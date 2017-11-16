بطاقات تعليمية - الرياضيات -

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,573
الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
جزر القمر
#1
السلام عليكم
في هذا الموضوع سأضع بين ايديكم بطاقات تعليمية خاصة بمادة الرياضيات

مستوى السنة الخامسة ابتدائي ... الرجاء كل من مر من هنا ان يكثف دعائه لي
وبالتوفيق لوليداتي ان شاء الله ... البطاقات في الردود
 
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