فن الكينتسوكوروي أو الكينتوجي الياباني

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في الاسلام♡ "

دين النظافة♡ و الوقاية ♡ و منبع الطب المعجز الدقيق ♡ "

- نبهنا الشارعةالحكيم فيما يخص النظافة و الحفاظ على النفس .

- يقول ابن القيم الجوزية-رحمه الله- في زاد المعاد في هدي خير العباد " :

( وفي سنن أبي داود من حديث أبى سعيد الخدري قال : [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب ] وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد :

أحدها : أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح

الثاني : أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة

الثالث : أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح

الرابع : أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فإن الرديء من كل شئ لا خير فيه ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء

الخامس : أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب ولغير هذه من المفاسد ..." ).

يقول الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " 6 / 426 :

(.. و قد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان , و لعله أراد به عدم النظافة " .

قلت : و لعل هذا المعنى الأخير أولى , لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كبيرة , و حينئذ ففيه تحديد لمعنى ( الثلمة ) فيه , و هو غير مناسب لإطلاقها بخلاف المعنى الآخر , فإن الإطلاق المذكور يناسبه , فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة - صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم و المكروبات الضارة , و أن غسل الإناء الغسل المعتاد لا يطهرها , بل إنه قد يزيد فيها ,

فنهى الشارع الحكيم عن الشرب منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها

. فالنهي طبي دقيق .." انتهى)

- أما حكم اتخاذ الزينة و التباهي بها و تبذير المال من أجلها فأذكر لكم قبسا من امور ديننا الحكيم :



ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب، أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة؟ وهل يجوز الشرب فيها أم لا؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة؟



الجواب:



الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتنائها ولا الشرب فيها ولا الأكل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: (لا تشربوا بأواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )، فلا يجوز اقتناء الأواني من الذهب والفضة، ولا المطلي بشيءٍ من ذلك، أو المموه بشيءٍ من ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) ، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : ( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )، رواه مسلم في الصحيح، والمموه من جنس الذهب والصرف والفضة الصرف، والمطلي كذلك كل هذه ممنوعة حتى ولو للزينة لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها، ولو أنها وضعت للزينة، فالواجب ترك ذلك، وهكذا لو كانت من الملاعق أو الأكواب للشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني فلا يجوز اتخاذ شيء ٍ من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة ولا ..... بهما سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب للشاي أو القهوة أو كبيرة لا فرق في ذلك، لعموم الأدلة.

2 - يسأل عن حكم العمل في التماثيل والصور والتحف، حيث أن هذا هو عملي منذ فترة، وهذه التماثيل تشتمل صور حيوانات, وطيور وأشخاص على أحجامٍ مختلفة، ولكن ليست على حجمها أو شكلها الطبيعي أفيدوني جزاكم الله خيراً عن الحكم في هذا، وإذا كانت محرمةً صناعتها فما الحكم في الأموال التي اكتسبتها في الفترة الماضية، علماً بأن هذه الأشياء تستخدم للزينة فقط؟



الجواب :



عمل الصور لا يجوز، ذوات الأرواح، الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن المصورين، وقال: (إنهما أشد الناس عذاباً يوم القيامة )، فلا يجوز لك يا أخي التصوير لا للحيوانات الماشية على أرجلها غير الطائرة، ولا الطيور بل التمس سلعة أخرى، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (الطلاق: من الآية2) ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً( الطلاق: من الآية4)، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أنه - صلى الله عليه وسلم - : ( لعن آكل الربا وموكله، ولعن الواشمة والمستوشمة, ولعن المصور )، وقال- عليه الصلاة والسلام-: ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة لما رأى عند عائشة ستراً فيه تصاوير، هتكه وغضب- عليه الصلاة والسلام-, وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) ، فالواجب عليك يا أخي الحذر من هذا العمل، أما الأحساب الماضية إذا كنت جاهلاً فنرجو أن يعفو الله عنك إذا تبت من ذلك نرجوا أن يعفوا الله عنك، وإذا تصدقت بها أو بشيءٍ منها كان حسناً، أما إن كنت تعلم ذلك ولكن تساهلت فينبغي الصدقة بذلك، ينبغي أن تتصدق بها على الفقراء أو تصرف في أعمالٍ خيرية، كعمارة دورات المياه، وما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين، وإصلاح الطرقات وأشبه ذلك مما ينفع المسلمين، أو تعطيها الفقراء، أما إذا كنت جاهلاً فإنك تتوب إلى الله وتستغفره, وتترك العمل في المستقبل، ونرجوا أن لا يكون عليك شيء لقول الله - سبحانه وتعالى – في المرابين: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة، هكذا قال في المرابي - سبحانه وتعالى -، فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ , فالإنسان إذا عمل ما لا يجوز جهلاً منه، ثم جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى وتاب فله ما سلف يعفوا الله عما سلف-سبحانه وتعالى -.

والله أعلم



اتمنی انكم استفدتم ﷴا نقلت لكم فما انا الا ناقل

و لا تنسوا الوالدۃ من الدعاء بالشفاء العاجل ﷲ يرحم والديكم

باليابانيۃ :

