الاحتفال بالمناسبات /المولد كمثال/الالباني،ابن باز،

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏22 نوفمبر 2017.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    ~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~
    السلام عليكم رحمة الله و بركاته ..

    *في الإحتفال بالمولد النبوي*

    *(الإمامُ ابنُ باز // المحدث الألباني)*

    _أحكام ومسائل في :_
    *〖الإحتفالات الدينية〗*
    _من فتاوى_
    الإمامُ ابنُ باز رحمه الله

    *❓وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة*
    _*https://binbaz.org.sa/article/2 .*_
    *❓حكم الإحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد*
    _*https://binbaz.org.sa/article/162 .*_

    *❓ماهكذا الدعوة إلى الله ياصالح*
    _*https://binbaz.org.sa/article/363 .*_

    *❓القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها*
    _*https://binbaz.org.sa/article/437 .*_

    *❓تنبيه حول الإحتفال بالمناسبات الإسلامية*
    _*https://binbaz.org.sa/article/455 .*_

    *❓صناعة الطعام يوم المولد النبوي وتوزيعه*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1065 .*_

    *❓البدعةُ الإعتقادية والعملية*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1082 .*_

    *❓جمع المال للموالد*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1125 .*_

    *❓المولد النبوي والبدعةُ الحسنة*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1163 .*_

    *❓حكم الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*https://binbaz.org.sa/noor/1198 .*_

    *❓- هل هناك بدعة حسنة؟*
    *- حكم الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1206 .*_

    *❓في: الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1208 .*_

    *❓حكم الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية وجميع المناسبات الدينية*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1262 .*_

    *❓الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1300 .*_

    *❓حكم الإحتفال بليلة النصف من شعبان*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1315 .*_

    *❓الإحتفال بليلة27 من رجب وليلة النصف من شعبان*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1320 .*_

    *❓هل يؤجر من وزع الحلوى في المولد النبوي*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/1339 .*_

    *〖الإمامُ ابنُ تيمية〗لم يستحسن الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*https://binbaz.org.sa/fatawa/2081 .*_

    *❓الإحتفال بمولد الرسولﷺ ، والبدعةُ الحسنة*
    _*https://binbaz.org.sa/fatawa/4846 .*_

    *❓حكم الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*https://binbaz.org.sa/fatawa/4847 .*_

    *❓حكم عمل مولد عند ضريح أحد المشايخ*
    _*https://binbaz.org.sa/fatawa/4848 .*_

    *❓بدعة الإحتفال بالمولد*
    _*https://binbaz.org.sa/fatawa/4975 .*_

    *❓حكم إقامة الموالد*
    _*https://binbaz.org.sa/fatawa/4977 .*_

    *❓الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/11036 .*_

    *❓ماحكم الإحتفال بالمولد النبوي*
    _*⏯https://binbaz.org.sa/noor/11559 .*_
    ~﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏~

    *〖تفصيل وبيان وتوجيه في الإحتفال بالمولد! !!〗*

    العلامة المحدث / _
    أبي عبدالرحمن محمد ناصرالدين الألباني رحمه الله

    *❓ماحكم المولد النبوي.؟*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-029-9.mp3 .*_

    *❓ماحكم الاحتفال بالمولد النبوي؟*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-078-6.mp3 .*_

    *❓ماهو حكم الاحتفال بالمولد النبوي ؟*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-084-6.mp3 .*_
    *● تابع للشريط السابق في الكلام على المولد النبوي وعلى البدع .*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-085-1.mp3 .*_

    *مناظرة في :*
    *حكم الاحتفال بالمولد!!*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-094-3.mp3 .*_
    *● تتمة الكلام السابق حول الاحتفال بالمولد .*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-095-1.mp3 .*_

    *❓ماحكم الاحتفال بالمولد النبوي ؟*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-582-9.mp3 .*_

    *تكلم على حديث : ( كل بدعة ضلالة ) .*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-663-10.mp3 .*_

    *❓ماحكم إقامة المهرجانات الخطابية والندوات في مناسبة المولد النبوي ؟*
    *وهل يدخل هذا في بدعة الاحتفال.؟*
    _*⏯http://www.alalbany.me/files/split-642-2.mp3 .*_
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    و الله أسال التوفيق لي و لكم و الغفران من كل الذنوب*_

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    و لا تنسوا الوالدة من الدعاء بالشفاء العاجل و كل مريض مسلم ..*_
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    *حزن النبلاء*, ‏22 نوفمبر 2017
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    FB_IMG_1511359652835.jpg

    إذا قلنا لمجيزي الاحتفال بالمولدِ النَّبوي : إن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم لم يحتفلْ بالمولد فلم تفعلونه؟
    *قالوا: إنَّ تركهُ صلى الله عليه وسلم الاحتفال ليس قولًا ولا فعلًا، فلا يكون حُجَّة !
    *فنقول:
    بل الصَّحيحَ أن التركَ فعلٌ، دل ّ على ذلك القرآنُ، وكلامُ العرب:
    فمنَ القرآنِ: قوله تَعَالى: كانوا لا يتناهَون عَن مُنكرٍ فعلُوهُ لبئسَ ما كانُوا يفعلُون.
    فسمَّى الله ترك النَّهْي عن المُنكر فعلاً
    ومن كلامِ العربِ ما قالهُ الصَّحابة في بناءِ المَسجدِ:
    لئن قعدْنا والنبي يَعملُ ............. لَذاك منَّا العملُ المُضللُ.
    فسمُوا تركَ العملِ مع النبيِّ: عملًا.
    سيقولُون : سلَّمنا أن التركَ فعلٌ لغةً، لكنَّنا نجزم أنه ليسَ بحجَّة كالفعل المَحضِ.
    فالجوابُ : أنَّ التركَ نَوْعان:
    1) تركٌ مع وجُود مقتضَى الفعلِ.
    2.) تركٌ مع عدم وُجود مقتضى الفِعل..
    *فالأولُ : تركَ الفِعل مع وُجود المقتضي لهُ، أو معَ عدم المَانع، فهذا التَّرك سُنَّة، كترك النبي الأذان والإقامةُ في صَلاة العيد وَالجِنازة مع أنَّ القياس يقتَضِي فعل الأذانِ لأنَّها صلاة كغيرهَا ،فترك النبيِّ الأذان دُون وُجود مقتضى للترك يدلُّ على سُنَّة ترك الأذان في صِلاة العيدِ، وكذلك الاحتفال بالمولد تُرك مع تكرر تاريخِه على النبيِّ ووجود مقتضى الفعلِ .
    *الثَّاني ترك الفعلِ مع عدم وَجود مقتضى للفعلِ كترك تنشيف النبيِّ صلى الله عليه وسلم أعضاء الوُضوء بعدَ الوَضوء فعدم الفعل لعدم وجود مقتضي الفعل من خَوف من بردٍ وَعدمِ الحَاجة للتَّنشيف ونحْوها.
    كتبه ابو عبد البر المسلاتي
     
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    *حزن النبلاء*, ‏22 نوفمبر 2017
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    *حزن النبلاء*, ‏22 نوفمبر 2017
    #3
  4. إلياس

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    فار إلى الله
    جزاك الله خيرا
     
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    إلياس, ‏28 نوفمبر 2017
    #4
  5. عماد خطاب

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    ما حكم صلاة التراويح مع العلم انها لم تثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم
     
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    عماد خطاب, ‏30 نوفمبر 2017
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أخي عماد
    النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة ولكن خشي صلى الله عليه وسلم أن تُفرض فتركها
    وبقي الناس يصلون فرادى إلى أيام عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه نظر وإذا بالحكمة
    التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة - وهي خشية أن تُفرض علينا- قد انتفت و لم تعد موجودة بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم

     
    *حزن النبلاء*, ربي اغفرلي, بشرى ملاك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 ديسمبر 2017
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    Merci

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    ....../ `---___________----_____] - - - - - - - - ░ ▒▓▓█الامين محمد
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    ..//___//
    .//___//
     
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    عماد خطاب, ‏1 ديسمبر 2017
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    *حزن النبلاء*, ‏1 ديسمبر 2017
    #8
  9. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    ♥نجلاء♥, ‏2 ديسمبر 2017
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏2 ديسمبر 2017
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    اللهم آمين

    و إلى اولئك الذين خصصوا يوما واحدا لتذاكر محبة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم! !
    نحن نحتفل بسنته طول العام ..فرحين بها ..متمسكين بها بالاستطاعة المتاحة .عملا و خلقا و مظهرا و جوهرا
    .....
    كالذين خصصوا يوما واحدا للام و آخر للمراة ..فالاسلام لا يظلم حق احد في ثانية من حياته
    فكفاكم استهزاءا بقيمنا و احبابنا .. كفاكم .. و كفى
     
    ربي اغفرلي و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017
    #11
  12. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو منتسِب ::

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    عين تموشنت
    باراك الله فيك أخي

    والأصل في العبادات التوقف لقوله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

    فكل من يأتي بعبادة فهو مطالب بيالدليل وإلا يكون قد إبتدع في دين الله
     
    الفارس النبيل, ‏14 ديسمبر 2017 على 21:09
    #12

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