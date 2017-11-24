السلام عليكم جميعا

رواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا

اليوم لا ادري وفي هاته اللحظة الف المنتدى كالخفاش بعدما كنت سأودعه وأغادر ومن يعلم ربما دائما سيكون لنا آخر حضور وآخر كلمة نكتبها لهذا سوف أسعى لأترك ذكرى جميلة بينكم

وربما اعود واخط موضوع آخر لا تدري لكن خطرت في بالي هاته الفكرة



أحيانا كثيرة نتكلم ونفضفض ونعبر عن ما نحسه بكلام حنون او قاسي غاضب ... مفرح ومحزن

وما اكثرها قلوب الأعضاء وما أثقل ما تحمله

لكن مرات صورة تعبر عنك

مع كلمة واحدة بمعنى



مشاعر صامتة ....... تعابير المجتمع اللماوي

سوف يدخل كل عضو لا ادري كم مرة يدخل للموضوع حسب ما يحسه او تجره الرغبة لهنا

ويقول انا اليوم

عاشق

سعيد

حزين

مكتئب

اغار

نادم

متشوق

أي كانت حالتك اكتب كلمة ومعها صورة تعبر عنك



مشاعر صامتة لكم لن تحتاج لكلام ربما أحيانا الصمت يوصل ما نحسه أفضل من الكلام



وانا سأقول انا هاته اللحظة



مجروحة ..... ومشتاقة











