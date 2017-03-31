بقلمي *-* جـــــــــــرح القلم *-*

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏31 مارس 2017.

  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    حزنت من دمع القلم

    ضحكت من شكل الصنم

    وبحت بسري لمن كتم

    سيصطف الشعراء لا جرم

    كلٌ في ناديه مع الحشم

    كلٌ في هوى ما نظم

    تحت لواء امرؤ القيس من ظلم

    ولواء قيس من غُرم

    شتان بين الكبائرو اللمم

    بجوار الشعراء- قسما- كلٌ ما رسم

    كلٌ ما بنى وكلٌ ما هدم

    والتوبة خير لمن سلم

    من كتابة الشعرأو سوء الكلم

    كل شعر عن سواه عُلمُ

    أنا لست شاعرا شعره سُئم

    أو طويل اللسان بفكر قزم

    أو في أعين اوراقه عظُم

    أنا لست صاحب فكر عقم

    ولمن جرحته عفوا عني فلم

    أعلم انك تجرح بالقلم

    أنا صاحب ريشة كقصاب لَحَم

    وعذرا لقارئ مني سئم

    مذنب بريشتي ارتقيت من العدم

    وخير الشعراء من بالمسك ختم
     
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    ضحية قلب, ‏31 مارس 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    رااائع ما خطته اناملك (y)(y)(y)
    امنحك لقب "شاعر" :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏5 أفريل 2017
    #2
  3. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    انرت صفحتي ايتها الصحافية الساخرة
    سرني تواجدك
    يقولون اني شاعر ... ومن يدري ربما انا كذلك ولا اعلم ;)
     
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    ضحية قلب, ‏6 أفريل 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    :giggle: شكرا لك
    نعم انت شاعر وعندك الكثير تخفيه
    فجر احساسك :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏6 أفريل 2017
    #4
  5. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    رائع موفق ان شاء الله
     
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    ميمي مرام, ‏12 أفريل 2017
    #5
  6. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    وكل التوفيق لك اختاه
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    جميل ما تكتبه أخي
    بحق أنت شاعر
    ان شاء الله مزيدا من الكتابات والتألق
    بالتوفيق اخي
     
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    Skor m@k, ‏12 أفريل 2017
    #7
  8. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    وعليكم السلام أخي
    وجميل مرورك
    أخجلتني وانا المتواضع حرفه
    وفقني الله واياكم
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #8
  9. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

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    الله ..الله...الله....
    حروف تتراقص على ايقاع من نسج الابداع ...
    اول موضوع اقرأه لك بعد موضوعك نياما او شيئا من هذا القبيل ....
    كلمات زاخرة بالجمال والابداع
    احسنت اخي
    تقبل مروري
    سلام
     
    missing heart و ضحية قلب معجبون بهذا.
    شاعرة الأمل, ‏15 أفريل 2017
    #9
  10. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    حياك الله أختي
    موضوع مالي أراكم نياما .. حين نصبت أوتاد خيمتي هنا وضعته وكان فهمه غير الذي رميت اليه .
    ان شاء الله تعجبك مواضعي ... بل ستعجبك أكيد ... *-* مغرور *-*
    شرفتني بمرورك شاعرة الأمل ... ساطلع ع مواضيعك ان شاء الله
     
    missing heart و شاعرة الأمل معجبون بهذا.
    ضحية قلب, ‏15 أفريل 2017
    #10
  11. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

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    oued rhiou
    و حياك الله يا اخي ...
    لا موضوعك قرأته وعلقت عليه وفهمت ماكنت ترمي اليه واعجبني لان فيه تشجيعا وتحفيزا للاعضاء لمشاركات ونشاط اكثر ...
    ان شاء الله سأكون في متابعة مواضيعك ولي الشرف ان تتقبل مروري في مواضيعك
    سلام
     
    missing heart و ضحية قلب معجبون بهذا.
    شاعرة الأمل, ‏15 أفريل 2017
    #11
  12. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    متشرف بك بين مسارح أقلامي
     
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    ضحية قلب, ‏15 أفريل 2017
    #12
  13. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    من اجمل ما قرات حقا اخي الكريم
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله
    شاعر بحق اخي الكريم
    اتشرف كونك من ولايتي
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه​
     
    ضحية قلب معجب بهذا.
    missing heart, ‏16 أفريل 2017
    #13
  14. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك على كلامك الصدّاح
    ولي الشرف بمرورك وتواجدك
    بين سطوري المتواضعة
    انظري الى سماء الولاية غربا
    تري قلما يصافح القمر
     
    missing heart معجب بهذا.
    ضحية قلب, ‏16 أفريل 2017
    #14
  15. عبدو 91

    عبدو 91 :: عضو مُتميز ::

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    جميل ماخطّه قلمك وباحت به أحاسيسك
    دمت متألقا ودام نبض حرفك وسمسمية كلماتك
    تقبل مروري المتواضع
     
    ضحية قلب معجب بهذا.
    عبدو 91, ‏16 أفريل 2017
    #15
  16. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    جزاك الله الف خير اخي
    بورك من ربياك
     
    ضحية قلب, ‏16 أفريل 2017
    #16
  17. king5Dz

    king5Dz :: عضو منتسِب ::

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    شكرا بارك الله فيك
     
    ضحية قلب معجب بهذا.
    king5Dz, ‏8 ماي 2017 على 22:15
    #17
  18. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    العفو .. وفيك بارك الرحمان اخ الاسلام
     
    ضحية قلب, ‏9 ماي 2017 على 00:04
    #18