زهو الدنيا معادوا لا يدوووووم

زهو الدنيا معادو لا يدوم *** ولا دام يجي النهار اللي يحبس فيه لا تربح فيه عيب ولا تلوم *** و كن سباق للخير و الشر خطيه زين الخصال فارس معلوم *** وزين العلوم قرآن تحفظو و تسديه زين النسبة عرش مقيوم *** و زين الغلبة طلبة مالين نية تحميه ارواح يا فارس شيخ القوم *** عطيني سر الخيل اللي تدريه ... القلب عليها راه مهموم *** و الخاطر تهول أنا واش يرضيه زين الكسب عود مرڨوم *** يعرف للمحافل و السير يواليه مجمول الصفات ميهوم *** ادهم قاتم لون الليالي داميه العنڨ تاحفو مرسوم *** السبيب طايح عليه نورو ضاويه الظهر ؛ السرج فيه يعوم *** واسع البادرة صدرو عبارو كافيه مرفوع الذيل حسو زڨوم *** تهابو؛ الصيد بحافرو يڨديه هذا واش خطر بالي اليوم *** و جاد المنظر من قال يخليه غزالي في قولو راه منظوم *** دزاير المقام ياللي تشتيه ادعولوا من القلب تفرج لهموم *** طالب انجى من مولاه يرضيه