جلسة شاي في المنتدى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اسعدتم صباحا جميعا ووفقكم الله في كل أموركم الدنيوية لابد ان الجميع منهمك في تسيير شؤون حياته منذ ان يستيقظ حتى يغمض عينيه ،و عند التعب يجلس كي يسترخي و يجدد طاقته للبدأ من جديد .تتنوع استراحتنا بين الجلوس أمام التلفاز و التنقل بين القنوات أو التسوق حتى لو كنا فارغي الايدي لنكتفي بالنظر فقط أو زيارة الاقارب أو القاء نظرة على شبكات التواصل الاجتماعي . ع.و اليوم أود دعوتكم لحضور جلسة شاي على مائدة منتدانا الراقي فأهلا بكم طبعا كل عضو او عضوة لها حكاية مع المنتدى و عشنا فيه فترة زمنية من عمرنا كانت لنا اوقات جميلة و مفيدة لنا امضيناها هنا ،لا ندخل حتى نعبث أو نضيع الوقت لا تضييع الوقت أصلا حرام طوال فترة تواجد ي غيرت كثير من امور حياتي ،مثلا ان اجلس للتنقل بين المواضيع الهادفة و القيمة أفضل من زيارة غيبة و نميمة ،ان اوسع معلو ماتي افضل لي من البقاء على القديم ،ان أشارك الاخوة و الاخوات افراحهم و احزانهم دون ان أنتظر منهم المقابل فهذا اجمل مكسب دائما كلامي قيل و أحيل لكم الخط و تفضلو الشاي على مائدة المنتدى