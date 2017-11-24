مشاعر صامتة ..... تعابير المجتمع اللماوي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم جميعا
    رواد القسم أهلا وسهلا بكم جميعا
    اليوم لا ادري وفي هاته اللحظة الف المنتدى كالخفاش بعدما كنت سأودعه وأغادر ومن يعلم ربما دائما سيكون لنا آخر حضور وآخر كلمة نكتبها لهذا سوف أسعى لأترك ذكرى جميلة بينكم
    وربما اعود واخط موضوع آخر لا تدري لكن خطرت في بالي هاته الفكرة

    أحيانا كثيرة نتكلم ونفضفض ونعبر عن ما نحسه بكلام حنون او قاسي غاضب ... مفرح ومحزن
    وما اكثرها قلوب الأعضاء وما أثقل ما تحمله
    لكن مرات صورة تعبر عنك
    مع كلمة واحدة بمعنى

    مشاعر صامتة ....... تعابير المجتمع اللماوي

    سوف يدخل كل عضو لا ادري كم مرة يدخل للموضوع حسب ما يحسه او تجره الرغبة لهنا
    ويقول انا اليوم
    عاشق
    سعيد
    حزين
    مكتئب
    اغار
    نادم
    متشوق
    أي كانت حالتك اكتب كلمة ومعها صورة تعبر عنك

    مشاعر صامتة لكم لن تحتاج لكلام ربما أحيانا الصمت يوصل ما نحسه أفضل من الكلام

    وانا سأقول انا هاته اللحظة

    مجروحة ..... ومشتاقة


    [​IMG]



    الموضوع لكم
    مفكرة لكم تعودون بصفحات هذا الموضوع للوراء وتتذكرون ما مر عليكم من أيام وكيف كنتم في اليوم الواحد كم من شعور زاركم
    الموضوع لكم مشاعركم الصامتة تترجمها صور تختارونها وكلمة عن حالتكم

    شكرا لكم جميعا

    فرج الله همومكم وأسعدكم شكرا على الوفاء

     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    الحمد لله رغم كل شي


    [​IMG]
     
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    habchisalaheddin, ‏24 نوفمبر 2017
    #3
  4. ملامح شاعر

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    ملامح شاعر, ‏24 نوفمبر 2017
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى هذه مشكلتي
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    Twinkle Stars, ‏24 نوفمبر 2017
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ان شاء الله فيا هههههههنهههه
    امزززززح لازم تتعود على هبالي هههه
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    وش تفاهمنا !!
     
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    habchisalaheddin, ‏24 نوفمبر 2017
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    الحمد لله شكرا لك صلاح
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اهلا عبير
    الون ذاك رائع احبه جدا
    يا رب يدوم هدوئك
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ضرك مازال ما خطبتش ههههه كي يزيد سميه بوزيد هههه الراجل راه يخمم واقيل يعدد حرمتها عليا
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #10
  11. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    #11
  12. يونس قاسم

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    نعسااااااااااااااان
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    يونس قاسم, ‏24 نوفمبر 2017
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اهلا بشرى
    الله ينور طريقك يا رب صلي وخليها لربي يرجعك للطريق ان شاء الله
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #13
  14. habchisalaheddin

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    له لا تربحك
    ههههههههههههههه
     
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    habchisalaheddin, ‏24 نوفمبر 2017
    #14
  15. habchisalaheddin

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    راني قوتلك
    راني رايح ضرك
    و نولي انا نعس فيك مش نتي ههه
    ايا بالعافية و تصبحو على خير
     
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    habchisalaheddin, ‏24 نوفمبر 2017
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اهلا يونس
    روح ترقد واش سهرك
    يا قغش قغش قغش روح نني ماما وليدي اجري لبلاصتك
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ايه خلاص روح برك
    اووف عيسى سطوري
    بالعافية تصبح بخير تؤبشني
     
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    ليليا مرام, ‏24 نوفمبر 2017
    #17
  18. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    قغش قغش قغش رايح هه سسلام
     
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    يونس قاسم, ‏24 نوفمبر 2017
    #18
  19. طيب الكلام

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    طيب الكلام, ‏24 نوفمبر 2017
    #19
  20. حلم كبير

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    الحمد لله
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    حلم كبير, ‏24 نوفمبر 2017
    #20
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