^][®][ طاقم اللمة ][عيد المولد ][®]

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والدليل على جوازه



و الـصلاة و السـلام على من أُرســل هــدًا و رحمـة للعالمــين

سيدنـا محمد بن عـبد الهـادي المهــدي الصـادق الأميـن ، و عـلى آلـه و صحبه الطيـبين الطاهرين



وإذ تؤكد أسرة المنتدى أن كل يوم هو ميلاد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

وأن الإحتفال الحقيقي بذكرى المولد النبوى هي بإتباع سنته صلى الله عليه وسلم .

ونتمنى للأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الشريفة مزيدا من التلاحم والترابط

والوحدة تحت راية لاإله الا الله محمد رسول الله

عيد المولد النبوي الشريف عيد المولد النبي هو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون في كافة أرجاء العالم