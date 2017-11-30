أسرار اكتسبتها لما قرأت في التكوين المهني / لنجاح الحلويات

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏30 نوفمبر 2017.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    أسرار اكتسبتها لما قرأت في التكوين المهني
    وبعد تجربة وتطبيقها تحصلت علي الديبلوم الحمد الله



    -المقروط من الاحسن يبات ليله كاملا بش تخدمي بيه ويتعسل 2 مرتين وثالثا عند تقديم
    _حشو البقلاوه زيدياو جلجلان مرحي رح يمدلك بنة روووووعه
    -لي صابلي متكثريش الفرينة ومتعجنيهاش لمي برك استعملي صفار لبيض فقط البباض يقسحها ومن الاحسن تخليها تريح نص ساعه ف الفريجيدار من بعد اخدمي
    -استعمال المايزينه (النشاء) لحل العجينة احسن من الفرينة
    -عقدة العرايش متكثريلهاش السكر لانو رح تقلاصيه ولميها بالزبدة ذايبة او سمن بش تبقا طريه اياكي تلميها بالمزهر خطأ
    -قلاصاج الشوكولا السوداء ديمن زيدلو مغرف زبدة للمعان او زيت اما الشوكولا البيضاء ممنووووع تزيدلها اي حاجة
    -القريوش اقليه ف زيت جديدة ومباشرة فعسيله خفيفه عند تقديم ديري شوي عسل من فوق وشبحيه بجلجلان
    -اذا جاتك الحلوى يابسا حطيها في علبه محكمة الاغلاق وحطي معاها طرف خبز يابس
    -حشوة القنيدلات او دزيريات زيديلها الخميرة بش تنتفخ والحشو (كوكاو او لوز ) غربليه ملازمش يكون خشين
    -قلاصاج العرايش كيل مزهر كيلة حليب كيلة زيت +سكر طبعا من الاحسن كيلة تكون صغيرة بش ميبقاش ويروح خسارة (قلاصاج مضمون ويبقا طري لمدة طويلة )
    (عن تجربة !!
     
    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏30 نوفمبر 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بارك الله فيك اخي في ميزان حسناتك
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 ديسمبر 2017
    #2
  3. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك​
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏13 ديسمبر 2017 على 16:49
    #3

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