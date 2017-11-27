أَحرفٌ و أملۡ .

إِحرفِ الأحرفَ في نغمٍ أن تُجۡهَلَ ،، حرفاً أسيراً و يُشۡكَلَ ،، بالفتحِ حيناً و السُّكونِ ليُثقَلَ ،، و الضَّمِّ شوقاً و الكَسرِ فيُحۡمَلۡ ،، كذا قافيةٌ و القوافي كالجملۡ ،، تحملُ و لا تمهلُ و تصفو لقائدها بلا كللۡ ،، في سنامها سِماها و سمعُها للمعاني رهيفٌ في خجَل ،، مثلا .. زُمِّلَ الحرفُ بشوقه بلا عجلۡ ،، و غيره .. رصُّ الحرف فوق الحرفِ فهكذا نحترف بالعلل ،، بالتشكيل و التنقيط ..غرِّد يا حرفُ و حلِّقۡ على سطرٍ كالجبل ،، فالماء بخريره و حريره ينتف الارض راسما جميل الحلل ،،ٓ هكذا نترك الاثر على الاثر .. ليصنع الأمل ،، فتعلَّم "هل تعلم " و " ﷲ أعلم " و أكثرِ السُّؤُل . . بقلمي:*حزنُ النُّبلاء*