زهو الدنيا معادوا لا يدوووووم

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة الصراحة راحة, ‏5 نوفمبر 2017.

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  1. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    زهو الدنيا معادو لا يدوم *** ولا دام يجي النهار اللي يحبس فيه 22366720_1862630214051956_324638323839026417_n.jpg
    لا تربح فيه عيب ولا تلوم *** و كن سباق للخير و الشر خطيه
    زين الخصال فارس معلوم *** وزين العلوم قرآن تحفظو و تسديه
    زين النسبة عرش مقيوم *** و زين الغلبة طلبة مالين نية تحميه
    ارواح يا فارس شيخ القوم *** عطيني سر الخيل اللي تدريه ...
    القلب عليها راه مهموم *** و الخاطر تهول أنا واش يرضيه
    زين الكسب عود مرڨوم *** يعرف للمحافل و السير يواليه
    مجمول الصفات ميهوم *** ادهم قاتم لون الليالي داميه
    العنڨ تاحفو مرسوم *** السبيب طايح عليه نورو ضاويه
    الظهر ؛ السرج فيه يعوم *** واسع البادرة صدرو عبارو كافيه
    مرفوع الذيل حسو زڨوم *** تهابو؛ الصيد بحافرو يڨديه
    هذا واش خطر بالي اليوم *** و جاد المنظر من قال يخليه
    غزالي في قولو راه منظوم *** دزاير المقام ياللي تشتيه
    ادعولوا من القلب تفرج لهموم *** طالب انجى من مولاه يرضيه​

     
    طيب الكلام, Malika Tlm, صمت المشاعر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصراحة راحة, ‏5 نوفمبر 2017
    #1
  2. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    لا تلوم قلبي يا عاشقين مڤواني""هذا الشئ صعيب مجراه
    لا تقول راه العشق لي خلاني""نهوم في هذ الدنيا نرضـاه
    لا تشوفو من برا راني دخلاني""مقسوم و خــاطري يترجاه
    راهي لي سلب خاطري وداني""حب الدهمة يا خوتي مبهاه...
    راهي لي سكنت القلب و بالي""ذيك العودة و زاد فيه شقاه
    يالي ما تعرف وصافها يا دلالي""نعطيك خباره عندك تنــساه
    دهمة قطران لونها كحل الليالي""يلمع و الـبرق وصفو وتـاه
    مخومسة محلجة ربع الرجالي""والدينار فالجبهة طابع مظواه
    مليانة فالجسم و الظهر يوالي""سرج العربي مرتاح لي يعلاه
    واسعت البادرة والصدر ڤاسي"" وذيلها مرفوع فالسماء مغلاه
    الشبيب طايح متحوف خبالي""تـاحف ديك الرقبة يلمع منـقاه
    الحافر مسمر شكله هلالي""يقدح الطين و الحجــرة مڤـساه
    تمشي مشيت حجلة الوادي""كي تسمع حافرها تحسب غـناه
    ياخوتي ذالدهمة راس مالــي""ما نعلاها غير تڤومين ونتزاه
    نعلفها بالقمح لي سمو غالي""وترعى فالـزرع متميز مغناه
    نسحميها و و نقومها بجالي""و مربطها كيفو مشفنا كيــفاه
    نجللها كي تبرد بجلال جلفاوي""من أوبر الإبل خوتي مدفاه
    حسدوني فيك ياك عدياني""قالو باعها طاح عليه الفقر وطغاه
    قالو عليها ماقدر يشالي""قالو فيها و بخسوها يامن ترضـاه
    يالدهمة مانفرط فيك محالي""مانبيعك مفي سوق لي نغداه
    يالدهمة راه حبك في خيالي""ما تيفارقو صورتك و تعــناه
    يالدهمة من غيرك مايحلالي"" و عشقي فيها عمري مانلڤاه
    يحفظك ربنا خالقنا العالي""ويبعدك عليك الشر ويبعد مولاه
    لي ناظم ذالقول راه غزالي""ســاكن في ورڤلة يالي تقراه
    أدعي ربي يغفر لينا لفعالي""الشينة و يبــلغ منو مبتــغاه
    في أنڤوسة ساكنيا ومقامي""هذا هو الأصل يالـي ماتعـباه
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    الصراحة راحة, ‏5 نوفمبر 2017
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    يعطيك الصحة خويا جمال
    الله يبارك روووعة ههه
     
    صمت المشاعر, ‏6 نوفمبر 2017
    #3
  4. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    لاتقنط يا خاطري ساعف لقـــــــــدار....واتماهل لمصايب الدهر الفــــــا ني
    ما دامت شدة على من في لعســــــار....واللي صابر فوًت الدنيا هــــــــــــاني
    الدنيا من شاوها اللعقاب امــــــــــرار....تتقلب باقدار أمر الفوقــــــــــــــاني
    ابكي ياعيني على ما بي صــــــــــار....نوحي عني بالبكا طول ازمـــــــاني
     
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    الصراحة راحة, ‏7 نوفمبر 2017
    #4
  5. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    صح عبير شكرا على مرورك العطر
     
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    الصراحة راحة, ‏7 نوفمبر 2017
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة روعة
    وين كنت مخبي الكلام الشباب هذا
    ربي يوفقك
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏7 نوفمبر 2017
    #6
  7. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    شكرا مليكة
    درك نزيدكم هههههه
     
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    الصراحة راحة, ‏7 نوفمبر 2017
    #7
  8. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    جميل روعه
     
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    سلام نفسي, ‏8 نوفمبر 2017
    #8
  9. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    مرورك الاروع
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الصراحة راحة, ‏8 نوفمبر 2017
    #9
  10. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    يا ولاد بلادي لي يعرف عزه كلام الناس ما يهزه...و ضوء ما يعاشر ظلمة و النية ما تعاشر الحيلة ....و الزين في بناتنا سلالة من لعمة للخالة......و الراجل عندنا من لفحم يجيب القفة و اللحم......هاذوا خاوتنا خصلة على خصلة ......و الخالص يجي يخلص لينا قهوة يا لحباب هههههه. سلام
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    الصراحة راحة, ‏8 نوفمبر 2017
    #10
  11. سلام نفسي

    سلام نفسي :: عضو مُتميز ::

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    المسيله _بوسعاده
    جميل كلامك
     
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    سلام نفسي, ‏8 نوفمبر 2017
    #11
  12. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    هاتو سرجي هب قلبي للخطر""" ياعودي شوق المحبة علي زاد
    متوحش محطوط قلبي جمرا """" مزيلف من حبكم اهل المعاد
    ياعودي هاسير بيا للظهر""" وتلعطها شقها رمله وحماد
     
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    الصراحة راحة, ‏8 نوفمبر 2017
    #12
  13. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    ﺴﺎﺑﻚ ﺑﻨﺖ ﺍﺻﺤﺎﺭﻱ ﻭﻃﻨﻚ ﺧﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﻣﺎﻝ """""""" ﺗﺒﻐﻲ ﺭﺍ ﻛﺐ ﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻟﻤﻌﻤﻢ ﺑﻮ ﺳﻠﻬﺎﻡ
    ﻗﻠﺖ ﺍﻧﺎ ﻭﺍﺵ ﺍﺩﺍﻧﻲ ﻭﻻ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﺨﺼﺎﻝ """"""" ﺗﺸﻔﻊ ﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﺮﺍﻧﻲ ﻳﺰﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﻟﻮﻫﺎﻡ
    ﻛﻴﻔﺎﺵ ﺍﻧﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭﻱ ﻭﺷﺮﻃﻚ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ """""""" ﻳﻠﻘﻴﻚ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻗﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﻧﺎﻇﻢ ﻓﻴﻚ ﺍﻛﻼﻡ
    ﺍﻧﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﻋﺬﺍﺭﻱ ﻣﺎﻧﻲ ﻃﺎﻣﻊ ﺑﻮﺻﺎﻝ """"""""""" ﺩﺍﻳﺮﻙ ﻓﺎﺻﻞ ﺇﺷﻬﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻼﻡ
    ﻣﻦ ﻭﺻﻞ ﻟﻴﻚ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻴﻚ ﺍﻧﺎ ﻗﻮﺍﻝ """""" ﺁﻩ ﻳﺎﻟﻔﺎﺿﺢ ﻟﺴﺮﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﺎﻫﺪﻧﻲ ﺑﻜﺘﺎﻡ...
    ﺭﺩﻱ ﺑﺎﻟﻚ ﺗﻐﺎﺭﻱ ﻭﺗﺪﻳﺮﻳﻨﻲ ﻓﺎﻟﺒﺎﻝ """"""""" ﺍﻫﻮﺍﻳﺎ ﻟﻌﺐ ﺍﺫﺭﺍﺭﻱ ﻣﺤﺒﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺼﺎﻡ
    ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ ﺗﺘﺤﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﺷﺤﺎﻝ ﺍﻏﻮﻳﺖ ﺃﺭﺟﺎﻝ """""" ﻳﺎ ﻭﻳﺤﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﺭﺟﻊ ﻟﻴﺎ ﺧﺪﺍﻡ
    ﺍﻧﺎ ﻗﻤﺮﺓ ﺍﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﺑﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﺨﺘﺎﻝ """"""""" ﻣﻌﺬﻭﺭﺍﻟﻠﻲ ﻳﻬﻮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺸﻘﻮﻣﺎ ﻳﻠﺘﺎﻡ
    ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻗﻠﻌﺖ ﺍﻋﺠﺎﺭﻱ ﻧﺼﺮﻉ ﻋﻘﻠﻚ ﺑﻬﺒﺎﻝ """ ﺍﺗﺠﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﻳﺎ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻐﺒَﺮ ﺣﺎﻓﻲ ﻟﻘﺪﺍﻡ
    ﺗﺮﺟﻰ ﻧﻘﻠﻊ ﺍﻳﺰﺍﺭﻱ ﻭﺑﺎﺵ ﺍﻧﻘﻠﻌﻮ ﻣﺤﺎﻝ """""" ﺧﺎﻳﻔﺔ ﺗﺸﻄﺢ ﻓﺎﺳﻬﺎﺭﻱ ﺭﺍﺑﻂ ﻧﺼﻚ ﺑﺎﺣﺰﺍﻡ
    ﻭﺧﺎﻳﻔﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺯﻣﺎﺭﻱ ﺍﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻙ ﻃﺒﺎﻝ """"" ﻭﺗﻘﻠﺪ ﻋﻮﺩ ﺍﻭﺗﺎﺭﻱ ﺗﻄﺮﺑﻨﻲ ﺑﺎﻷﻧﻐﺎﻡ
    ﺗﻐﻨﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﺲ ﺍﻧﻬﺎﺭﻱ ﻭﺍﺵ ﺍﻃﻠﻮ ﻋﻚ ﻣﺎﺯﺍﻝ """ ﻳﻜﻔﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻗﺮﺍﺭﻱ ﺑﺠﻮﺍﺑﻲ ﻧﺰﻳﺪ ﺍﻫﻴﺎﻡ
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    الصراحة راحة, ‏8 نوفمبر 2017
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    يا حسراه على الشعر الملحون و ناسو

    يضرب فالقلب و يفرغ ما فيه

    صحيت خويا صراحة ... راك جايبها الله يبارك

    كمل كيما راك

    برك ملاحظة ... كن تتحف الكتيبة شوي ... يعني تخير نوع الخط و تعدل الصورة مع الكتيبة

    يعني باه تعطي مظهر جميل لصفحة

    تقبل مروري ... يعطيك الصحة
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏9 نوفمبر 2017
    #14
  15. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    يا خويا صلاح شرفتني باطلالتك
    يعطيك الصحة ......اخلاص درك نريقل الدعوة
    و مرحبا بيك
     
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    الصراحة راحة, ‏9 نوفمبر 2017
    #15
  16. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    اتهول خاطري و بكات العين من بعد الرابية ذايق حالي

    شاش الخاطر قلت نقداها فلحين انزور ترابها يهنى بالي

    عشت ايام ملاح فاتو مزروبين نتفكرهم ازيد عني تهوالي

    ...
    يا ربي يا كريم ياك انت معين سلك وحلي و نح عني تشطاني

    انعلي للفوڨ ما عندي جنحين نهجر هاذ البر ونزور وطاني

    عجلي فطلبتي فأقرب حين نرحل قبل ليوم في نص ليالي

    نمشي من ذلبر معنديش حنين غير المراسم و الوكر الخالي

    ماهي كيف بلادنا رجلا زينين فرسان شايعا علفة و نڨادي

    معروفة مزمان عز لمحرومين طبطب وين تبات او ترڨد هاني

    انا ولد تراب عز العارفين الدزايرامراحها واسع هاني
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    الصراحة راحة, ‏10 نوفمبر 2017
    #16
  17. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    ڨلتي عليا ضعيف مايشفك حالي وخصايلي شايعة عندك ماتخفاش..وسألتك لله رديلي سآلي جاوبيني جواب ڨوليلي كيفاش..وحتى حال حالك حالو من حالي حال حالي بعيد عنك مايبقاش ولا جيتي للعز عز عزك ڨبالي رخس معاك ولا مايسواش..واش يجيب سومة الرخيس للي غالي واش يجيب الحنين للعبد الغشاش واش يجيب الجديد للي هو بالي واش يجيب القانع للعبد المكراش واش يجيب لول فالصف للتالي ويلا تخلطو ياويحي ماتفراش..واش يجيب العاقل للي بوهالي واش يجيب العالم للي مايقراش ..واش يجيب الراجل للراضي واش يجيب عڨاب للطير الخف...اش..ويح لي دار رجلو فالكماش ولي جبحو عامر ماهو كلي خالي..جرو الذيب محال عمرو مايترباش والساس مايتأسس فالرمالي والصم صم موحال مايهشاش..#ويلا انت نسيت نفكرك انا بخصالي وانا لي جدودي شايعين في لعراش انسان بوڨبرين لله يادلالي ولي ضلمنا بجاهك يهبط مايعلاش وبجاه الشيخ عبد القادر الجيلالي تاتيه ضربة منها مايلقاش وهذا هو حال حالي ياالزوالي ياورابح العيب عيب وقداش أفرڨتو مابين ڨلبي وغزالي..واحزن ياڨلبي على زينة لرماش افراقها زاد عشقي و ازاد هبالي..وافراقك يا الزايخة فيا ماخلاش..ابكو ياالبكاية وابكو على حالي لي دار بينا يعڨر ماينضاش..والوموه يااللوامة على عز الليالي..واسالي عني ياالعذرة وزيدي سالي ابكي معايا على اللي راح وماولاش..ايايا ضرك تريحي ڨبالي وهنيلي خاطري والڨلب اللي شاش..نتفكر معاك يام وليالي ويلا انت نسيتي انا هيهات ماننساش..ويلا نسيت تسما نسيت خيالي..#ويا عز الوالدين حبك ماايفناش.
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    الصراحة راحة, ‏10 نوفمبر 2017
    #17
  18. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    zarzoura, ‏11 نوفمبر 2017
    #18
  19. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    يعطيك الصحة خويا جمال
    في المتاااااااابعة كيما وعدتك هههه
     
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    صمت المشاعر, ‏11 نوفمبر 2017
    #19
  20. مكان وزمان

    مكان وزمان :: عضو منتسِب ::

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    الله الله عليك وماحلا كلامك يالصراحة راحة
    ريحتلنا البال ......
     
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    مكان وزمان, ‏21 نوفمبر 2017
    #20
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