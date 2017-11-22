جلسة شاي في المنتدى

⛅️ همـسة المـساء⛅️



‏ ابتسمو فنحن بفضل الله نعيش

وليس بفضل الآخرين .!



*‏جــمــيل ان يــكون تــواجــدك*

*فــي الــوتــس آب بــعــيــدا عــن*

*القيل والقال .. نظيف القلــب ..*

*ناصع التفكير .. طيب الأخلاق ..* *تفيد وتستفيد .. ويكون شاهدا لك لاعليك*



*"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانِ"*



كن نبيلاً حتى في المواقف التي لا يراها أحد،

ولا يعلم عنها الناس.

النبل الحقيقي أن تفعل الأشياء الجيدة دون أن يعلم عنها أحد .



لا تدوم المودة بين الناس إلا بالتغافل والعفو عن الهفوات

وغض الطرف عن الزلات وهذا ما أمر الله به في قوله:﴿خُذِ العفوَ﴾أي أجعل صفة العفو سمه من سماتك.



لا تؤجّر عقلك، فتخسر نفسك وأهلك،

إذا سمعت الله يُناديك فلب نداء الواحد القهار،

فعنده كل ما تطلب ولديه كل ما تسأل،

وإذا أرضيته سبحانه، أرضى عنك العالم،

وإن أغضبته غضبت عليك الدنيا ومن فيها،

التمس رضا والديك بكل وسيلة،

وتحبّب إليهما بكل حيلة.



من وهب نفسه للدنيا

لن تعطيه الدنيا إلا قطعة أرض يدفن فيها ومن وهب نفسه لله

سيعطيه الله جنة عرضها السموات والأرض .



*مساء الخير*