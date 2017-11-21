بقلمي : حزنت من دمع القلم

حزنت من دمع القلم



ضحكت من شكل الصنم



وبحت بسري لمن كتم



سيصطف الشعراء لا جرم



كلٌ في ناديه مع الحشم



كلٌ في هوى ما نظم



تحت لواء امرؤ القيس من ظلم



ولواء قيس من غُرم



شتان بين الكبائرو اللمم



بجوار الشعراء- قسما- كلٌ ما رسم



كلٌ ما بنى وكلٌ ما هدم



والتوبة خير لمن سلم



من كتابة الشعرأو سوء الكلم



كل شعر عن سواه عُلمُ



أنا لست شاعرا شعره سُئم



أو طويل اللسان بفكر قزم



أو في أعين اوراقه عظُم



أنا لست صاحب فكر عقم



ولمن جرحته عفوا عني فلم



أعلم انك تجرح بالقلم



أنا صاحب ريشة كقصاب لَحَم



وعذرا لقارئ مني سئم



مذنب بريشتي ارتقيت من العدم



وخير الشعراء من بالمسك ختم ​