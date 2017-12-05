حين أحببتني

كنت تحسب كل ثانية وانا بعيدة عنك

حين أحببتني

كنت تنتظر كل حرف مني بشوق ولهفة

حين أحببتني

كنت تهرع وتهرب من الكل الي

حين أحببتني

كنت انا راحتك ،وكل شيء بالنسبة لك

حين أحببتني

كان لا طعم لشيء بلنسبة لك بدوني

حين أحببتني

كنت تحب كل ما اقول حتى وان كان غباءا او مستحيلا

حين أحببتني

كنت تبحث عني ،تسال عن تفاصيل يومي

حين أحببتني

كان ألمي يؤلمك ،مايزعجني يزعجك

كان دلك حين أحببتني



أما الان ......

لا يهم كم غبت عنك

لا يهم ان لم تقرا لي ،بل صرت لا تريد ان تقرا لي

لايهم ان بعثت لك الف رسالة ،فانت لن تقراها

صرت تهرب مني لاي شيء وكل شيء

صار كلامي يزعجك

صار المي وحزني يقلقك

لا يهمك اي شيء او اي تفصيل لي



لست الومك عن توقفك عن حبي

ان كان هدا ما حدث

فهدا امر ليس بيدك



لكن سالومك

بل لن أسامحك

ان توقفت عن حبي ولم تخبرني

ان كرهت مني ولم تخبرني

فقد وعدتني انك ستخبرني ان حدث هدا

فلم اعتد دلك منك

اعتدت الصراحة المطلقة



لا بأس ولا يهم إن كنت ستجرحني

فأفضل أن تجرحني أو حتى تقتلني مرة

بدلا من الموت ألف مرة



فأنا ومهما كانت شدة حبي لك

وإن كنت لا استطيع حتى التنفس من دونك

لا أحب ولا أريد أن اكون عبئا أو مصدر إزعاج لك



أحب راحتك وسعادتك وإن كانت ليس معي

فلا أحب ولا أريد أن تكون معي

بينما روحك وقلبك بعيدان عني

وكأن بيننا مابين السماء والأرض ​