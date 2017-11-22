جلسة شاي في المنتدى

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اسعدتم صباحا جميعا ووفقكم الله في كل أموركم الدنيوية لابد ان الجميع منهمك في تسيير شؤون حياته منذ ان يستيقظ حتى يغمض عينيه ،و عند التعب يجلس كي يسترخي و يجدد طاقته للبدأ من جديد .تتنوع استراحتنا بين الجلوس أمام التلفاز و التنقل بين القنوات أو التسوق حتى لو كنا فارغي الايدي لنكتفي بالنظر فقط أو زيارة الاقارب أو القاء نظرة على شبكات التواصل الاجتماعي .
    ع.و اليوم أود دعوتكم لحضور جلسة شاي على مائدة منتدانا الراقي فأهلا بكم
    طبعا كل عضو او عضوة لها حكاية مع المنتدى و عشنا فيه فترة زمنية من عمرنا كانت لنا اوقات جميلة و مفيدة لنا امضيناها هنا ،لا ندخل حتى نعبث أو نضيع الوقت لا تضييع الوقت أصلا حرام
    طوال فترة تواجد ي غيرت كثير من امور حياتي ،مثلا ان اجلس للتنقل بين المواضيع الهادفة و القيمة أفضل من زيارة غيبة و نميمة ،ان اوسع معلو ماتي افضل لي من البقاء على القديم ،ان أشارك الاخوة و الاخوات افراحهم و احزانهم دون ان أنتظر منهم المقابل فهذا اجمل مكسب
    دائما كلامي قيل و أحيل لكم الخط و تفضلو الشاي على مائدة المنتدى
     
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    ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم أختي ميلينا
    شكرا على الموضوع الرائع والله يا أختي شبكات التواصل ليست كلها سيئة أي نعم أنفس الناس ليست سواء وهناك أشخاص مميزون وآخرون حالهم حال الذئاب لكنني أنظر دائما للكأس الممتلئ
    المنتدى هذا وغيره منحوني الكثير تعرفت على أخوات كن لي أكثر من أخوات تعرفت على إخوة بللنسية لي ضربو لي اروع مثال في الأخوة بين الرجل والمرأة دون نوايا خبيثة هناك أخ لي فالنت ذهبت لعرسه وتعرفت على زوجته وعندما انجبت ذهبت وأكلم زوجته ونحن صديقتان هذا بالنسبة لي أخ حقيقي منتدى اللمة بالتحديد منحني الراحة التي لم أجدها من قبل كثيرا ما تعرضت لمشاكل وكلام ومضايقات لكن هنا أجد راحتي التامة أعامل الكل كأنهم إخوتي وأخواتي ولو وجدت مضايقات تعلمت أن لا أبالي إطلاقا ومن يريد الكلام بالنسبة لي مجرد كلام في الهواء فأنا أنظر للقلوب الطيبة التي تحبني وأحبها هذا فقط
    تعلمت امور من الاخوة والأخوات فشكرا لكم جميعا
     
    aljentel, missing heart, قمر الوادي و 5 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 نوفمبر 2017
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    مشكورة حبيبتي
    صراحة انا الجا الي لمتي الغالية اجد المتعة والراحة والسعادة مع اخواني واخواتي وتزيد سعادتي حين نحل مشاكل بعضنا البعض
    اسرتي الثانية احبها واعشقها واحب لها الازدهار والتطور
    تعرفت علي اناس كنز وجوهرة كانت نقاشات ونزاعات وصبر للاراء مختلفة بيننا لكن لا يهم نبقي اخوة وشعارنا اخوة للابد
    ادام الله لمتي الغالية واصحابها الطيبون
    احبكم في الله
    ربي يجازيك حبيبتي قبلة لا بنك الغالي
     
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    Malika Tlm, ‏22 نوفمبر 2017
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    الشكر موصول لك لجلوسك لمائ
    ة الشاي ،فعلا نجد هنا مالا نجده في حياتنا اليومية لانه تجمعنا اللمة الأصيلة التي لا أهداف من ورائها أو نوايا خبيثة كما أشرت و اعتقد انه لا مجال للخطأ هنا لان العقوبة سوف تكون جماعية من الاعضاء.وصولا للادارة
    كم هو جميل ان تجدي أخا لك هنا يعاملك مثل الأخت تماما فبارك الله اخوتكما في الله
     
    aljentel, بشرى ملاك, ربي اغفرلي و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017
    #4
  5. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله ام اسلام ،لولوش وملوكة
    يسلم قلمك يا ميلينا
    سارجع مساءا ان شاء الله ، متعبة كثيرا ومرضت من ظهري لا اقوى على الجلوس ولا الوقوف كثيرا، نلتقي بعد قسط من النوم ان شاء الله
     
    بشرى ملاك, missing heart, قمر الوادي و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏22 نوفمبر 2017
    #5
  6. Mery Babaammi

    Mery Babaammi :: عضو مُشارك ::

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    غرداية
    موضوع رائع
    كيفك ميلينا توحشتك بزاف
    معاك مريم
    المنتدى علمني بزااااااااااااف صوالح
    في فترة غيابي عن المنتدى اعتقدت أن الفايسبوك سيعوضه
    ولكنني اكتشفت أن الفايس لا يعوضه أبدا
    فالمنتدى يعطيني أكثر بينما الفايس يعطيك مقالا واحدا مفيدا من بين ألف مقال فارغ
    وكذلك مايروقني في المنتدى أن غالب من فيه
    نجدهم يتابعون الأفكار وليس الأشخاص
    أما ماتعلمته هنا فهو لا يعد ولا يحصى
    ولا يكفي لسرده في رد واحد
    ولكني سأكتفي بقول أنه كان نافذة من خلالها كنت أرى لعيوبي و أصلحها ومن خلالها أستفيد و أكثر ما يروقني هو وجود كل المجالات وأعضاء من كل المستويات
    و أي حاجة تشكل عليك تلقايها هنا
    وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا الصرح الرائع
     
    aljentel, بشرى ملاك, missing heart و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Mery Babaammi, ‏22 نوفمبر 2017
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    شكرا غاليتي لتلبيتك الدعوة و بصحتك الشاي
    نعم اجمل شيئ في بيتنا الثاني هو الاخوة و معك حق النقاش و النقد و اعطاء الرأي حول الموضوع يجعله اكثر قيمة و نفعا ،و الاختلاف في الأراء لا يفسد للقضية ود ،تبقى اختلافاتنا كما اشرت بسيطة و في النهاية تساجمح
    الف شكرا و ابني يقول لك دأأاااي يعني شكرا
     
    بشرى ملاك, missing heart, قمر الوادي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    أهلا و سهلا غاليتي سمية و ربي يشفيك الارهاق في الدراسة مع البرد هما السبب
    في انتظارك و صحة النوم
     
    missing heart, بشرى ملاك و قمر الوادي معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    كالعادة ابداع رائع

    وطرح يستحق المتابعة

    شكراً لك

    بانتظار الجديد القادم
    دمت بكل خير
     
    missing heart, بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏22 نوفمبر 2017
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    خالة بنات أختي
    يقول ابن القيم رحمه الله:
    الحزن يُضعف القلب،
    ويُوهن العزم، ويضر الإرادة،
    ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن،
    لذلك افرحوا واستبشروا وتفاءلوا،
    وأحسنوا الظن بالله، و ثقوا بما عند الله،
    وتوكلوا عليه،
    وستجدون السعادة والرضا.

    قال ابن القيم رحمه الله:
    مَن فَقَدَ أُنسَه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف،
    ومَن وَجَدَهُ بين الناس وفَقَدَهُ في الخلوة فهو معلول،
    ومَن فَقَدَهُ بين الناس وفي الخلوة فهو ميِّت مطرود،
    ومَن وَجَدَهُ في الخلوة وفي الناس فهو المُحِبُّ الصادق القوي.

    الفوائد لابن القيم (ص: 43)
     
    missing heart, بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏22 نوفمبر 2017
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    أهلا و سهلا غاليتي
    تشتاق لك الجنة
    صدقا التجربة هي خير دليل ،وكما أشرت عشت فترات في الفايس و لم تجيدي سوى الفراغ و تضييع الوقت ،عندنا في المنتدى الملخص المفيد و هذه حقيقة و ليست مجاملة و بكل تاكيد اهل اللمة لاحظو ذلك
    سررت لتلبيتك دعوة الشاي
     
    بشرى ملاك, missing heart, ربي اغفرلي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك و شكرا لتلبيتك الدعوة
    و دائما معنا الجديد باذن المولى
     
    بشرى ملاك, missing heart, ربي اغفرلي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏22 نوفمبر 2017
    #12
  13. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    IMG_20171122_080833_989.jpg
     
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    ربي اغفرلي, ‏24 نوفمبر 2017
    #13
  14. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و أسعد الله صباحك و عطرها بالقرأن
    جمعة مباركة
     
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    ميلينا, ‏24 نوفمبر 2017
    #14
  15. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    جلسة سمر...مع كأس شاي لذيذ..
    بأعراف النعناع الخضراء...
    رائحة تجذبك من بعيد..
    ...
    أيْ نعم..هي جلسة ممتعة بين رفيقات الحرف: @لؤلؤة قسنطينة
    @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @ميلينا @ليليا مرام @Malika Tlm @ام منير @ربي اغفرلي
    @أم ياسمينdz @Soumia hadj mohammed @بشرى ملاك @طموحة @الصحافية الساخرة @wissam 47 @سكون الفجر @همس الجفون 93 @سلام نفسي @ضيوف وسـنغادر @missing heart @yaso ياسمين @آمِيْرَتُه @Mery Babaammi ..... ( عذرا لمن نستها أناملي )
    لن تُنسى همسات وغمزات وضحكات الأميرات..وحكاياتهن الجميلة..
    شكرا ع الدعوة الجميلة يا جميلة...
     
    الصحافية الساخرة, wissam 47, طموحة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏28 نوفمبر 2017
    #15
  16. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا حبيبتي ميلينا على الموضوع..
    علابالك انا من طبعي جابدة على الناس وماعنديش صديقة مقربة اصلا كل من ظنيتها صديقة صدمتني مبعد، المهم كي ما يكون عندي والو نجي للمنتدى لي صح لقيت فيه اصدقاء تاع بصح مانعرفوش كامل بعضنا ونبغو بعضنا ونتمنو لكل واحد فينا الخير لي يزعف نزعفو معاه ولي يفرح نفرحو معاه خوا خوا والله كلكم نحسكم اصدقائي تاع بصح، الله يحفظكم جميعا ولي عنده امنية ربي يحققهاله ان شاء الله..
     
    ميلينا, قمر الوادي و Malika Tlm معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏28 نوفمبر 2017
    #16
  17. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الشكر موصول لك غاليتي لقبولك الدعوة و تجديدها للعضوات
    لازم نزيدو الحلويات و تسديد الفاتورة يفرج ربي
    [​IMG]

    [​IMG]
     
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    ميلينا, ‏28 نوفمبر 2017
    #17
  18. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    2012_deglla_720978124.jpg

    طريقة_عمل_الزبادي_من_حليب_الماعز.jpg
     
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    ربي اغفرلي, ‏28 نوفمبر 2017
    #18
  19. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ⛅️ همـسة المـساء⛅️

    ‏ ابتسمو فنحن بفضل الله نعيش
    وليس بفضل الآخرين .!

    *‏جــمــيل ان يــكون تــواجــدك*
    *فــي الــوتــس آب بــعــيــدا عــن*
    *القيل والقال .. نظيف القلــب ..*
    *ناصع التفكير .. طيب الأخلاق ..* *تفيد وتستفيد .. ويكون شاهدا لك لاعليك*

    *"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانِ"*

    كن نبيلاً حتى في المواقف التي لا يراها أحد،
    ولا يعلم عنها الناس.
    النبل الحقيقي أن تفعل الأشياء الجيدة دون أن يعلم عنها أحد .

    لا تدوم المودة بين الناس إلا بالتغافل والعفو عن الهفوات
    وغض الطرف عن الزلات وهذا ما أمر الله به في قوله:﴿خُذِ العفوَ﴾أي أجعل صفة العفو سمه من سماتك.

    لا تؤجّر عقلك، فتخسر نفسك وأهلك،
    إذا سمعت الله يُناديك فلب نداء الواحد القهار،
    فعنده كل ما تطلب ولديه كل ما تسأل،
    وإذا أرضيته سبحانه، أرضى عنك العالم،
    وإن أغضبته غضبت عليك الدنيا ومن فيها،
    التمس رضا والديك بكل وسيلة،
    وتحبّب إليهما بكل حيلة.

    من وهب نفسه للدنيا
    لن تعطيه الدنيا إلا قطعة أرض يدفن فيها ومن وهب نفسه لله
    سيعطيه الله جنة عرضها السموات والأرض .

    *مساء الخير*
     
    ميلينا معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏28 نوفمبر 2017
    #19
  20. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏28 نوفمبر 2017
    #20
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