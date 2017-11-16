بطاقات تعليمية - الرياضيات

السلام عليكم

في هذا الموضوع سأضع بين ايديكم بطاقات تعليمية خاصة بمادة الرياضيات



مستوى السنة الخامسة ابتدائي ... الرجاء كل من مر من هنا ان يكثف دعائه لي

وبالتوفيق لوليداتي ان شاء الله ... البطاقات في الردود ​