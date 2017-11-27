أَحرفٌ و أملۡ .

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏27 نوفمبر 2017.

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  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    إِحرفِ الأحرفَ في نغمٍ أن تُجۡهَلَ ،،
    حرفاً أسيراً و يُشۡكَلَ ،،
    بالفتحِ حيناً و السُّكونِ ليُثقَلَ ،،
    و الضَّمِّ شوقاً و الكَسرِ فيُحۡمَلۡ ،،
    كذا قافيةٌ و القوافي كالجملۡ ،،
    تحملُ و لا تمهلُ و تصفو لقائدها بلا كللۡ ،،
    في سنامها سِماها و سمعُها للمعاني رهيفٌ في خجَل ،،
    مثلا .. زُمِّلَ الحرفُ بشوقه بلا عجلۡ ،،
    و غيره .. رصُّ الحرف فوق الحرفِ فهكذا نحترف بالعلل ،،
    بالتشكيل و التنقيط ..غرِّد يا حرفُ و حلِّقۡ على سطرٍ كالجبل ،،
    فالماء بخريره و حريره ينتف الارض راسما جميل الحلل ،،ٓ
    هكذا نترك الاثر على الاثر .. ليصنع الأمل ،،
    فتعلَّم "هل تعلم " و " ﷲ أعلم " و أكثرِ السُّؤُل .


    .
    بقلمي:*حزنُ النُّبلاء*
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏28 نوفمبر 2017
    اسيل ابتسام, قمر الوادي, الصحافية الساخرة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏27 نوفمبر 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    باختصار ماأجمله حرفك !

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    بارك الله فيك أخي
     
    missing heart و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏28 نوفمبر 2017
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    عرفان و شكرٌ لك
    شكرا لختم التميز.
    استاذتنا المحترمۃ ,
     
    missing heart معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏28 نوفمبر 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    جمييل حرفك أخي

    و تستحق ختم التميز ، حروفك كلها أمل ، قوة و إيمان ^^

    بارك الله فيك ( عندك قلم لطيف و كلماتك صافية و تترك في النفس بعض الأمل )

    تحية كبييرة لك ^^
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏29 نوفمبر 2017
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الله يكبر بك اختينا
    و بارك الله فيك على ما قدمت
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏3 ديسمبر 2017
    #5
  6. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وما اجمل ان نترك أثراً جميلا بحروف وجمل..
    وان كانت احياناً على عجل..
    فلربّما فعلت فعلتها بمسامع غير ذي أمل...
    فأعادته للحياة مرة ، وللأمل مرات أُخر...
    ...
    غير أن الأحرف قد تتضارب وتختلف فيتحول
    ( أمل) الى ( ألم ).. فتعيث فساداً غير محتمل..
    ....
    وأكْثِر السُؤْل للواحد الذي لا يمَلْ..
    وأسألهُ راحة للقلب والجسم من كلِ ثِقلْ...
    ...
    بوح جميل...دام نبضه
     
    قمر الوادي, ‏15 ديسمبر 2017 على 07:32
    #6

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