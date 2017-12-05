حين أحببتني

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة missing heart, ‏5 ديسمبر 2017.

  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    حين أحببتني
    كنت تحسب كل ثانية وانا بعيدة عنك
    حين أحببتني
    كنت تنتظر كل حرف مني بشوق ولهفة
    حين أحببتني
    كنت تهرع وتهرب من الكل الي
    حين أحببتني
    كنت انا راحتك ،وكل شيء بالنسبة لك
    حين أحببتني
    كان لا طعم لشيء بلنسبة لك بدوني
    حين أحببتني
    كنت تحب كل ما اقول حتى وان كان غباءا او مستحيلا
    حين أحببتني
    كنت تبحث عني ،تسال عن تفاصيل يومي
    حين أحببتني
    كان ألمي يؤلمك ،مايزعجني يزعجك
    كان دلك حين أحببتني

    أما الان ......
    لا يهم كم غبت عنك
    لا يهم ان لم تقرا لي ،بل صرت لا تريد ان تقرا لي
    لايهم ان بعثت لك الف رسالة ،فانت لن تقراها
    صرت تهرب مني لاي شيء وكل شيء
    صار كلامي يزعجك
    صار المي وحزني يقلقك
    لا يهمك اي شيء او اي تفصيل لي

    لست الومك عن توقفك عن حبي
    ان كان هدا ما حدث
    فهدا امر ليس بيدك

    لكن سالومك
    بل لن أسامحك
    ان توقفت عن حبي ولم تخبرني
    ان كرهت مني ولم تخبرني
    فقد وعدتني انك ستخبرني ان حدث هدا
    فلم اعتد دلك منك
    اعتدت الصراحة المطلقة

    لا بأس ولا يهم إن كنت ستجرحني
    فأفضل أن تجرحني أو حتى تقتلني مرة
    بدلا من الموت ألف مرة

    فأنا ومهما كانت شدة حبي لك
    وإن كنت لا استطيع حتى التنفس من دونك
    لا أحب ولا أريد أن اكون عبئا أو مصدر إزعاج لك

    أحب راحتك وسعادتك وإن كانت ليس معي
    فلا أحب ولا أريد أن تكون معي
    بينما روحك وقلبك بعيدان عني
    وكأن بيننا مابين السماء والأرض
     
    الصحافية الساخرة, سفيان اسلام, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏5 ديسمبر 2017
    #1
  2. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    يا شيمو راكي تكتبي على الحب ياسر ق ربي يستر هه
     
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    يونس قاسم, ‏6 ديسمبر 2017
    #2
  3. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    هههههههههه ،اغلبها من أجل صديقة تدرس معي
    وحتى وان أحببت لا يهم كثيرا اعتقد
    هلا وسهلا فيك نورت الموضوع
    اعجبتك ؟
    تلك قصة حدثت حقا ​
     
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    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #3
  4. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    هههههه ايه مليحة
    حدثت ههه ياو كل يوم تحدث
     
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    يونس قاسم, ‏6 ديسمبر 2017
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    الله يحفظك اخي الكبير
    نورت الموضوع بمرورك
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه
     
    حلم كبير, الصحافية الساخرة و يونس قاسم معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #5
  6. Amine7N

    Amine7N :: عضو فعّال ::

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    بين صفحـات التاريخ
    الســـلام عليكم
    كــأن روحــا واحدة تسكــن كل النساء !!!
    كلهن يشكين من عدم الإهتمـام !!!
    بــوح جميل ياشيماء
    لكـــن أقولها دومــا أطلقي الخيال لحــرفك
    وأتركيه يصافح الكلمــات
    لاتقيدي الخيــال
    ليكون البــوح أجمــل
     
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    Amine7N, ‏6 ديسمبر 2017
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لا اعلم ان كان الامر عن الاهتمام
    لكن الامر عن الافعال ،الحب افعال وليس اقوال
    ان قلت احبك لكن تصرفاتك تشيء لعكس دلك فلست غبية لاصدقك
    ولكن العكس فان كانت تصرفاتك تشير الى حبك واهتمامك فحتى ان لم تقلها فانا اراها في تصرفاتك ،هكدا الامر ببساطة
    هده قصة تحدث كل يوم اخي امين للاسف
    انت وكلامك الاجمل اخي امين
    الخيال اطلقه في وقته ،أما حين يتعلق الامر بقصة وبالمشاعر فلا اضع فيدلك الخيال فحينها تون مشاعر كاذبة بالنسبة لي
    هلا والف مرحبا اخي امين كالعاد نورت الموضوع
    بارك الله فيك للمرور العطر وجزاك كل خير للكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    حلم كبير, الصحافية الساخرة و Amine7N معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    كلمات جميلة معبرة عن اختلاجات النفس
    البعد أحيانا يجعلنا نرتب امورنا بطريقة أفضل
    بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏6 ديسمبر 2017
    #8
  9. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انتم وكلامكم الاجمل اخي الكبير
    ربما ،اجل اعتقد هاه
    وفيك بارك الرحمن اخي الكبير
    هلا والف مرحبا نورت الموضوع
    بارك الله فيك للمرور الجميل والكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    للأسف دائما من نحب يتجاهلون ، و لا يشعرون .. إذن لم لا نتجاهلهم نحن أيضا و نذيقهم مرا أسقونا إياه .؟؟! أنا لا أتحدث عن حب بين رجل وامراة فقط بل حتى حب الأصدقاء و أهلينا ،، تبا للحب وللجميع ..

    تسلمي على هذا البوح الجميل أنميتي ^^
     
    الصحافية الساخرة, ‏13 ديسمبر 2017 على 20:26
    #10

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