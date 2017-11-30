أسرار اكتسبتها لما قرأت في التكوين المهني / لنجاح الحلويات

أسرار اكتسبتها لما قرأت في التكوين المهني

وبعد تجربة وتطبيقها تحصلت علي الديبلوم الحمد الله

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-المقروط من الاحسن يبات ليله كاملا بش تخدمي بيه ويتعسل 2 مرتين وثالثا عند تقديم

_حشو البقلاوه زيدياو جلجلان مرحي رح يمدلك بنة روووووعه

-لي صابلي متكثريش الفرينة ومتعجنيهاش لمي برك استعملي صفار لبيض فقط البباض يقسحها ومن الاحسن تخليها تريح نص ساعه ف الفريجيدار من بعد اخدمي

-استعمال المايزينه (النشاء) لحل العجينة احسن من الفرينة

-عقدة العرايش متكثريلهاش السكر لانو رح تقلاصيه ولميها بالزبدة ذايبة او سمن بش تبقا طريه اياكي تلميها بالمزهر خطأ

-قلاصاج الشوكولا السوداء ديمن زيدلو مغرف زبدة للمعان او زيت اما الشوكولا البيضاء ممنووووع تزيدلها اي حاجة

-القريوش اقليه ف زيت جديدة ومباشرة فعسيله خفيفه عند تقديم ديري شوي عسل من فوق وشبحيه بجلجلان

-اذا جاتك الحلوى يابسا حطيها في علبه محكمة الاغلاق وحطي معاها طرف خبز يابس

-حشوة القنيدلات او دزيريات زيديلها الخميرة بش تنتفخ والحشو (كوكاو او لوز ) غربليه ملازمش يكون خشين

-قلاصاج العرايش كيل مزهر كيلة حليب كيلة زيت +سكر طبعا من الاحسن كيلة تكون صغيرة بش ميبقاش ويروح خسارة (قلاصاج مضمون ويبقا طري لمدة طويلة )

(عن تجربة !!