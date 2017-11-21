بقلمي : حزنت من دمع القلم

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017.

  1. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    حزنت من دمع القلم

    ضحكت من شكل الصنم

    وبحت بسري لمن كتم

    سيصطف الشعراء لا جرم

    كلٌ في ناديه مع الحشم

    كلٌ في هوى ما نظم

    تحت لواء امرؤ القيس من ظلم

    ولواء قيس من غُرم

    شتان بين الكبائرو اللمم

    بجوار الشعراء- قسما- كلٌ ما رسم

    كلٌ ما بنى وكلٌ ما هدم

    والتوبة خير لمن سلم

    من كتابة الشعرأو سوء الكلم

    كل شعر عن سواه عُلمُ

    أنا لست شاعرا شعره سُئم

    أو طويل اللسان بفكر قزم

    أو في أعين اوراقه عظُم

    أنا لست صاحب فكر عقم

    ولمن جرحته عفوا عني فلم

    أعلم انك تجرح بالقلم

    أنا صاحب ريشة كقصاب لَحَم

    وعذرا لقارئ مني سئم

    مذنب بريشتي ارتقيت من العدم

    وخير الشعراء من بالمسك ختم
     
    طيب الكلام, حلم كبير, عماد خطاب و 7 آخرون معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #1
  2. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #2
  3. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    ابيات وكلمات رائعة اخي جمال
    ربي يباركلك ويعطيك الصحة
     
    عماد خطاب, حلم كبير و قلم مغرور معجبون بهذا.
    dahman kz, ‏21 نوفمبر 2017
    #3
  4. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    وفيك بارك الرحمان اخي عبد الرحمان
    سرني تواجدك اخي
     
    حلم كبير و dahman kz معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #4
  5. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وهل له أن يتكلم القلم..
    بعد نزفٍ كهذا ؟وبعد مِسك الكَلِم؟؟..
    سلمت أناملً ابدعت فكفت ووفت..
    حقاً راق لي مانثرتم من سحر هنا
    سلمتم ودام نبضك حرفكم..
     
    قلم مغرور, حلم كبير و ميلينا معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏21 نوفمبر 2017
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    جميل قلمك اخي
    ابدعت ابدعت كلمات راقت لي
    ربي يوفقك
     
    حلم كبير و قلم مغرور معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏21 نوفمبر 2017
    #6
  7. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم

    أمطرتنا بوابل من الخواطر البهية

    تبسم قلمك بالوصف فرسم الجمال من الكلمات

    الحزن عندما ينبثق من أعالي القمم

    يسيل نهر من التجارب القاسية

    بعضها يؤلم لكنه يداوي الجروح

    لأن الدروس تعلمنا أكثر و أكثر

    تسلم
     
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    الأزرق الملكي, ‏21 نوفمبر 2017
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جميييل، راقني كثيرا هذا البوح
    واستمتعت بهذه الكلمات الراقية
    أنيق هو قلمك أخي ويحمل بجعبته
    الكثير من الابداع
    أتمنى أن لا تحرمنا من هذا الابداع
    في الأيام القادمة
    وهنيئا لنا قلمك
    بالتوفيق ان شاء الله
    تحياتي
     
    حلم كبير و قلم مغرور معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏21 نوفمبر 2017
    #8
  9. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    حضورك زاد من جمالية حروفي المتواضعة المنسابة من دمع القلم
    بوركت أخيتي و من ربياك
     
    قمر الوادي و حلم كبير معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #9
  10. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    الله يحفظك اختي و ينير حياتك
    سرّنا ردك البهيّ
     
    Malika Tlm و حلم كبير معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #10
  11. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    روســــــــــــيكــــــاد
    سلام الله عليك يا خي ومن قولك نتبسم
    و كل جرح بحول المولى يلتئم
    و كما قلت هي الحياة دروس لنقوّم ونستقيم
    مني اليك تحياتي من الروح الى الى الروح
     
    الأزرق الملكي و حلم كبير معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #11
  12. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    روســــــــــــيكــــــاد
    و عليكم سلام الله و رحمة منه مباركة
    و اسعد الله مساءك اختي
    واتمنى ان لايحرمنا الله من ردودك العطرة
    ابداعي متواضع يخجل امام ابداعاتكم
    ان شاء الله نرتقي الى الافضل
    ولك تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة و حلم كبير معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    كلمات هربت من عالم جميل لتقع بين خواطرك فتصيغها أجمل صياغة وأروع ترتيب
    اسلوبك رائع في الطرح ،ومميز هو حسك في الكتابة
    اعجبني ما خطته أناملك
    بارك الله فيك
    إحترامي وتقديري
     
    قلم مغرور معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏21 نوفمبر 2017
    #13
  14. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    وفيك بارك الرحمان اخي و يبارك
    سرني تواجدك في مسرح قلمي المتواضع
    و راق لي أسلوبك و ردك الرائع
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    قلم مغرور, ‏21 نوفمبر 2017
    #14
  15. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    عماد خطاب, ‏14 ديسمبر 2017 على 20:35
    #15

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