 🏵
هذا لكل قلب يحب الله و رسوله
 

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