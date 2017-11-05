زهو الدنيا معادوا لا يدوووووم

ڨلتي عليا ضعيف مايشفك حالي وخصايلي شايعة عندك ماتخفاش..وسألتك لله رديلي سآلي جاوبيني جواب ڨوليلي كيفاش..وحتى حال حالك حالو من حالي حال حالي بعيد عنك مايبقاش ولا جيتي للعز عز عزك ڨبالي رخس معاك ولا مايسواش..واش يجيب سومة الرخيس للي غالي واش يجيب الحنين للعبد الغشاش واش يجيب الجديد للي هو بالي واش يجيب القانع للعبد المكراش واش يجيب لول فالصف للتالي ويلا تخلطو ياويحي ماتفراش..واش يجيب العاقل للي بوهالي واش يجيب العالم للي مايقراش ..واش يجيب الراجل للراضي واش يجيب عڨاب للطير الخف...اش..ويح لي دار رجلو فالكماش ولي جبحو عامر ماهو كلي خالي..جرو الذيب محال عمرو مايترباش والساس مايتأسس فالرمالي والصم صم موحال مايهشاش..

#ويلا

انت نسيت نفكرك انا بخصالي وانا لي جدودي شايعين في لعراش انسان بوڨبرين لله يادلالي ولي ضلمنا بجاهك يهبط مايعلاش وبجاه الشيخ عبد القادر الجيلالي تاتيه ضربة منها مايلقاش وهذا هو حال حالي ياالزوالي ياورابح العيب عيب وقداش أفرڨتو مابين ڨلبي وغزالي..واحزن ياڨلبي على زينة لرماش افراقها زاد عشقي و ازاد هبالي..وافراقك يا الزايخة فيا ماخلاش..ابكو ياالبكاية وابكو على حالي لي دار بينا يعڨر ماينضاش..والوموه يااللوامة على عز الليالي..واسالي عني ياالعذرة وزيدي سالي ابكي معايا على اللي راح وماولاش..ايايا ضرك تريحي ڨبالي وهنيلي خاطري والڨلب اللي شاش..نتفكر معاك يام وليالي ويلا انت نسيتي انا هيهات ماننساش..ويلا نسيت تسما نسيت خيالي..

#ويا