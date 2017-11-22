الاحتفال بالمناسبات /المولد كمثال/الالباني،ابن باز،

إذا قلنا لمجيزي الاحتفال بالمولدِ النَّبوي : إن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم لم يحتفلْ بالمولد فلم تفعلونه؟

*قالوا: إنَّ تركهُ صلى الله عليه وسلم الاحتفال ليس قولًا ولا فعلًا، فلا يكون حُجَّة !

*فنقول:

بل الصَّحيحَ أن التركَ فعلٌ، دل ّ على ذلك القرآنُ، وكلامُ العرب:

فمنَ القرآنِ: قوله تَعَالى: كانوا لا يتناهَون عَن مُنكرٍ فعلُوهُ لبئسَ ما كانُوا يفعلُون.

فسمَّى الله ترك النَّهْي عن المُنكر فعلاً

ومن كلامِ العربِ ما قالهُ الصَّحابة في بناءِ المَسجدِ:

لئن قعدْنا والنبي يَعملُ ............. لَذاك منَّا العملُ المُضللُ.

فسمُوا تركَ العملِ مع النبيِّ: عملًا.

سيقولُون : سلَّمنا أن التركَ فعلٌ لغةً، لكنَّنا نجزم أنه ليسَ بحجَّة كالفعل المَحضِ.

فالجوابُ : أنَّ التركَ نَوْعان:

1) تركٌ مع وجُود مقتضَى الفعلِ.

2.) تركٌ مع عدم وُجود مقتضى الفِعل..

*فالأولُ : تركَ الفِعل مع وُجود المقتضي لهُ، أو معَ عدم المَانع، فهذا التَّرك سُنَّة، كترك النبي الأذان والإقامةُ في صَلاة العيد وَالجِنازة مع أنَّ القياس يقتَضِي فعل الأذانِ لأنَّها صلاة كغيرهَا ،فترك النبيِّ الأذان دُون وُجود مقتضى للترك يدلُّ على سُنَّة ترك الأذان في صِلاة العيدِ، وكذلك الاحتفال بالمولد تُرك مع تكرر تاريخِه على النبيِّ ووجود مقتضى الفعلِ .

*الثَّاني ترك الفعلِ مع عدم وَجود مقتضى للفعلِ كترك تنشيف النبيِّ صلى الله عليه وسلم أعضاء الوُضوء بعدَ الوَضوء فعدم الفعل لعدم وجود مقتضي الفعل من خَوف من بردٍ وَعدمِ الحَاجة للتَّنشيف ونحْوها.

كتبه ابو عبد البر المسلاتي