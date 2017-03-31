بقلمي *-* جـــــــــــرح القلم *-*

الله ..الله...الله....

حروف تتراقص على ايقاع من نسج الابداع ...

اول موضوع اقرأه لك بعد موضوعك نياما او شيئا من هذا القبيل ....

كلمات زاخرة بالجمال والابداع

احسنت اخي

تقبل مروري

سلام

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