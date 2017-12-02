فن الكينتسوكوروي أو الكينتوجي الياباني

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٧ ٧

    اخترت هذا القسم لطرح هذا الموضوع
    ترجيحا مني أنه يتلاءم و هدف القسم و يتآزر معه و يتساعدان و يتكاملان و بالله التوفيق .

    و بعد :

    فهذا موضوع أردته غنيا بالفوائد تمنيت من الأعضاء أن يغتنموها فهي شملت تاريخا لحضارة شرقية و تلميحا لعبر و مغازي منها ثم ختمنا بنظرة اسلامية حول التحف ووالعمل بعا و كذا استعمالات الذهب منهي عنها .

    ◇◇◇◇◇◇◇
    amusing-planet1.jpg
    فن الكينتسوكوروي أو الكينتوجي الياباني
    معناه، تاريخه،الفوائد و العبرة من ذكره ،رأي الاسلام في مبدئه كاستعمال الذهب .

    ◇◇◇◇◇◇◇◇

    كينتسوكوروي كلمة يابانية تعني     إصلاح الأواني المكسورة ولحمها أو ترميمها بالذهب المذاب وأحيانا بالفضّة أو البلاتين.
    والفكرة المرتبطة بهذا الفنّ هي أن الجمال يكمن في الأشياء المكسورة أو المعطوبة، بمعنى أن الإناء يصبح أكثر جمالا لأنه انكسر.
    كما أن الكسر ليس نهاية الأشياء بالضرورة، بل يمكن أن يكون بداية لبعثها إلى الحياة من جديد.
    صحيح أن قطعة الرخام أو السيراميك أو الخزف عندما تنكسر تتعرّض لبعض التلف ويلحق بها صدوع وتشقّقات قد تكون واضحة أحيانا، لكن إصلاحها ولحمها بالذهب أو الفضّة هو بحدّ ذاته احتفاء بالقطعة وتحسين لها وكأننا بذلك نمنحها حياة جديدة.
    فنّ الكينتسوكوروي عمره حوالي خمسمائة عام. وعقلية اليابانيين المعروفين بتفكيرهم الايجابي كانت تعتبر أن الكسر والجبر الذي يلحق بآنية هو جزء من ماضيها أو تاريخها الذي لا يجب إخفاؤه، وأن هذه الصدوع أو العيوب هي مجرّد رمز لحدث حصل في حياة الإناء أكثر من كونه سببا في تلفه.
    5_45.jpg
    وأصل هذه الفكرة يعود إلى القرن الخامس عشر، عندما بعث احد حكّام اليابان بإبريق شاي مكسور إلى الصين لإصلاحه. لكن عندما أعيد الإبريق بعد أن أُصلح بدا قبيحا، الأمر الذي دفع الحرفيين اليابانيين للبحث عن طريقة إصلاح أخرى تكون أكثر فنّا وجمالا.
    وكان فضولهم وحماسهم إيذانا بولادة هذا الفنّ. ويقال أنهم كانوا     مسرورين كثيرا بهذا الابتكار لدرجة أنهم اخذوا يهشّمون الأواني الغالية الثمن عمدا كي يصلحوها بالذهب والفضّة. (هناي ماوقستوهاش مرقتوها يا jوابنا هه هه ).



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    *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    هذه الفلسفة التي تجد الجمال في الأشياء المكسورة والمعيبة تقابلها عند الغربيين فكرة تعتبر أن الأشياء المكسورة هي نقود ضائعة ومن ثمّ ينبغي التخلّص منها برميها بعيدا.
    [​IMG]
    او تقابلها عند الجزائريين أنه إذا تكسر شيء في المنزل ،يقولون تكسر الشر أو تكسرت العين فيه ، (تفاؤلا .. ) و طبعا يرمى بعدها مباشرة خاصة أن الذهب ثمنه غالي بغض النظر عن كلفة اليد لاصلاحه فالامر منبوذ حتما .
    أما اليابانيون فيؤكّدون على إصلاح هذه الأشياء مع الحرص على إظهار آثار التشقّقات والكسور فيها لأنها تضفي على الشيء جاذبية جمالية وقيمة فنّية أكبر. وهذا المفهوم الذي يؤكّد على نقاط الضعف والنقص في الأشياء أصبح له في ما بعد تأثير كبير على فنّ الحداثة.
    وجزء من شعبية هذا الفنّ، أي الكينتسوكوروي، يمكن أن تُعزى إلى انه يمثّل صدى لأحداث حياتنا كما انه رمز للحالة الإنسانية بشكل عام، لأنه يتناول الإصلاح والولادة من جديد. كما انه يوحي بأن الحظوظ السيّئة في الحياة وأخطائها الكثيرة يمكن تجاوزها والسموّ بها بنفس الطريقة.
    وهناك نقطة أخرى، وهي أن الأشياء الجديدة واللامعة والكاملة لا تتضمّن عادة قصصا يمكن أن تقال أو تُروى. القصص نجدها في الشقوق التي يتسرّب منها الضوء. وما تراه أنت جرحا قد يكون النافذة التي يدخل منها النور إلى روحك".
    فكرة الكينتسوكوروي تتضمّن أيضا معنى رفض الاستسلام. كما أنها تتحدّث عن القبول والتسامح، وعن أهمّية التعلّم والنموّ، وعن القوّة التي تكمن في الضعف، وعن الأمل والجمال.
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    *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    المستوی العالي للثقافۃ اليابانيۃ :

    وعلى مستوى آخر فإننا، نحن البشر، نشبه هذه الأواني. فكلّنا مكسورون بدرجة ما، لكنّنا لا ندرك ذلك. وكإنسان، فإن جروحك ثم شفاءك من تلك الجروح، كلّ ذلك جزء لا يتجزّأ من ماضيك ومن هويّتك.
    ولهذا عليك ألا تتخلّص من شيء عندما ينكسر وألا تحرص على إصلاحه بإعادته إلى نفس حالته الأصلية لكي تخفي عيوبه. وبدلا من ذلك حاول أن تملأ الفراغات بشكل جماليّ وأن تتقبّل عدم الكمال، ليس لأن الكمال يستحيل بلوغه، وإنما أيضا لأنه من الصعب تعريفه. وحتى الأشكال المثالية التي تحدّث عنها الفلاسفة كثيرا غير موجودة في عالم الواقع.
    أن تكون مكسورا يعني أن تصبح أكثر جمالا. هذه باختصار هي الرمزية التي ينطوي عليها هذا الفنّ. وهي تذكير لنا بأننا نصبح أكثر جمالا عندما ندرك نقاط ضعفنا ونسمح لها بأن "تُملأ"، أي أن تُرشّد.
    إن الضعف أحيانا هو مصدر قوّتك. وضعفك هو ما يجعلك في كثير من الأحيان أكثر قوّة وجمالا. هناك أناس كثر حزانى ومحبطون في هذا العالم لكثرة ما أصابهم من خيبات ومشاكل ، ومع ذلك لم يتأثّر حسّهم الإنسانيّ ولا درجة تعاطفهم مع الإنسان في كلّ مكان.
    شيء آخر يعلّمنا إيّاه فنّ الكينتسوكوروي     وهو أن علينا أن لا نخاف من تجارب الحياة وأن نتقبّل المخاطر والفشل بصبر وشجاعة. وعندما تصبح الأمور صعبة علينا أن نجد "ذهبنا" كي نصلح أنفسنا ونستفيد من أخطائنا

    ありがとう ٨ ٨
     
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    *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    すべてを歓迎 もう一人

    .

    في الاسلام♡ "
    دين النظافة♡ و الوقاية ♡ و منبع الطب المعجز الدقيق ♡ "
    - نبهنا الشارعةالحكيم فيما يخص النظافة و الحفاظ على النفس .
    - يقول ابن القيم الجوزية-رحمه الله- في زاد المعاد في هدي خير العباد " :
    ( وفي سنن أبي داود من حديث أبى سعيد الخدري قال : [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب ] وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد :
    أحدها : أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح
    الثاني : أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة
    الثالث : أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح
    الرابع : أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيحفإن الرديء من كل شئ لا خير فيه ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء
    الخامس : أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب ولغير هذه من المفاسد ..." ).
    يقول الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " 6 / 426 :
    (.. و قد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان , و لعله أراد به عدم النظافة " .
    قلت : و لعل هذا المعنى الأخير أولى , لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت الثلمة كبيرة , و حينئذ ففيه تحديد لمعنى ( الثلمة ) فيه , و هو غير مناسب لإطلاقها بخلاف المعنى الآخر , فإن الإطلاق المذكور يناسبه , فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة - صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم و المكروبات الضارة , و أن غسل الإناء الغسل المعتاد لا يطهرها , بل إنه قد يزيد فيها ,     فنهى الشارع الحكيم عن الشرب منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بها . فالنهي طبي دقيق .." انتهى)
    - أما حكم اتخاذ الزينة و التباهي بها و تبذير المال من أجلها فأذكر لكم قبسا من امور ديننا الحكيم :

    ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب، أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة؟ وهل يجوز الشرب فيها أم لا؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة؟

    الجواب:

    الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتنائها ولا الشرب فيها ولا الأكل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: (لا تشربوا بأواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، فلا يجوز اقتناء الأواني من الذهب والفضة، ولا المطلي بشيءٍ من ذلك، أو المموه بشيءٍ من ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : (الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، رواه مسلم في الصحيح، والمموه من جنس الذهب والصرف والفضة الصرف، والمطلي كذلك كل هذه ممنوعة حتى ولو للزينة لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها، ولو أنها وضعت للزينة، فالواجب ترك ذلك، وهكذا لو كانت من الملاعق أو الأكواب للشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني فلا يجوز اتخاذ شيء ٍ من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة ولا ..... بهما سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب للشاي أو القهوة أو كبيرة لا فرق في ذلك، لعموم الأدلة.
    https://www.binbaz.org.sa/noor/7667


    2 - يسأل عن حكم العمل في التماثيل والصور والتحف، حيث أن هذا هو عملي منذ فترة، وهذه التماثيل تشتمل صور حيوانات, وطيور وأشخاص على أحجامٍ مختلفة، ولكن ليست على حجمها أو شكلها الطبيعي أفيدوني جزاكم الله خيراً عن الحكم في هذا، وإذا كانت محرمةً صناعتها فما الحكم في الأموال التي اكتسبتها في الفترة الماضية، علماً بأن هذه الأشياء تستخدم للزينة فقط؟

    الجواب :

    عمل الصور لا يجوز، ذوات الأرواح، الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن المصورين، وقال: (إنهما أشد الناس عذاباً يوم القيامة)، فلا يجوز لك يا أخي التصوير لا للحيوانات الماشية على أرجلها غير الطائرة، ولا الطيور بل التمس سلعة أخرى، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً(الطلاق: من الآية2) ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً(الطلاق: من الآية4)، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أنه - صلى الله عليه وسلم - : (لعن آكل الربا وموكله، ولعن الواشمة والمستوشمة, ولعن المصور)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة لما رأى عند عائشة ستراً فيه تصاوير، هتكه وغضب- عليه الصلاة والسلام-, وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، فالواجب عليك يا أخي الحذر من هذا العمل، أما الأحساب الماضية إذا كنت جاهلاً فنرجو أن يعفو الله عنك إذا تبت من ذلك نرجوا أن يعفوا الله عنك، وإذا تصدقت بها أو بشيءٍ منها كان حسناً، أما إن كنت تعلم ذلك ولكن تساهلت فينبغي الصدقة بذلك، ينبغي أن تتصدق بها على الفقراء أو تصرف في أعمالٍ خيرية، كعمارة دورات المياه، وما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين، وإصلاح الطرقات وأشبه ذلك مما ينفع المسلمين، أو تعطيها الفقراء، أما إذا كنت جاهلاً فإنك تتوب إلى الله وتستغفره, وتترك العمل في المستقبل، ونرجوا أن لا يكون عليك شيء لقول الله - سبحانه وتعالى – في المرابين: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة، هكذا قال في المرابي - سبحانه وتعالى -، فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ , فالإنسان إذا عمل ما لا يجوز جهلاً منه، ثم جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى وتاب فله ما سلف يعفوا الله عما سلف-سبحانه وتعالى -.

    https://www.binbaz.org.sa/noor/1935

    والله أعلم

    اتمنی انكم استفدتم ﷴا نقلت لكم فما انا الا ناقل
    و لا تنسوا الوالدۃ من الدعاء بالشفاء العاجل ﷲ يرحم والديكم
    باليابانيۃ :

    私はあなたがムハンマドがあなたに譲渡したものを利用して、私は唯一のキャリアです そして、
    迅速な回復の祈りから親を忘れないでください神はあなたの両親を祝福します


    أريقاتو ,,,
     
    التعديل الأخير: ‏2 ديسمبر 2017
    ضيوف وسـنغادر و zohor kfz معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017
    #4
  5. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    جزاك الله كل خير و ربي يشفي الوالدة تاعك
    في خصوص الموضوع
    من الجانب الذات و تطويرها فحقا اثارني الموضوع بشكل كبير و اعطاني قوة محتاجة اليها لكي استمر ... كسر القلب و المشاعر و الشخصية و و و
    يمكننا ان نجبرها لكن بما هو اثمن لكي نصبح افضل و افضل
    كلمة شكرا قد لا تكفي لمجهودك و تعبك على الموضوع لكن اقولها من قلب ممنون ارجو ان تقبلها مني ''لك كل الشكر و التقدير ''
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    zohor kfz, ‏2 ديسمبر 2017
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    قبل كل شيء اسال الله ان يشفي والدتك شفاءً لا يغادر سقما
    وبعد
    والله جميل ما نقلت يآ أستآذ
    انا من المتأثرات بهذا البلد (الكوكب الآخر) الذي صدق في تسميته احمد الشقيري
    قرأت الكثير عن الثقافة اليابانية وشاهدت الكثير ولكن لم تصادفني هذه المعلومة الرائعة فشكرا للافادة
    وجزاك الله خيرا
    معنى الترميم بعد الكسر يحمل الكثير الكثير فكما سبق وان قيل ليست الاواني وحدها من تتكسر
    وانما هناك قلوب ومشاعر تتكسر ولكن يجب ان تلملم شتات نفسها لتعيش من جديد فيا له من معنى جميل بحق
    في كلتا الحالتين الترميم والاصلاح أينما حلّ نفع
    وانني لا استغرب من اي شيء يأتي من هذا الشعب , شعب فريد من نوعه بحق
    اسمحلي ان اضيف لموضوعك القيّم بعضا مما هزّني جعلني اتعلم واطبق وأفيد بها الغير

    -عامل النظافة لديهم يخضع لاختبارات شفوية وكتابية تبين مدى استحقاقه للمنصب فهو عندهم شخص آخر يسمّى مهندس صحة
    راتبه الشهري 8000 دولار أي ما يقارب عندنا بعملة الدينار الجزائري (اذا لم اخطيء الحساب) 91 مليون شهريا!!!
    -في مدارسهم ..هناك يحدث
    الكثير الكثير
    ....
    لديهم مادة تسمى (الاخلاق) يدرسها الطفل من السنة الاولى الى غاية السادسة ابتدائي يتعلم فيها الاخلاق والمباديء للتعامل مع الناس
    ايضا لا وجود للرسوب من الاولى ابتدائي الى غاية 3 متوسط لان الهدف غرس الاخلاق والمفاهيم وبناء شخصية الطفل
    أيضا لا انسى تنظيف الاطفال والتلاميذ والطلاب لاقسامهم
    واخذهم معهم علب (البينتو وهي علب الطعام الخاصة بالتلاميذ لهم مواقيت محددة يتناولون فيها وجباتهم)
    ومن لم يحضر فغذائه بالمطعم المدرسي ولا انسى ذكر ان مدير امدرسة ياكل قبل الطلاب بنصف ساعة للتاكد من سلامة الطعام
    ايضا لهم جزم خاصة بالمدرسة من المحظورات عندهم ان تدخل بحذائك الذي مشيت به في الشارع ارضية المدرسة حفاظا على سلامتها ونظافتها
    نسبة الامية باليابان؟اية نسبة؟ صفر بالمئة!!
    أيضا اعجبتني هذه كثيــــــــرا ولاحظتها حتى في رسومهم المتحركة
    في الابتدائي اذا كان هناك طفل اسمه مثلا لنقل ممم تاكومي فيلفظ مع اسمه -سان- اي تاكومي سان وهي كلمة يشترك بها الاساتذة فيما بينهم تخص الكبار لتبادل الاحترام بينهم
    و لكنهم يطلقونها على طلاب الابتدائي ايضا من باب الاحترام والتعامل والتشجيع
    -تم حساب مدة تاخر قطارات اليابان عن موعدها خلال عاآآم فلم تتحاوز 7 ثواني!!
    -(ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه) مع الاسف هم من يعملون بهذا
    يتقنون ما يصنعون ويقومون به , لهم ايادٍ ماهرة لابعد الحدود
    -حتى تنسيق الازهار وشرب الشاي واعداده يعتبر فنًا يدرس
    -من المحظوررات عندهم ان تدخل بنعليك الى المنزل وان تقاطع شخصا يتكلم
    وان تجلس في مقعد وعجوز امامك واقفة
    -باب اداب الاكل لا نهاية له ولكن ساختصر في نقطتين اولها لا بقايا طعام بمائدتهم كل قدر ما يكفيك وفقط
    ثانيا اعواد الاكل او كما يسمونها الهاشي من المحظورات عندهم ان تضعها بشكل عمودي بل دوما بشكل افقي ومحظور ايضا ان تثقب بهم الاكل
    ينظرون للامور من زوايا مختلفة ويكتسبون الدروس من كل شيء
    سر نهضة اليابان بسيط جدا
    علم واخلاق وعمل
    وقد اختصرتها في شعار اطلقته
    (بالعلم نرقى وبالادب نحترم وبالعمل نسمو بين الامم)
    لو طبقنا احكام القرآن وماجاءت به السنة لبلغنا مع هذا التطور عصر نهضة جديد للامة الاسلامية
    أتمنى ان تقبل مروري الثقيل ^^
    أكرر شكري وامتناني لجميل ما نقلت جزاك الله كل الخير
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏2 ديسمبر 2017
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    لي عودۃ ان شاء ربي
     
    *حزن النبلاء*, ‏2 ديسمبر 2017
    #7
  8. Mery Babaammi

    Mery Babaammi :: عضو مُشارك ::

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    غرداية
    حقا أحببت فكرة اليابانيين في إصلاح الأشياء المتكسرة
    لأنها فكرة عميقة
    فمن تعلم اصلاح الاشياء المتكسرة سيتعلم في حياته دوما عدم التخلص من القديم و محاولة التحسين دائما
    و قد يحدث هذا أيضا في علاقاتنا البشرية
    فعوض ترك من أساؤوا إلينا نحاول إصلاح العلاقات
    رائع
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    Mery Babaammi, ‏2 ديسمبر 2017
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    اهلا بك اختنا الكريمۃ
    ارجو ان تستفيدي حتی التُّخمۃ
    و قد فهمت المغزی و هذا ما تمنيته منكم جميعا
    اللهم اشف الوالدۃ
     
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    *حزن النبلاء*, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:38
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمۃ اﷲ و بركاته
    حقا اثريتي موضوعي
    و معلومات لاول مرۃ اقراها عنهم
    و كما ختمت اسلامنا دين كامل و صالح لتي زمان و مكان
    لكن عيبنا فينا
    سان تقال للطفل و تشان للبنت ؟ تكريما و احتراما
    شغل مانقا تاع توريكو هه غير لماكلۃ و بكل اتم التفاصيل حتی ان لها منظمات خاصۃ
    و هذا لاهتمامهم بكل شيء
    شكرا لك و الحمد ﷲه انكن جميعا استفدتن
     
    *حزن النبلاء*, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:45
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    يجۡبُرُون ضمايرهم مع تلك الافعال
    اهلا
     
    *حزن النبلاء*, ‏8 ديسمبر 2017 على 23:46
    #11

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